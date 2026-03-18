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股東會紀念品界奇蹟宏達電！王雪紅砸280萬買手機全送股東

在場有出席股東會的股東每人發送一支最新HTC旗艦機「新 hTC One」，成為股東會最高潮。

▲王雪紅在2013年股東會時，宣布自掏腰包送給股東每人一支hTC New ONE新手機，總花費大約280萬元。（圖／hTC論壇）

最後大約送出130支上下，以當時市價高達2萬2000元的新 hTC One來算，王雪紅總計砸超過280萬

最悲慘股東紀念品！王雪紅砸錢安撫股東逼不得已

短短2年時間從1300元跌到剩下250元，王雪紅在當時召開股東會時根本招架不住股東們的不滿情緒，只能出此下策安撫股東們的心情。

▲宏達電董事長王雪紅創下台股「最貴實體紀念品」的紀錄，當年被媒體封為是「股東會紀念品奇機」，但其策略只是為了安撫股東對於股價暴跌的不滿。（圖／NOWNEWS資料照片）

宏達電現況回不去了！股東傻眼認了：一手好牌全沒

對比當年千元股王風光，現在的宏達電只剩下42元上下徘徊的股價。

▲宏達電去年的股東會紀念品為「多彩環保對杯」，不少人回憶起2013年的手機事件跟今日相比，股價跟紀念品都已經回不去。（圖/宏達電提供）

股東紀念品一年一度話題再起，在5月、6月進入股東會高峰時，各大企業都會公布今年要發放給股東的紀念品，其中以中鋼為首每年都令人驚艷，討論度很高。但其實如果要說到最強的股東紀念品，始祖其實是在13年前宏達電贈送親臨股東會的股東們每人一支手機最為轟動，當年董事長王雪紅自掏腰包280萬元送出130支手機，其原因是因為宏達電在短短兩年內股價暴跌，為了安撫股東才大手筆送禮，但如今宏達電股價依舊一去不復返，截至今天收盤價，僅42元上下，對比過去飆漲到1300元，可以說是天差地遠。宏達電過去曾經是台灣股王，2011年創下1300元的天價，但隨著手機品牌開始崛起搶佔市場之後，宏達電短短2年時間崩跌至剩下200多元。2013年宏達電召開股東會時，現場許多股東群起激憤，甚至有人喊話已經賠上百萬，結果董事長王雪紅卻突然在台上霸氣宣布，然而這是王雪紅自己自掏腰包買手機送給股東，並不是當年宏達電預計要發放給股東的紀念品，根據當時媒體報導，現場本來約有100人在場，在消息宣布之後，有30位股東聽聞立刻上班中也趕到現場，，由於實在太轟動，當時還被封為是「股東會紀念品奇機」，當然多年看來也確實是真的奇蹟。王雪紅此舉創下台股「最貴實體紀念品」的紀錄，但是背後原因也被公認是最悲慘，2011年曾是台灣股王的宏達電，在2012年時開始走下坡，本來股利還有40元，到了2013年出現上市之後首度虧損，股利就只剩下2元，時至今日，宏達電依舊已經回不去過往的盛況，往後幾年面臨蘋果、三星等強敵的夾擊，智慧型手機市場已經沒有hTC可以容身之處，股價也是繼續跌落，雖然近幾年轉做VR（虛擬實境）和元宇宙，但營運還是沒有大起色，不少股民回憶當年都表示：「宏達電真的是一手好牌打到沒了，當年也是賠了蠻多的，還沒領到手機超嘔」、「當年知道在場有發手機時，氣到不行哈哈哈哈哈哈」、「當時候年輕不太懂股市，長大才知道那支手機的代價.....」、「沒想到是1300元跟40元的差距，王雪紅自己應該也是蠻感慨的。」