我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小波特（Michael Porter Jr.）本季年薪高達3800萬，下季則為4000萬，但合約2027年就將到期，成為字母哥爭奪戰，籃網可端出的薪資包籌碼。（圖／美聯社／達志影像）

關於NBA當代巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）交易爭奪戰越演越烈，傳言金州勇士已跟密爾瓦基公鹿取得聯繫，仍恐面對其他球隊競爭。《ESPN》記者溫卓霍斯特（Brian Windhorst）稍早就透露，勇士想透過交易延攬字母哥已非謠言，ESPN記者史萊特（Anthony Slater）昨日率先報導，勇士已跟公鹿取得聯繫，內部研擬出字母哥交易包裹的初步架構，其中包含包含2026年、2028年、2030年（前20順位保護）與2032年以上4張首輪籤，以及2031年首輪互換權（無保護）。儘管勇士這組包裹被評價相當具有吸引力，但若是「首輪大富翁」籃網投入字母哥爭奪戰，勇士恐陷入下風。主要原因在於公鹿制服組去年底曾透露，若真的交易字母哥，換取未來資產將是第一目標，尤其是首輪籤價值將被放大，而籃網就是全聯盟擁有最多首輪籤的球隊。根據美國網站《FANSPO》統計，籃網從2027年開始到2032年，擁有11張首輪籤以及18張次輪籤，若在算上2026年的自家無保護首輪籤，將有12張首輪籤可運用，若公鹿需要重整陣容，合約將在2027年到期的小波特，也可以被納進包裹中，另外也有外媒統計，就算籃網一次丟出多達5張首輪，未來也還有6張首輪可以運用，足見其「首輪大富翁」的豐富資源。這是現行NBA交易條款的特增項目，設立緣由在於「避免單一球隊濫用首輪籤價值進行交易」，條款內明訂「不容許球隊連續2年選秀沒有首輪選秀籤」，因此球隊無法送出連續2年的自家首輪籤，除非其中一個年份還擁有別隊首輪籤，籃網就是如此。《紐約郵報》記者路易斯（Brian Lewis）也撰文表示，至於籃網為何有如此多枚首輪籤，主要原因就在於杜蘭特（Kevin Durant）。2023年籃網將杜蘭特換去太陽，換得4張無保護首輪籤、1張受保護首輪籤，加上布里吉斯（Mikal Bridges）。隔年布里吉斯打出準明星身手，籃網又把他賣到尼克，換取到4張無保護首輪籤與射手強森（Cam Jonhson），本季開打前再與金塊發動交易，用強森換到小波特與1張首輪籤，籃網爭取字母哥最大的劣勢，則在於無法立即性提供字母哥爭冠可能。他們若清空未來資產換取這位一代巨星，得重新圍繞他重建，至少也需要2至3年時間，但字母哥有意離開公鹿，正是因為看不到下一個爭冠可能，是否會願意離開密爾瓦基，來到一支戰績更差的球隊，一切仍待時間證明。