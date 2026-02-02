全球樂壇年度最盛大盛事，第68屆葛萊美獎（2026 Grammy Awards）頒獎典禮將於台灣時間2月2日（週一）上午在洛杉磯 Crypto.com Arena隆重登場。本屆入圍名單話題十足，饒舌天王Kendrick Lamar以9項提名強勢領跑，而韓流女神Rosé與Bruno Mars的合作單曲〈APT.〉 是否能為K-pop創下獲獎新紀錄，更是全亞洲樂迷關注的焦點。《NOWNEWS今日新聞》本文為各位統整直播平台、得獎名單、典禮亮點懶人包，帶大家將資訊一次掌握。
2026葛萊美獎懶人包｜典禮時間地點
2026葛萊美獎懶人包｜直播、轉播平台
2026葛萊美獎懶人包｜入圍名單
2026葛萊美獎懶人包｜表演嘉賓
2026葛萊美獎懶人包｜頒獎典禮亮點
2026葛萊美獎懶人包｜頒獎典禮FAQ
📌2026葛萊美獎懶人包｜典禮時間地點
📌2026葛萊美獎懶人包｜直播、轉播平台
📀 【一般類 General Field】
年度製作 Record of the Year
年度專輯 Album of the Year
最佳流行個人演出
📀 【搖滾、金屬和另類音樂類 Rock, Metal & Alternative Field】
最佳搖滾演出
最佳節奏藍調演出
📀 【鄉村與美國根源音樂類 Country & American Roots Field】
最佳鄉村個人演出
最佳視覺媒體原聲合輯
📌2026葛萊美獎懶人包｜頒獎典禮亮點
1．K-Pop 史無前例的突破：Rosé與獵魔女團強勢來襲
📌2026葛萊美獎懶人包｜頒獎典禮FAQ
Q1：2026葛萊美獎是第幾屆？
A：2026 年的葛萊美獎是第68屆 Grammy Awards，也是全球最具指標性的音樂獎項之一。
Q2：葛萊美獎典禮大約會頒到幾點？
A：典禮本身通常設計約3.5～4小時 的時長，像是近年在美東時間晚間8點開場的Grammy，多會在晚間11點多左右結束，但實際結束時間仍可能依現場節奏與表演安排延長。
Q3：哪些作品有資格角逐2026葛萊美獎？
A：參賽資格通常依「發行期間」認定，必須要2024年8月31日至2025年8月30日間發行的作品才能報名，泰勒絲（Taylor Swift）這次沒入圍，就是因為她的最新專輯《The Life of a Showgirl》是在2025年10月發行的，超出了截止日期。
Q4：葛萊美獎是怎麼決定入圍與得獎者的？
A：葛萊美獎由美國錄音學院（Recording Academy）會員投票決定，分為提名投票與最終投票兩階段，並非由票房或排行榜直接決定。
Q5：2026 葛萊美獎最受關注的獎項有哪些？
A：典禮最受矚目的「四大獎」包括：年度專輯（Album of the Year）、年度歌曲（Song of the Year）、年度製作（Record of the Year）、最佳新人（Best New Artist）
資料來源：葛萊美獎官網live.grammy.com
📌2026葛萊美獎懶人包｜典禮時間地點
- 典禮時間：2026年2月1日（日）美東時間晚上20:00舉行，台灣時間為2月2日早上8:00
- 紅毯時間：2026年2月1日（日）美東時間晚上19:00舉行，台灣時間為2月2日早上7:00
- 典禮地點：美國洛杉磯加密貨幣網體育館（Crypto.com Arena）
- 典禮直播：美國CBS電視台、Paramount+直播（需訂閱Premium方案）、官網 live.GRAMMY.com
- 紅毯直播：2026 GRAMMY Live From The Red Carpet | 68th GRAMMY Awards YouTube
📀 【一般類 General Field】
年度製作 Record of the Year
- 〈DTMF〉— 壞痞兔
- 〈Manchild〉— 莎賓娜·卡本特
- 〈Anxiety〉— 多琪 (Doechii)
- 〈Wildflower〉— 怪奇比莉
- 〈Abracadabra〉— 女神卡卡
- 〈Luther〉— 肯卓克·拉瑪 & 詩莎
- 〈The Subway〉— 查普爾·蘿恩 (Chappell Roan)
- 〈APT.〉— Rosé & 火星人布魯諾
- 《Debí Tirar Más Fotos》— 壞痞兔
- 《Swag》— 小賈斯汀
- 《Man's Best Friend》— 莎賓娜·卡本特
- 《Let God Sort Em Out》— 雙彈夾樂團 (Clipse)
- 《狂亂》(Frenzy) — 女神卡卡
- 《GNX》— 肯卓克·拉瑪
- 《Mutt》— 萊昂·托馬斯 (Leon Thomas)
- 《Chromakopia》— 造物主泰勒 (Tyler, The Creator)
- 〈Abracadabra〉— 女神卡卡
- 〈Anxiety〉— 多琪
- 〈APT.〉— Rosé & 火星人布魯諾
- 〈DTMF〉— 壞痞兔
- 〈Golden〉— Huntr/x (電影《Kpop 獵魔女團》)
- 〈Luther〉— 肯卓克拉瑪 & 詩莎
- 〈Manchild〉— 莎賓娜·卡本特
- 〈Wildflower〉— 怪奇比莉
- 奧莉維亞·迪恩 (Olivia Dean)
- KATSEYE
- The Marías
- 艾狄森·芮 (Addison Rae)
- Sombr
- Leon Thomas
- 艾力克斯·華倫 (Alex Warren)
- 蘿菈·楊 (Lola Young)
最佳流行個人演出
- 〈Daisies〉— 小賈斯汀
- 〈Manchild〉— 莎賓娜·卡本特
- 〈Disease〉— 女神卡卡
- 〈The Subway〉— 查普·蘿恩
- 〈Messy〉— 蘿菈·楊
- 〈Defying Gravity〉— 辛西婭·艾利沃 & 亞莉安娜·格蘭德
- 〈Golden〉— Huntr/x
- 〈Gabriela〉— KATSEYE
- 〈APT.〉— Rosé & 火星人布魯諾
- 〈30 for 30〉— 詩莎 & 肯卓克·拉瑪
- 《Swag》— 小賈斯汀
- 《Man's Best Friend》— 莎賓娜·卡本特
- 《美好的事》(Something Beautiful) — 麥莉·希拉
- 《狂亂》— 女神卡卡
- 《I've Tried Everything but Therapy (Part 2)》— 靈魂巨人泰迪 (Teddy Swims)
- 《Eusexua》— FKA Twigs
- 《Ten Days》— 又是佛萊迪 (Fred again..)
- 《Fancy That》— 粉紅豹女孩 (PinkPantheress)
- 《Inhale / Exhale》— 洛福斯 (RÜFÜS DU SOL)
- 《Fuck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3》— 史奇雷克斯 (Skrillex)
最佳搖滾演出
- 〈U Should Not Be Doing That〉— Amyl and the Sniffers
- 〈無盡虛空〉(Emptiness Machine) — 聯合公園 (Linkin Park)
- 〈Never Enough〉— 旋轉門樂團 (Turnstile)
- 〈Mirtazapine〉— 海莉·威廉斯 (Hayley Williams)
- 〈Changes (Live)〉— Yungblud feat. 努諾·貝當古 等人
- 《Private Music》— Deftones
- 《I Quit》— 海慕樂團 (HAIM)
- 《From Zero》— 聯合公園
- 《Never Enough〉— 旋轉門樂團
- 《Idols》— Yungblud
- 《Sable, Fable》— 美好冬季樂團 (Bon Iver)
- 《歌頌失落世界》(Songs of a Lost World) — 怪人合唱團 (The Cure)
- 《Don't Tap the Glass》— 造物主泰勒
- 《Moisturizer》— Wet Leg
- 《Ego Death at a Bachelorette Party》— 海莉·威廉斯
最佳節奏藍調演出
- 〈Yukon〉— 小賈斯汀
- 〈It Depends〉— 克里斯小子 feat. 布萊森·提勒
- 〈Folded〉— 柯蘭妮 (Kehlani)
- 〈Mutt (Tiny Desk)〉— 萊昂·托馬斯
- 〈Heart of a Woman〉— Summer Walker
- 〈Outside〉— 卡蒂·B (Cardi B)
- 〈Chains & Whips〉— 雙彈夾樂團 feat. 肯卓克·拉瑪 & 菲董
- 〈Anxiety〉— 多琪
- 〈TV Off〉— 肯卓克·拉瑪 feat. Lefty Gunplay
- 〈Darling, I〉— 造物主泰勒 feat. Teezo Touchdown
- 〈Proud of Me〉— Fridayy feat. 米克·米爾
- 〈Wholeheartedly〉— JID feat. Ty Dolla Sign & 6lack
- 〈Luther〉— 肯卓克·拉瑪 & 詩莎
- 〈WeMaj〉— Terrace Martin & Kenyon Dixon feat. Rapsody
- 〈Somebody Loves Me〉— PartyNextDoor & Drake
- 《Let God Sort Em Out》— 雙彈夾樂團
- 《Glorious》— GloRilla
- 《God Does Like Ugly》— JID
- 《GNX》— 肯卓克·拉瑪
- 《Chromakopia》— 造物主泰勒
最佳鄉村個人演出
- 〈Nose On the Grindstone〉— Tyler Childers
- 〈Good News〉— Shaboozey
- 〈Bad As I Used To Be〉— 克里斯·特普爾頓 (Chris Stapleton)
- 〈I Never Lie〉— Zach Top
- 〈Somewhere Over Laredo〉— Lainey Wilson
- 《Patterns》— 凱爾茜·巴勒里尼 (Kelsea Ballerini)
- 《Snipe Hunter》— Tyler Childers
- 《Evangeline vs. the Machine》— 艾瑞克·裘奇 (Eric Church)
- 《Beautifully Broken》— 傑利·羅爾 (Jelly Roll)
- 《Postcards from Texas》— 米蘭達·藍珀特 (Miranda Lambert)
最佳視覺媒體原聲合輯
- 《A Complete Unknown》(提摩西·夏勒梅)
- 《F1 the Album》
- 《KPop Demon Hunters》
- 《Sinners》
- 《Wicked》(魔法壞女巫)
- 〈As Alive as You Need Me to Be〉— 九吋釘樂團 (《創：戰神》)
- 〈Golden〉— Huntr/x (《Kpop 獵魔女團》)
- 〈I Lied to You〉— Miles Caton (《罪人》)
- 〈Never Too Late〉— 艾爾頓·強 & 布蘭迪·卡莉 (《艾爾頓強：Never Too Late》)
- 〈Sinners〉— Rod Wave (《罪人》)
- Lady Gaga
- Justin Bieber
- Sabrina Carpenter
- Clipse＆Pharrell Williams
- Rosé
- Bruno Mars
- Tyler, the Creator
- Lauryn Hill
- Olivia Dean
- Katseye
- Reba McEntire＆Brandy Clark＆Lukas Nelson
- Post Malone＆Duff McKagan＆Slash＆Chad Smith＆Andrew Watt
1．K-Pop 史無前例的突破：Rosé與獵魔女團強勢來襲
- 創紀錄入圍：Rosé憑藉洗腦神曲〈APT.〉入圍「年度製作」與「年度歌曲」等大獎，成為BLACKPINK成員中首位以個人身分闖進葛萊美一般類大獎的人，寫下K-Pop新歷史。
- 首度登台演出：Rosé將與Bruno Mars（火星人布魯諾）一同現身，這也是她的葛萊美首秀，亞洲歌迷關注度極高。
- 獵魔女團黑馬：動畫電影《K-pop 獵魔女團》的主題曲〈Golden〉也入圍了葛萊美年度歌曲，顯示K-Pop勢力在各領域的擴張。
- Kendrick Lamar橫掃提名：嘻哈霸主以9項提名領跑（包含年度專輯《GNX》），與Lady Gaga將在「年度製作」、「年度專輯」等多項大獎正面交鋒。
- Lady Gaga緊追在後：Lady Gaga憑藉《狂亂》（Frenzy）及單曲〈Abracadabra〉、〈Disease〉共獲得7項提名，將挑戰她的第15座葛萊美，入圍獎項僅差Kendrick Lamar一小步。
- 重返舞台：小賈斯汀（ Justin Bieber）睽違4年再次站上葛萊美舞台演出。
- 音樂轉型： 他的新專輯《SWAG》靈感來自家庭與孩子，展現愛與治癒的全新面貌，入圍了包括「年度專輯」在內的4項大獎。
- 紅毯放閃： 外媒報導提到他可能會帶妻子海莉（Hailey Bieber）出席，兩人的一舉一動向來是粉絲關注焦點、流量保證。
- 震撼回歸： 聯合公園在更換新主唱後強勢回歸，憑藉專輯《From Zero》入圍「最佳搖滾專輯」與「最佳搖滾演出」，是搖滾樂迷本屆最期待的看點。
- 傳奇致敬演出： Post Malone將領軍搖滾群星（包括 Slash、Duff McKagan 等），特別致敬重金屬教父Ozzy Osbourne，預計將是典禮最燃的時刻之一。
- 新生代崛起： 最佳新人入圍者如KATSEYE、Sabrina Carpenter（入圍6項）都將帶來演出，展現流行樂壇的接班勢力。
- 靈魂樂致敬： 傳奇歌手Ms. Lauryn Hill將演出致敬 D'Angelo與Roberta Flack，為典禮增添音樂深度。
Q1：2026葛萊美獎是第幾屆？
A：2026 年的葛萊美獎是第68屆 Grammy Awards，也是全球最具指標性的音樂獎項之一。
Q2：葛萊美獎典禮大約會頒到幾點？
A：典禮本身通常設計約3.5～4小時 的時長，像是近年在美東時間晚間8點開場的Grammy，多會在晚間11點多左右結束，但實際結束時間仍可能依現場節奏與表演安排延長。
Q3：哪些作品有資格角逐2026葛萊美獎？
A：參賽資格通常依「發行期間」認定，必須要2024年8月31日至2025年8月30日間發行的作品才能報名，泰勒絲（Taylor Swift）這次沒入圍，就是因為她的最新專輯《The Life of a Showgirl》是在2025年10月發行的，超出了截止日期。
Q4：葛萊美獎是怎麼決定入圍與得獎者的？
A：葛萊美獎由美國錄音學院（Recording Academy）會員投票決定，分為提名投票與最終投票兩階段，並非由票房或排行榜直接決定。
Q5：2026 葛萊美獎最受關注的獎項有哪些？
A：典禮最受矚目的「四大獎」包括：年度專輯（Album of the Year）、年度歌曲（Song of the Year）、年度製作（Record of the Year）、最佳新人（Best New Artist）