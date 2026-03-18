對於離婚傳聞，方志友經紀人向《NOWNEWS今日新聞》記者回應：「離婚目前沒聽說，屬於他們家務事，不再做任何回應。」

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▲方志友（如圖）已經許久沒有跟楊銘威同框，如今傳出離婚消息。（圖／記者陳明安攝）

婚後風波不斷 緋聞與壓力逐步侵蝕關係

教養理念與生活習慣衝突 日常摩擦不斷累積

方志友與楊銘威今（18）日驚傳協議離婚，雙方緣分始於2015年合作電視劇，雖然2人戲中並無對手戲，但私下互動逐漸升溫，當時年僅23歲的方志友剛經歷上一段感情挫折，對新戀情抱持較為隨性的態度，甚至形容只是「試著交往看看」。未料感情迅速發展並意外懷孕，最終決定步入婚姻，當時她仍在拍戲，甚至需要低調處理懷孕狀況，戲裡戲外巧妙重疊，也讓她在年輕時就提前進入家庭角色，未料2人婚後因為育兒觀念不同調，方志友還公開表示楊銘威是「沒有原則的爸爸」，2人最終11年婚姻也走到盡頭。事實上，方志友與楊銘威婚姻初期曾努力經營家庭，但隨著時間推移，外界傳聞開始出現，2019年方志友與演員吳念軒合作拍戲期間，雙方互動頻繁的消息在圈內流傳，之後更傳出相關對話紀錄，引發不小討論，雖然當時雙方皆未正面證實，但事件仍對婚姻帶來一定衝擊，也讓原本穩定的關係逐漸產生裂痕，成為後續變化的潛在因素。隨著時間推進，方志友與楊銘威在事業發展上逐漸走向不同軌道，方志友憑藉電影表現獲得高度肯定，更一舉拿下金馬獎最佳女配角，演藝事業迎來重要高峰；相較之下，楊銘威則在戲劇與餐飲事業雙線發展，除了持續參與影視作品，也投入家族餐飲品牌經營，拓展新的版圖，雙方生活重心與步調逐漸拉開距離，也讓原本需要磨合的關係更加困難。除了事業差異，方志友與楊銘威在家庭與育兒觀念上的分歧，也成為關係的重要考驗，方志友偏向重視規律生活與飲食管理，希望孩子維持良好作息；楊銘威則相對寬鬆，對學習與生活細節採取較開放態度。此外，楊銘威長期有飲酒習慣，甚至曾在酒後提及離婚話題，讓方志友感到不滿與壓力，長期下來這些生活摩擦逐步累積，成為無法忽視的問題。談到家庭生活，方志友也曾提到自己出國拍戲之後回家會一團亂：「回來可能會爆炸，因為他是一個沒有原則的爸爸。」儘管內部問題不斷，2人對外仍維持一家4口的完整形象，時常一同出遊、陪伴孩子成長，然而在看似平穩的表象下，彼此的距離其實已逐漸拉開。生活節奏不同、價值觀差異與長期壓力，最終讓這段維持11年的婚姻走向終點。