大S（徐熙媛）去年初因為感染流感併發肺炎，不幸於日本離世，本月2日為她逝世1周年，徐家人當天將出席大S紀念雕像揭幕儀式，該雕像為大S老公具俊曄親手設計。大S和具俊曄的緣分短暫，雖然兩人結婚僅兩年餘，但深厚的感情令外界印象深刻，具俊曄不僅親手幫大S刺青、下廚煮消夜，還會餵她吃飯、以公主抱的方式抱她去上廁所，榮登新一代寵妻狂魔。回顧大S生前被具俊曄百般疼愛，他沒有一天、一刻不寵溺老婆，具俊曄過去在節目中分享，他對大S的愛從不吝惜，自己不僅會親自下廚做她喜歡的料理，陪她躺在床上吃飯、追劇，甚至會用「公主抱」的方式抱她去廁所，彷彿把她當成自己的女王一樣寵愛。此外，只要大S半夜說餓了，具俊曄就會立刻起床為她煮泡麵，具俊曄笑說，雖然這樣做很累，但只要是跟大S在一起，他一點也不覺得辛苦，即使工作在外，具俊曄也常帶著夫妻合影的雜誌給粉絲簽名，展現對妻子的深情。大S生前透露，她腿上的紋身是具俊曄親手為她刺的，該處原本是她不喜歡的燙傷疤痕，具俊曄便即興用刺青機幫她蓋掉，大S笑說，兩人在家看劇時看到喜歡的圖案，就會隨興在身上刺青。而小S也曾經形容，姊夫對大S的照顧就像每天上演偶像劇，具俊曄會一口一口餵大S吃飯，大S則像嬰兒般躺著享受，具俊曄自己也坦言，以前不算浪漫，直到遇到大S後才真正願意付出，並說過「要把過去20年沒談的戀愛一次補回來」，以及「我到死之前都會愛著她」，只是造化弄人，如今夫妻倆陰陽兩隔，讓外界相當心疼具俊曄。