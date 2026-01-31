關於NBA當代巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）交易爭奪戰越演越烈，傳言金州勇士已跟密爾瓦基公鹿取得聯繫，仍恐面對其他球隊競爭。《ESPN》記者溫卓霍斯特（Brian Windhorst）稍早就透露，「布魯克林籃網正認真考慮為字母哥提供一份正式報價。」籃網在2032年以前，總共持有11張首輪籤、18張次輪籤，還有合約即將在2027年到期的小波特（Michael Porter Jr.），若真的投入字母哥爭奪戰，勇士恐落居下風。
勇士4張首輪不夠看？「首輪大富翁」籃網也想搶字母哥
勇士想透過交易延攬字母哥已非謠言，ESPN記者史萊特（Anthony Slater）昨日率先報導，勇士已跟公鹿取得聯繫，內部研擬出字母哥交易包裹的初步架構，其中包含包含2026年、2028年、2030年（前20順位保護）與2032年以上4張首輪籤，以及2031年首輪互換權（無保護）。
儘管勇士這組包裹被評價相當具有吸引力，但若是「首輪大富翁」籃網投入字母哥爭奪戰，勇士恐陷入下風。主要原因在於公鹿制服組去年底曾透露，若真的交易字母哥，換取未來資產將是第一目標，尤其是首輪籤價值將被放大，而籃網就是全聯盟擁有最多首輪籤的球隊。
籃網未來持有11張首輪 還有小波特當薪資包
根據美國網站《FANSPO》統計，籃網從2027年開始到2032年，擁有11張首輪籤以及18張次輪籤，若在算上2026年的自家無保護首輪籤，將有12張首輪籤可運用，且由於2027、2028、2029、2031與2032年都各自擁有2張首輪籤，因此可以在未觸發「史泰平條款」情況下，送出將近10張首輪籤來換取字母哥。
若公鹿需要重整陣容，合約將在2027年到期的小波特，也可以被納進包裹中，另外也有外媒統計，就算籃網一次丟出多達5張首輪，未來也還有6張首輪可以運用，足見其「首輪大富翁」的豐富資源。
什麼是「史泰平條款」？
這是現行NBA交易條款的特增項目，設立緣由在於「避免單一球隊濫用首輪籤價值進行交易」，條款內明訂：「不容許球隊連續2年選秀沒有首輪選秀籤」，因此球隊無法送出連續2年的自家首輪籤，除非其中一個年份還擁有別隊首輪籤，籃網就是如此。
《紐約郵報》記者路易斯（Brian Lewis）也撰文表示，「籃網擁有10個可交易首輪籤，還加上小波特，若再加上今年2026年選秀首輪籤，等於有11個可交易的首輪籤，我認為籃網會認真考慮提出報價。」
籃網為何有這麼多張首輪籤？得歸功於杜蘭特
至於籃網為何有如此多枚首輪籤，主要原因就在於杜蘭特（Kevin Durant）。
2023年籃網將杜蘭特換去太陽，換得4張無保護首輪籤、1張受保護首輪籤，加上布里吉斯（Mikal Bridges）。隔年布里吉斯打出準明星身手，籃網又把他賣到尼克，換取到4張無保護首輪籤與射手強森（Cam Jonhson），本季開打前再與金塊發動交易，用強森換到小波特與1張首輪籤，等於籃網用一個杜蘭特，經過多次成功操盤，最終解壓縮成10張首輪籤。
籃網非爭冠強權 字母哥不見得會去
籃網爭取字母哥最大的劣勢，則在於無法立即性提供字母哥爭冠可能。他們若清空未來資產換取這位一代巨星，得重新圍繞他重建，至少也需要2至3年時間，但字母哥有意離開公鹿，正是因為看不到下一個爭冠可能，是否會願意離開密爾瓦基，來到一支戰績更差的球隊，一切仍待時間證明。
