▲格林（Draymond Green）（右）與勇士希望延攬的字母哥，就球風、位置上完全重疊，因而傳出勇士傾向送走這位冠軍前鋒。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士想交易延攬聯盟一線巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）已成事實，多家媒體報導相關傳言，甚至包裹細節都已提前曝光，勇士記者普爾（Monte Poole）昨日於電台節目中，談到關於圍繞字母哥的建隊思路，透露勇士傾向送走格林（Draymond Green），因兩人空間問題，難以在場上共存。在巴特勒（Jimmy Butler）重傷整季報銷後，勇士於柯瑞時代的奪冠窗口幾乎關閉，制服組打算「All In」未來6年資產，換取還有3年合約「字母哥」阿德托昆博，初步架構包含2026年、2028年、2030年（前20順位保護）與2032年等4張首輪籤，以及2031年首輪互換權（無保護）。勇士記者普爾昨日也於節目上，討論到勇士延攬字母哥一事，他以陣容適配性方面著手，認為字母哥與昔日「隊魂」格林，因球風問題難以在場上共存，「從位置角度來說，勇士更傾向於送走格林，因為他們本質上打的是同一個位置。」字母哥本季場均出手1.3次三分、投進其中0.5個，命中率28.6%，格林場均出手4.4次命中1.4顆外線，命中率31.4%，兩人都非合格投射者，普爾也表示，「如果兩人同時在場，空間問題會很明顯。」格林與勇士2023年簽下4年1億美元續約，本季年薪2589萬美元，2026-27年球季則是2767萬美元的球員選擇權。字母哥方面，包含本季尚有3年合約，本季年薪高達5412萬美元，明年5845萬美元，最後1年則為6278萬的球員選擇權。