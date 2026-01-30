我是廣告 請繼續往下閱讀

亞特蘭大老鷹昨日客場挑戰波士頓塞爾提克，中鋒歐克古（Onyeka Okongwu）於一次防守回合中，遭到布朗（Jaylen Brown）肘擊，牙齒直接被打斷，畫面也完整收錄到歐克古滿嘴血的驚悚畫面，連轉播方都忍不住大喊：「哇！這看起來好嚴重！」，老鷹前戰以117：106擊敗塞爾提克，先發中鋒歐克古打了29分鐘攻下17分、6籃板與3助攻，但末節防守時一次補防，被轉身的布朗直接肘擊到嘴巴，當下痛苦大叫，裁判也判決布朗技術犯規。歐克古走回前場時露出痛苦神情，畫面也收錄到他牙齒連同牙套整排歪掉、滿嘴血的畫面，但他仍堅持罰完球後才退場，隨後沒有再重返球場。布朗事後強調，他只是像往常一樣打球，強調這是普通動作，並不是故意對歐克古揮肘，「他（歐克古）是很棒的球員，過去我也遇過臉部骨折、牙齒斷掉這種事，我很清楚這樣的狀況，我並不是故意的。他今天得去看牙醫了，希望他早日康復。」