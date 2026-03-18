根據星巴克官網，今（18）日「星巴克買一送一」連星冰樂都有折扣！使用foodomo開喝那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡可可碎片星冰樂，到月底前還有6天咖啡優惠好開心。85度C表示，今週三黑糖珍珠日「第二杯半價」最划算優惠別錯過。本文整理3月最新咖啡優惠一次掌握。
星巴克：買一送一有星冰樂！爽喝6天咖啡優惠到月底
根據星巴克官網，即日起至2026年3月27日每週三／四／五，foodomo星巴克好友分享日，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算星巴克每杯價格：
◾️那堤77.5元！2杯優惠價155元（原價310元）
◾️焦糖瑪奇朵87.5元！2杯優惠175元（原價350元）
◾️摩卡可可碎片星冰樂97.5元！2杯優惠價195元（原價390元）。
連同星冰樂在內、杯杯百元有找開喝星巴克，相當於到月底前還有6天咖啡優惠，推薦消費者把握時間、划算享受。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
85度C：今「第二杯半價」週三黑糖珍珠日優惠！
85度C表示，今3月18日又到了每週三黑糖珍珠日，全台門市開喝「黑糖珍珠系列第二杯半價」優惠！包括黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠厚奶茶都有折扣。
提醒大家，只限同大小、不限冰熱、不同品項可任搭（價低者折）；外送及電話訂購不適用；寄杯辦法依各門市公告為主。
星巴克、foodomo、85度C
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根據星巴克官網，即日起至2026年3月27日每週三／四／五，foodomo星巴克好友分享日，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算星巴克每杯價格：
◾️那堤77.5元！2杯優惠價155元（原價310元）
◾️焦糖瑪奇朵87.5元！2杯優惠175元（原價350元）
◾️摩卡可可碎片星冰樂97.5元！2杯優惠價195元（原價390元）。
連同星冰樂在內、杯杯百元有找開喝星巴克，相當於到月底前還有6天咖啡優惠，推薦消費者把握時間、划算享受。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
85度C表示，今3月18日又到了每週三黑糖珍珠日，全台門市開喝「黑糖珍珠系列第二杯半價」優惠！包括黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠厚奶茶都有折扣。
提醒大家，只限同大小、不限冰熱、不同品項可任搭（價低者折）；外送及電話訂購不適用；寄杯辦法依各門市公告為主。
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