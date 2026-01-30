我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士確定想清空直到2032年的資產，換取字母哥（右）加入，與柯瑞（左）組成聯盟最具威脅的雙人組。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士想交易延攬聯盟一線巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）一事，並非空穴來風，根據NBA記者賽德瑞（Evan Sidery）報導，本季開打後，字母哥尋求交易消息越演越烈，1月初勇士正式加入討論中，隨著巴特勒（Jimmy Butler）重傷倒下，似乎也讓整件事從謠言，升溫至潛在的未來。近日關於勇士提出的交易包裹，多半是建議或是模擬，稍早ESPN記者史萊特（Anthony Slater）率先透露，勇士內部已確立出交易包裹的基本架構，核心資產集中在未來首輪選秀權。NBA記者賽德瑞隨後跟進報導，直接曝光關於勇士關於字母哥交易案包裹的完整細節，其中包含2026年、2028年、2030年（前20順位保護）與2032年等4張首輪籤，以及2031年首輪互換權（無保護），等於「All In」未來6年的選秀資產。目前尚未得知勇士是否已經正式向公鹿報價，由於公鹿高層過去曾透露，不會主動交易這位聯盟當代巨星，但若有報價，目標就是以未來資產為主，因而勇士清空未來資產的包裹，在該則報導中也被認為，是一個極具吸引力、充滿企圖心的報價。現年31歲的字母哥，目前還剩下3年1.75億美元合約，本季年薪高達5412萬美元，明年5845萬美元，最後1年則為6278萬的球員選擇權。他本季為公鹿出賽30場，於29.2分鐘上場時間內，攻下28分、10籃板與5.6助攻，但目前因小腿傷勢被放在傷兵名單中。