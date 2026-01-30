我是廣告 請繼續往下閱讀

知名電玩遊戲「NBA 2K26」，稍早更新最新一期的球員分數，聖安東尼奧馬刺當家球星「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama），又加1分，總分來到96分，本次有9位球員評分上升，才剛拿下東區單周最佳球員的暴龍後衛奎克利（Immanuel Quickley），一口氣被加到84分，許多球迷才發現他評分原本才81，高喊：「IQ真的被低估了」「NBA 2K26」一段時間就會於線上更新球員評分，期望更還原現實中球員狀況、球隊整體強度，球員受傷報銷評分會下滑，若表現出色則會加分。本次系統就針對近期發揮出色的9位球員進行加分。本次分數最高者是文班亞馬，從原本的95被提升至96，生涯首度跨過象徵一線巨星95分的門檻，恩比德（Joel Embiid）、莫瑞（Jamal Murray）重回90分行列，阿德巴約（Bam Adebayo）升至88，狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）則從球季開打前的85，上升到86。消息發布後，球迷除驚訝文班亞馬評分上升到如此高度外，也提到暴龍後衛奎克利，他從季初的81，靠著單周25.3分、6.8籃板成績，除斬獲東區單周最佳球員，評分也被一口氣加了3分，達到84分水準。不少球迷就說，「原本才81嗎？太低了吧...」、「IQ至少85-88之間吧！」