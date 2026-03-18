號稱「最有錢Youtuber」的網紅「超哥」黃伯超，2023年開藍寶堅尼撞倒一名騎機車的泰國籍男大生，遭起訴過失傷害罪，審理期間他帶27萬元試圖和解遭拒，男大生堅稱車禍傷勢導致他錯失打美國職棒大聯盟的機會，求償200萬美金（約台幣6470萬），因此和解破局，超哥遭判拘役10天定讞，男大生另提刑事附帶民事訴訟，士林地院判決金額出爐：3萬890元，只比最低工資多1390元。
本案發生在2023年5月10日晚間9點多，超哥開車行駛台北市鄭州路左轉西寧北路，不慎撞上前方停等紅燈的李姓男大生，他下車關切後當場掏出6千元付給對方，以為順利處理完畢，後來仍吃上官司，士林地檢署認定超哥未注意車前狀況而採取必要安全措施，導致李姓男大生人車倒地、下背挫傷，起訴超哥過失傷害罪。
士林地院2024年1月判處拘役10天，可易科罰金1萬元，檢方為男大生提起上訴，二審開庭時超哥曾帶27萬元到場，他認為這是雙方已協議好的金額，不過男大生臨時開出天價和解金200萬美元，聲稱車禍造成頸椎椎間盤退化突出、脊椎側彎、尾骨肌筋膜炎等傷害，害他當不了大聯盟球員，因此以MLB平均年薪490萬美元（約台幣1.5億）做為求償基準。
超哥無法接受，當庭反嗆「你打得上大聯盟我頭剁下來給你，你怎麼不講你會拯救宇宙」，雙方調解不成，但二審法官查出，男大生最初就醫的傷勢只有下背挫傷，椎間盤、脊椎等症狀都是他在案發8個月才提出的驗傷單，所以認定原審判決並無過輕，仍維持拘役10天。
刑事部分結束，本案尚未落幕，李姓男大生另外提起附帶民事賠償，士院昨日判決超哥須給付3萬890元，與法定最低工資2萬9500元相較多出1390元，換言之，男大生即使沒打大聯盟，在台灣從事基礎入門工作一個月即可賺到這筆賠償金。
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士林地院2024年1月判處拘役10天，可易科罰金1萬元，檢方為男大生提起上訴，二審開庭時超哥曾帶27萬元到場，他認為這是雙方已協議好的金額，不過男大生臨時開出天價和解金200萬美元，聲稱車禍造成頸椎椎間盤退化突出、脊椎側彎、尾骨肌筋膜炎等傷害，害他當不了大聯盟球員，因此以MLB平均年薪490萬美元（約台幣1.5億）做為求償基準。
超哥無法接受，當庭反嗆「你打得上大聯盟我頭剁下來給你，你怎麼不講你會拯救宇宙」，雙方調解不成，但二審法官查出，男大生最初就醫的傷勢只有下背挫傷，椎間盤、脊椎等症狀都是他在案發8個月才提出的驗傷單，所以認定原審判決並無過輕，仍維持拘役10天。
刑事部分結束，本案尚未落幕，李姓男大生另外提起附帶民事賠償，士院昨日判決超哥須給付3萬890元，與法定最低工資2萬9500元相較多出1390元，換言之，男大生即使沒打大聯盟，在台灣從事基礎入門工作一個月即可賺到這筆賠償金。