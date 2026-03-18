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號稱「」的網紅「超哥」黃伯超，2023年開撞倒一名騎機車的泰國籍男大生，遭起訴過失傷害罪，審理期間他帶27萬元試圖和解遭拒，男大生堅稱車禍傷勢導致他錯失打的機會，求償，因此和解破局，超哥遭判拘役10天定讞，男大生另提刑事附帶民事訴訟，士林地院判決金額出爐：本案發生在2023年5月10日晚間9點多，超哥開車行駛台北市鄭州路左轉西寧北路，不慎撞上前方停等紅燈的李姓男大生，，士林地檢署認定超哥未注意車前狀況而採取必要安全措施，導致李姓男大生人車倒地、，起訴超哥過失傷害罪。士林地院2024年1月判處拘役10天，可易科罰金1萬元，檢方為男大生提起上訴，二審開庭時超哥無法接受，當庭反嗆「」，雙方調解不成，但二審法官查出，男大生最初就醫的傷勢只有下背挫傷，，所以認定原審判決並無過輕，仍維持拘役10天。刑事部分結束，本案尚未落幕，李姓男大生另外提起附帶民事賠償，士院昨日判決超哥須給付3萬890元，與法定最低工資2萬9500元相較多出1390元，換言之，