冷氣團來襲，年前衝刺需要提神熱咖啡！7-11表示，今（1）日是每月一次的精品咖啡買7送7；全家也限時1天咖啡寄杯買30送30；萊爾富抹茶歐蕾單杯就29元，比買一送一半價更划算；星巴克買一送一尾牙優惠周一、周二連喝兩天。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（2月1日至2月7日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜2月1日起至2月5日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
📍APP｜即起至2月8日（限OPEN錢包）
◾黑金燒仙草／椰香芋見西米露買1送1，5折（原價85元、特價43元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
📍門市｜1月30日至2月1日
◾濃焙茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾好時經典可可第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾燕麥拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾蜜香伯爵拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
📍門市｜1月21日至2月3日
◾黑糖粉粿剉冰2杯99元，6.6折，（原價75元、特價50元）
◾椰香芋見西米露2杯99元，5.8折，（原價85元、特價50元）
◾黑金燒仙草2杯99元，6.6折，（原價75元、特價50元）
🟡全家便利商店
📍APP｜限2月1日（全盈+PAY）
◾大杯特濃美式買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）
◾大杯特濃拿鐵買5送3，6.3折（原價65元、特價41元）
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜1月28日至2月1日
◾大杯特濃拿鐵2杯79元，6.1折（原價65元、特價40元）
◾大杯特濃美式2杯79元，7.2折（原價55元、特價40元）
◾大杯冰磚拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾大杯熱芝麻糊第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡星巴克
星巴克尾牙同樂舉辦好友分享日，周一、周二（2日、3日）上午11時至晚間8時，到門市買大杯以上同品項買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡萊爾富
📍門市｜1月21日至2月10日
◾中杯辻利抹茶歐蕾29元，4.8折（原價60元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾燕麥奶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾泰式奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜1月21日至2月20日
◾鴛鴦珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾泰式珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾檸檬焙烏龍冰茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾十利抹茶歐蕾29元，5折（原價60元、特價29元）
🟡美廉社
📍APP｜1月7日至2月3日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡85度C
85度C周三（2月4日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（2月6日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
🟡全聯福利中心
📍分批取｜1月24日至2月8日
◾精品美式買10送8，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵買10送6， 6.3折（原價55元、特價34元）
全聯分批取（點此）
🟡路易莎咖啡
路易莎即日起至2月28日前出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
此外，路易莎推出「馬年花生好事」優惠活動，金蕉招財培根磚壓特價48元、福蛋雙全豬肉堡特價68元，並可用20元加購中杯紅茶／綠茶，或用40元加購中杯美式。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克、85度C、路易莎
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍APP｜2月1日起至2月5日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
◾黑金燒仙草／椰香芋見西米露買1送1，5折（原價85元、特價43元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
📍門市｜1月30日至2月1日
◾濃焙茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾好時經典可可第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾燕麥拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾蜜香伯爵拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾黑糖粉粿剉冰2杯99元，6.6折，（原價75元、特價50元）
◾椰香芋見西米露2杯99元，5.8折，（原價85元、特價50元）
◾黑金燒仙草2杯99元，6.6折，（原價75元、特價50元）
📍APP｜限2月1日（全盈+PAY）
◾大杯特濃美式買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）
◾大杯特濃拿鐵買5送3，6.3折（原價65元、特價41元）
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵2杯79元，6.1折（原價65元、特價40元）
◾大杯特濃美式2杯79元，7.2折（原價55元、特價40元）
◾大杯冰磚拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾大杯熱芝麻糊第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
星巴克尾牙同樂舉辦好友分享日，周一、周二（2日、3日）上午11時至晚間8時，到門市買大杯以上同品項買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📍門市｜1月21日至2月10日
◾中杯辻利抹茶歐蕾29元，4.8折（原價60元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾燕麥奶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾泰式奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜1月21日至2月20日
◾鴛鴦珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾泰式珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾檸檬焙烏龍冰茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾十利抹茶歐蕾29元，5折（原價60元、特價29元）
📍APP｜1月7日至2月3日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
85度C周三（2月4日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（2月6日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
📍分批取｜1月24日至2月8日
◾精品美式買10送8，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵買10送6， 6.3折（原價55元、特價34元）
全聯分批取（點此）
路易莎即日起至2月28日前出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
此外，路易莎推出「馬年花生好事」優惠活動，金蕉招財培根磚壓特價48元、福蛋雙全豬肉堡特價68元，並可用20元加購中杯紅茶／綠茶，或用40元加購中杯美式。