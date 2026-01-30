我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張蘭（左）和孫子、孫女在北京團聚，共享天倫之樂。（圖／張蘭俏江南創始人微博）

▲大S的一雙兒女長大不少。（圖／張蘭俏江南創始人微博）

大S（徐熙媛）病逝將滿1年，她身後留下一雙和前夫汪小菲所生的兒女，汪小菲媽媽張蘭近日不停在抖音和微博秀出與孫子、孫女共享天倫之樂的動態，可見大S女兒已經跟奶奶一樣高，網友感嘆：「大S很可惜沒能陪孩子長大...」正值寒假期間，大S女兒「小玥兒」、兒子「小箖箖」回北京和奶奶張蘭團聚，張蘭也樂得分享與孫兒打籃球、打雪仗的影片，吃飯時還親自幫箖箖夾菜，相當疼愛孫子、孫女，而11歲的玥兒與張蘭站在一起，已經可以和奶奶平視，9歲的箖箖也長大不少。許多網友看了影片紛紛表示：「有奶奶疼愛很幸福」、「蘭姐教育孩子正向陽光」、「回北京多好」、「蘭姐終於和孫子孫女團聚了，不容易啊」、「媽媽看到也會高興的...」汪小菲2024年5月再娶台灣網紅馬筱梅（Mandy），女方目前懷孕8個月，近日她在直播中詢問粉絲，北京的冬天有哪些地方適合帶小孩去玩，透露孩子不喜歡滑冰、滑雪，對迪士尼、環球影城也沒有興趣，讓她相當苦惱，最後決定往南方去，前往廣東珠海的長隆海洋王國遊玩，「看他老爸（汪小菲）什麼時候忙完，公司一對事情...」大腹便便的馬筱梅，預產期約在2月農曆春節前後，日前，她在直播中透露將回台灣生產及坐月子，原因是考量老公汪小菲公務繁忙且經常出差，很難長時間在月子中心陪她，如果回台灣則有親友方便照顧。