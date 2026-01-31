我是廣告 請繼續往下閱讀

▲具俊曄（右）與大S（左）隔了20多年因1通電話重逢。（圖／翻攝自微博）

隔20多年接具俊曄電話！大S脫口韓文超暖

▲大S與具俊曄的愛情是演藝圈佳話。（圖／翻攝自微博）

突破疫情再度重逢！具俊曄、大S相擁爆哭

已故藝人大S（徐熙媛）下月2日即將迎來忌日，其老公具俊曄仍深陷悲痛之中，屆時將於金寶山舉行大S紀念雕像揭幕儀式。《NOWNEWS今日新聞》整理出早前具俊曄於韓國談話節目分享與大S重逢故事，提到2人隔了20多年，因為1通電話再見，具俊曄與大S久別重逢就火速閃婚，當時他上劉在錫的節目受訪，還原當時的情況。具俊曄說他看到大S離婚的新聞，本想以朋友的姿態關心她，所以撥通了那個塵封多年的號碼，想不到大S真的接了，當下具俊曄緊張地用中文跟她打招呼，「嗨，我是光頭」，想不到大S立刻聽出他是誰，並用韓文回覆，「是我，是熙媛」。具俊曄說自從那通電話讓他們重新聯絡上後，自己總忍不住想找話題跟大S聊天，於是兩人重燃愛火，並決定見面結婚。如今這段影片又再度於韓網上被瘋傳，讓許多粉絲看了都不禁心碎落淚，留言直呼：「他們是那麼的為彼此著想」、「為了讓對方聽懂，都講著不熟悉的語言」、「真的像電視劇一樣浪漫，看幾次都好想哭」、「像天使的她走了，具俊曄往後該怎麼辦」。回顧當時《劉QUIZ ON THE BLOCK》節目，具俊曄分享抵台再次見到大S的那一刻，2人相擁哭到不行，當時請助理錄影，每次拿出來回憶，都還是非常感動，具俊曄感性說，不管過了多少年，大S對他來講，還是當初那個可愛清純的少女，2人更透過浪漫刺青，把婚戒永遠刺在手上，一刻也不想再分開。而具俊曄與大S是在2022年2月8日於韓國登記結婚的，3月28日具俊曄來台灣之後，2人馬不停蹄辦理登記，2月8日將迎來這對跨國夫妻的3周年結婚紀念日，惋惜2人如今天人永隔，命運的安排往往讓人措手不及，大S的骨灰則在具俊曄與妹妹小S的陪同下，搭乘私人包機返抵台灣，目前長眠於金寶山墓地。