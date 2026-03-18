對於離婚傳聞，方志友經紀人向《NOWNEWS今日新聞》記者回應：「離婚目前沒聽說，屬於他們家務事，不在做任何回應。」

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▲據傳楊銘威（如圖）與結婚11年的老婆方志友協議離婚。（圖／記者嚴俊強攝影）

個性差異長期累積 酒後爭執成導火線

▲楊銘威（左）和老婆方志友（右）已經許久沒有同框。（圖／記者陳明中攝）

表面維持家庭日常 私下關係早已降溫

「離婚目前沒聽說，屬於他們家務事，不在做任何回應。」

藝人方志友與楊銘威2015年因未婚懷孕決定步入婚姻，攜手走過11年並育有一子一女，外界長期將2人視為演藝圈中的穩定夫妻代表，然而最新消息指出，這段婚姻已悄然出現重大轉折，雙方目前已達成離婚共識，並開始進行相關法律程序，昔日一家4口溫馨互動的畫面，如今看來更添幾分唏噓，也讓粉絲相當震驚。根據《鏡週刊》報導，知情人士透露方志友與楊銘威婚姻並非一夕破裂，而是長年累積的性格差異與溝通問題所致，雖然期間雙方多次嘗試磨合，但始終難以找到平衡點，最終在一次酒後爆發激烈爭執後，雙方關係降至冰點，也促使彼此重新審視婚姻狀態，經過理性評估後，2人選擇以協議離婚的方式結束關係，避免進一步傷害彼此與家庭。其實外界早已察覺方志友與楊銘威互動出現變化，去年方志友宣傳作品時，被問及社群平台上較少分享與丈夫的合照，她當時以工作性質為由，表示演員需保留角色空間，避免過度曝光私生活，對於婚變傳聞，方志友則輕描淡寫回應，稱夫妻忙於工作與育兒，難以同時入鏡，不過如今回頭檢視，這些說法似乎也反映出2人關係逐漸疏離的現況。儘管婚姻出現裂痕，方志友與楊銘威2人對外仍努力維持家庭完整形象，過去曾多次被拍到一家4口一同外出，接送孩子、逛街或到公園活動，展現和樂氛圍，然而這些畫面似乎多半停留在表面，雙方私下互動已不若以往親密，甚至有目擊者指出楊銘威時常在夜晚獨自外出，顯得心事重重，與家庭生活呈現明顯落差。據了解，目前雙方已各自尋求律師協助，朝協議離婚方向進行中，顯示彼此已有共識並希望和平分開，對於外界關心婚姻狀況，方志友經紀人僅低調表示：未進一步回應細節，未來2人如何妥善面對離婚後生活與共同育兒，也成為外界關注焦點。