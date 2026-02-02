全球樂壇年度最盛大盛事，第68屆葛萊美獎（2026 Grammy Awards）頒獎典禮將於台灣時間2月2日（週一）上午在洛杉磯 Crypto.com Arena隆重登場。本屆入圍名單話題十足，饒舌天王Kendrick Lamar以9項提名強勢領跑，而韓流女神Rosé與Bruno Mars的合作單曲〈APT.〉 是否能為K-pop創下獲獎新紀錄，更是全亞洲樂迷關注的焦點。《NOWNEWS今日新聞》本文為各位統整直播平台、得獎名單、典禮亮點懶人包，帶大家將資訊一次掌握。

🎤以下為文本文重點：

2026葛萊美獎懶人包｜典禮時間地點
2026葛萊美獎懶人包｜直播、轉播平台
2026葛萊美獎懶人包｜入圍名單
2026葛萊美獎懶人包｜表演嘉賓
2026葛萊美獎懶人包｜頒獎典禮亮點
2026葛萊美獎懶人包｜頒獎典禮FAQ

📌2026葛萊美獎懶人包｜典禮時間地點

  • 典禮時間：2026年2月1日（日）美東時間晚上20:00舉行，台灣時間為2月2日早上8:00
  • 紅毯時間：2026年2月1日（日）美東時間晚上19:00舉行，台灣時間為2月2日早上7:00
  • 典禮地點：美國洛杉磯加密貨幣網體育館（Crypto.com Arena）
▲2026年第68屆葛萊美獎將於美國東部時間2月1日、台灣時間2月2日上午8點登場。（圖／葛萊美獎官方臉書）
📌2026葛萊美獎懶人包｜直播、轉播平台

📌2026葛萊美獎懶人包｜入圍名單

📀 【一般類 General Field】

年度製作 Record of the Year

  • 〈DTMF〉— 壞痞兔
  • 〈Manchild〉— 莎賓娜·卡本特
  • 〈Anxiety〉— 多琪 (Doechii)
  • 〈Wildflower〉— 怪奇比莉
  • 〈Abracadabra〉— 女神卡卡
  • 〈Luther〉— 肯卓克·拉瑪 & 詩莎
  • 〈The Subway〉— 查普爾·蘿恩 (Chappell Roan)
  • 〈APT.〉— Rosé & 火星人布魯諾
▲Lady Gaga單曲〈Abracadabra〉獲得年度製作獎。 （圖／翻攝自Spotify）
年度專輯 Album of the Year

  • 《Debí Tirar Más Fotos》— 壞痞兔
  • 《Swag》— 小賈斯汀
  • 《Man's Best Friend》— 莎賓娜·卡本特
  • 《Let God Sort Em Out》— 雙彈夾樂團 (Clipse)
  • 《狂亂》(Frenzy) — 女神卡卡
  • 《GNX》— 肯卓克·拉瑪
  • 《Mutt》— 萊昂·托馬斯 (Leon Thomas)
  • 《Chromakopia》— 造物主泰勒 (Tyler, The Creator)
年度歌曲 Song of the Year

  • 〈Abracadabra〉— 女神卡卡
  • 〈Anxiety〉— 多琪
  • 〈APT.〉— Rosé & 火星人布魯諾
  • 〈DTMF〉— 壞痞兔
  • 〈Golden〉— Huntr/x (電影《Kpop 獵魔女團》)
  • 〈Luther〉— 肯卓克拉瑪 & 詩莎
  • 〈Manchild〉— 莎賓娜·卡本特
  • 〈Wildflower〉— 怪奇比莉
最佳新人 Best New Artist

  • 奧莉維亞·迪恩 (Olivia Dean)
  • KATSEYE
  • The Marías
  • 艾狄森·芮 (Addison Rae)
  • Sombr
  • Leon Thomas
  • 艾力克斯·華倫 (Alex Warren)
  • 蘿菈·楊 (Lola Young)
📀 【流行、舞曲／電子類 Pop & Dance／Electronic Field】

最佳流行個人演出

  • 〈Daisies〉— 小賈斯汀
  • 〈Manchild〉— 莎賓娜·卡本特
  • 〈Disease〉— 女神卡卡
  • 〈The Subway〉— 查普·蘿恩
  • 〈Messy〉— 蘿菈·楊
最佳流行組合／團體演出

  • 〈Defying Gravity〉— 辛西婭·艾利沃 & 亞莉安娜·格蘭德
  • 〈Golden〉— Huntr/x
  • 〈Gabriela〉— KATSEYE
  • 〈APT.〉— Rosé & 火星人布魯諾
  • 〈30 for 30〉— 詩莎 & 肯卓克·拉瑪
最佳流行歌唱專輯

  • 《Swag》— 小賈斯汀
  • 《Man's Best Friend》— 莎賓娜·卡本特
  • 《美好的事》(Something Beautiful) — 麥莉·希拉
  • 《狂亂》— 女神卡卡
  • 《I've Tried Everything but Therapy (Part 2)》— 靈魂巨人泰迪 (Teddy Swims)
最佳舞曲／電子專輯

  • 《Eusexua》— FKA Twigs
  • 《Ten Days》— 又是佛萊迪 (Fred again..)
  • 《Fancy That》— 粉紅豹女孩 (PinkPantheress)
  • 《Inhale / Exhale》— 洛福斯 (RÜFÜS DU SOL)
  • 《Fuck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3》— 史奇雷克斯 (Skrillex)
▲粉紅豹女孩專輯《Fancy That》入圍最佳電子專輯獎。（圖／粉紅豹女孩IG@pinkpantheress）
📀 【搖滾、金屬和另類音樂類 Rock, Metal & Alternative Field】

最佳搖滾演出

  • 〈U Should Not Be Doing That〉— Amyl and the Sniffers
  • 〈無盡虛空〉(Emptiness Machine) — 聯合公園 (Linkin Park)
  • 〈Never Enough〉— 旋轉門樂團 (Turnstile)
  • 〈Mirtazapine〉— 海莉·威廉斯 (Hayley Williams)
  • 〈Changes (Live)〉— Yungblud feat. 努諾·貝當古 等人
最佳搖滾專輯

  • 《Private Music》— Deftones
  • 《I Quit》— 海慕樂團 (HAIM)
  • 《From Zero》— 聯合公園
  • 《Never Enough〉— 旋轉門樂團
  • 《Idols》— Yungblud
最佳另類音樂專輯

  • 《Sable, Fable》— 美好冬季樂團 (Bon Iver)
  • 《歌頌失落世界》(Songs of a Lost World) — 怪人合唱團 (The Cure)
  • 《Don't Tap the Glass》— 造物主泰勒
  • 《Moisturizer》— Wet Leg
  • 《Ego Death at a Bachelorette Party》— 海莉·威廉斯
📀 【節奏藍調、饒舌類 R&B, Rap Field】

最佳節奏藍調演出

  • 〈Yukon〉— 小賈斯汀
  • 〈It Depends〉— 克里斯小子 feat. 布萊森·提勒
  • 〈Folded〉— 柯蘭妮 (Kehlani)
  • 〈Mutt (Tiny Desk)〉— 萊昂·托馬斯
  • 〈Heart of a Woman〉— Summer Walker
最佳饒舌表演

  • 〈Outside〉— 卡蒂·B (Cardi B)
  • 〈Chains & Whips〉— 雙彈夾樂團 feat. 肯卓克·拉瑪 & 菲董
  • 〈Anxiety〉— 多琪
  • 〈TV Off〉— 肯卓克·拉瑪 feat. Lefty Gunplay
  • 〈Darling, I〉— 造物主泰勒 feat. Teezo Touchdown
最佳旋律饒舌表演

  • 〈Proud of Me〉— Fridayy feat. 米克·米爾
  • 〈Wholeheartedly〉— JID feat. Ty Dolla Sign & 6lack
  • 〈Luther〉— 肯卓克·拉瑪 & 詩莎
  • 〈WeMaj〉— Terrace Martin & Kenyon Dixon feat. Rapsody
  • 〈Somebody Loves Me〉— PartyNextDoor & Drake
最佳饒舌專輯

  • 《Let God Sort Em Out》— 雙彈夾樂團
  • 《Glorious》— GloRilla
  • 《God Does Like Ugly》— JID
  • 《GNX》— 肯卓克·拉瑪
  • 《Chromakopia》— 造物主泰勒
▲肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）在葛萊美獎名單中入圍9項大獎，人氣超旺。（圖／環球音樂提供）
📀 【鄉村與美國根源音樂類 Country & American Roots Field】

最佳鄉村個人演出

  • 〈Nose On the Grindstone〉— Tyler Childers
  • 〈Good News〉— Shaboozey
  • 〈Bad As I Used To Be〉— 克里斯·特普爾頓 (Chris Stapleton)
  • 〈I Never Lie〉— Zach Top
  • 〈Somewhere Over Laredo〉— Lainey Wilson
最佳當代鄉村專輯

  • 《Patterns》— 凱爾茜·巴勒里尼 (Kelsea Ballerini)
  • 《Snipe Hunter》— Tyler Childers
  • 《Evangeline vs. the Machine》— 艾瑞克·裘奇 (Eric Church)
  • 《Beautifully Broken》— 傑利·羅爾 (Jelly Roll)
  • 《Postcards from Texas》— 米蘭達·藍珀特 (Miranda Lambert)
📀 【視覺媒體類 Visual Media Field】

最佳視覺媒體原聲合輯

  • 《A Complete Unknown》(提摩西·夏勒梅)
  • 《F1 the Album》
  • 《KPop Demon Hunters》
  • 《Sinners》
  • 《Wicked》(魔法壞女巫)
最佳視覺媒體原創歌曲

  • 〈As Alive as You Need Me to Be〉— 九吋釘樂團 (《創：戰神》)
  • 〈Golden〉— Huntr/x (《Kpop 獵魔女團》)
  • 〈I Lied to You〉— Miles Caton (《罪人》)
  • 〈Never Too Late〉— 艾爾頓·強 & 布蘭迪·卡莉 (《艾爾頓強：Never Too Late》)
  • 〈Sinners〉— Rod Wave (《罪人》)
📌2026葛萊美獎懶人包｜表演嘉賓

  • Lady Gaga
  • Justin Bieber
  • Sabrina Carpenter
  • Clipse＆Pharrell Williams
  • Rosé
  • Bruno Mars
  • Tyler, the Creator
  • Lauryn Hill
  • Olivia Dean
  • Katseye
  • Reba McEntire＆Brandy Clark＆Lukas Nelson
  • Post Malone＆Duff McKagan＆Slash＆Chad Smith＆Andrew Watt
▲小賈斯汀（右）睽違4年再度登上葛萊美獎頒獎典禮，有可能帶著老婆海莉（左）一起走紅毯。（圖／美聯社／達志影像）
📌2026葛萊美獎懶人包｜頒獎典禮亮點

1．K-Pop 史無前例的突破：Rosé與獵魔女團強勢來襲

  • 創紀錄入圍：Rosé憑藉洗腦神曲〈APT.〉入圍「年度製作」與「年度歌曲」等大獎，成為BLACKPINK成員中首位以個人身分闖進葛萊美一般類大獎的人，寫下K-Pop新歷史。
  • 首度登台演出：Rosé將與Bruno Mars（火星人布魯諾）一同現身，這也是她的葛萊美首秀，亞洲歌迷關注度極高。
  • 獵魔女團黑馬：動畫電影《K-pop 獵魔女團》的主題曲〈Golden〉也入圍了葛萊美年度歌曲，顯示K-Pop勢力在各領域的擴張。
2．天后與霸主的巔峰對決：Lady Gaga vs. Kendrick Lamar

  • Kendrick Lamar橫掃提名：嘻哈霸主以9項提名領跑（包含年度專輯《GNX》），與Lady Gaga將在「年度製作」、「年度專輯」等多項大獎正面交鋒。
  • Lady Gaga緊追在後：Lady Gaga憑藉《狂亂》（Frenzy）及單曲〈Abracadabra〉、〈Disease〉共獲得7項提名，將挑戰她的第15座葛萊美，入圍獎項僅差Kendrick Lamar一小步。
3．小賈斯汀睽違4年回歸　寵妻愛家成新好男人

  • 重返舞台：小賈斯汀（ Justin Bieber）睽違4年再次站上葛萊美舞台演出。
  • 音樂轉型： 他的新專輯《SWAG》靈感來自家庭與孩子，展現愛與治癒的全新面貌，入圍了包括「年度專輯」在內的4項大獎。
  • 紅毯放閃： 外媒報導提到他可能會帶妻子海莉（Hailey Bieber）出席，兩人的一舉一動向來是粉絲關注焦點、流量保證。
4．搖滾精神不死！聯合公園（Linkin Park）回歸、Post Malone帶來致敬舞台

  • 震撼回歸： 聯合公園在更換新主唱後強勢回歸，憑藉專輯《From Zero》入圍「最佳搖滾專輯」與「最佳搖滾演出」，是搖滾樂迷本屆最期待的看點。
  • 傳奇致敬演出： Post Malone將領軍搖滾群星（包括 Slash、Duff McKagan 等），特別致敬重金屬教父Ozzy Osbourne，預計將是典禮最燃的時刻之一。
5．跨世代的表演與致敬陣容

  • 新生代崛起： 最佳新人入圍者如KATSEYE、Sabrina Carpenter（入圍6項）都將帶來演出，展現流行樂壇的接班勢力。
  • 靈魂樂致敬： 傳奇歌手Ms. Lauryn Hill將演出致敬 D'Angelo與Roberta Flack，為典禮增添音樂深度。
▲聯合公園睽違7年終於重啟活動，加入新主唱艾蜜莉阿姆斯壯（Emily Armstrong）。（圖／WARNERMUSICAU提供）
📌2026葛萊美獎懶人包｜頒獎典禮FAQ

Q1：2026葛萊美獎是第幾屆？
A：2026 年的葛萊美獎是第68屆 Grammy Awards，也是全球最具指標性的音樂獎項之一。

Q2：葛萊美獎典禮大約會頒到幾點？
A：典禮本身通常設計約3.5～4小時 的時長，像是近年在美東時間晚間8點開場的Grammy，多會在晚間11點多左右結束，但實際結束時間仍可能依現場節奏與表演安排延長。

Q3：哪些作品有資格角逐2026葛萊美獎？
A：參賽資格通常依「發行期間」認定，必須要2024年8月31日至2025年8月30日間發行的作品才能報名，泰勒絲（Taylor Swift）這次沒入圍，就是因為她的最新專輯《The Life of a Showgirl》是在2025年10月發行的，超出了截止日期。

Q4：葛萊美獎是怎麼決定入圍與得獎者的？
A：葛萊美獎由美國錄音學院（Recording Academy）會員投票決定，分為提名投票與最終投票兩階段，並非由票房或排行榜直接決定。

Q5：2026 葛萊美獎最受關注的獎項有哪些？
A：典禮最受矚目的「四大獎」包括：年度專輯（Album of the Year）、年度歌曲（Song of the Year）、年度製作（Record of the Year）、最佳新人（Best New Artist）


資料來源：葛萊美獎官網live.grammy.com

2026葛萊美獎懶人包》轉播平台、演出卡司、入圍名單一次看！