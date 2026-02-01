女星大S（徐熙媛）去年2月離世，「七仙女」成員、好友范曉萱在百日時不捨發聲：「我會一直將妳放在我的心上。」讓人看了鼻酸。而近來有網友發現她長得越來越像大S，范曉萱登上中國訪談節目《陳魯豫慢談》，在訪談過程中不論是說話方式，或是神情都讓人彷彿看到大S的影子，驚呼：「真的太像了」、「原來思念一個人，會慢慢變成她的樣子」。
范曉萱變得好像大S 近照曝光網友看哭
范曉萱在節目中聊起經歷生離死別後，對人生新的看法，她頂著一頭俐落短髮，講話的神態、語氣以及彎彎眉眼，都讓網友在她身上看到了大S的影子。雖然在2小時的訪談過程中，范曉萱未提到大S的名字，但卻讓人不禁想起她。
畫面曝光後，網友忍不住驚訝表示：「以前從來沒有覺得像，但這次真的好像好像，尤其是笑起來的時候」、「好多個瞬間彷彿看到大S」、「神韻真的好像」、「只有姐妹能懂姐妹吧，看了好傷心」、「特別感動」。
不忘大S 范曉萱：一直將妳放在心上
與大S感情深厚的范曉萱，在她離世時始終低調未發文，只被拍到現身在大S私下告別聚會。在大S離世滿百日時，妹妹小S發起活動，邀請圈內好友、網友們一起寫下對大S的思念，期盼媽媽能早日走出傷痛。
當時范曉萱才終於發聲哀悼，分享與大S的合照，寫下：「失去妳就像自己少了一顆內臟、很痛、不捨、不完整！雖然至今仍覺得很不真實、像妳對所有人開了一個大玩笑、但我會一直將妳放在我的心上、陪伴我左右、永誌不渝！」讓許多網友看了心疼不已。
