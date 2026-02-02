隨著2月5日NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日進入最後倒數，密爾瓦基公鹿隊超級球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的去留成為全聯盟焦點。根據NBC Sports與《The Stein Line》的最新報導，金州勇士隊為了促成這筆史詩級交易，已表態除了柯瑞（Steph Curry）之外，包括防守靈魂人物格林（Draymond Green）在內的所有球員皆可商談。與此同時，波特蘭拓荒者隊也意外現身，成為這場搶人大戰的最新黑馬。

我是廣告 請繼續往下閱讀
拓荒者黑馬殺出：效仿「雷納德奪冠模式」？

在爭奪戰的另一端，波特蘭拓荒者隊已正式向公鹿隊表達交易興趣。儘管拓荒者目前並非爭冠球隊，且難以保證能留住「字母哥」，但他們仍希望放手一搏。

NBC記者Kurt Helin表示，拓荒者可能想效仿當年多倫多暴龍隊引進萊納德（Kawhi Leonard）的模式——即便只有一年的使用權，也要爭取奪冠機會。然而，分析家指出，暴龍當年是擁有50勝戰力的季後賽常客，而目前的拓荒者實力尚有一段差距。拓荒者手中握有部分公鹿隊未來的選秀權，這使他們在談判中具有獨特優勢，甚至可能成為尼克隊爭奪「字母哥」時的第三方交易夥伴。

▲波特蘭拓荒者隊已正式向公鹿隊表達交易興趣。（圖／美聯社／達志影像）
▲波特蘭拓荒者隊已正式向公鹿隊表達交易興趣。（圖／美聯社／達志影像）
勇士決心梭哈　格林不再是「非賣品」

勇士隊目前被視為「字母哥」最可能的落腳處，球隊能提供多達4枚首輪選秀權。此前外界普遍預期，勇士會以受傷的吉米·巴特勒（Jimmy Butler）作為薪資匹配的主要籌碼，但最新消息指出，勇士已向公鹿釋出訊息，若交易包裹需要，他們願意忍痛送出防守標竿Green。

NBC Sports記者Monte Poole在廣播節目中提到：「據我所知，勇士隊內唯一不可變動的人選只有柯瑞，這意味著只要報價合適，格林也在可交易範圍內。雖然他們不想這麼做，但他們願意。」據悉，由於巴特勒預計要到下賽季中期才能康復，這降低了他在公鹿眼中的交易價值，迫使勇士必須考慮動用格林。

▲勇士隊目前被視為「字母哥」最可能的落腳處，球隊能提供多達4枚首輪選秀權。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士隊目前被視為「字母哥」最可能的落腳處，球隊能提供多達4枚首輪選秀權。（圖／美聯社／達志影像）
公鹿隊截止日前會出手嗎？

目前聯盟內部的看法呈現分歧。NBC Sports的消息來源認為，「字母哥」的動向可能要等到夏天休賽季才會明朗；但《The Ringer》資深記者Zach Lowe則認為在2月5日前達成協議的機率是50／50。

Lowe透露，公鹿隊目前處於「消化訊息模式」，並未主動出擊，而是等待各隊端出最完美的報價。各球隊目前正試圖確認公鹿是否真的願意開啟談判，或是要等到夏天續約談判失敗後才正式放人。隨著截止日僅剩最後幾天，這場牽動聯盟版圖的角力戰預計將更加激烈。

消息來源：NBC Sports、《The Stein Line

NBA相關報導：

🔥NBA／就是要字母哥！外媒爆料勇士「想送走格林」：空間問題難解

🔥NBA／勇士端4張首輪籤換字母哥！包裹細節曝光　外媒：極具吸引力

🔥NBA／2K26更新球員分數！文班亞馬被加到96分　「1球星」慘被低估

相關新聞

NBA／三方交易評級出爐！公牛拿A成大贏家　國王換來亨特竟只拿C

NBA／柯瑞「跑者膝」恐缺戰！物理治療師曝受傷原因：他需要休息

NBA／湖人主帥被噴慘！灰狼前後衛開嗆瑞迪克：不如被開除的哈姆

NBA／騎士確定送走亨特！大砍近16億開支　竟還換來國王頂級後衛