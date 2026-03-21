114學年度HBL高中籃球聯賽決賽將在3月21日、22日於台北小巨蛋進行，四強決賽率先在21日登場。男子組晉級的4支球隊為東泰高中、能仁家商、松山高中及南湖高中；女子組方面則是北一女中、陽明高中、南山高中與永仁高中。《NOWNEWS》也為讀者整理本屆HBL將前往小巨蛋打決賽的男、女子組的8支球隊中的教練和球員、賽程、免費直播，供讀者參考。

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🟡本文重點摘要

📍114學年度HBL決賽時間與地點
📍114學年度HBL決賽賽程
📍114學年度HBL轉播與直播資訊
📍114學年度HBL晉級四強隊伍與對戰組合
📍114學年度HBL賽史紀錄與衛冕軍
📍114學年度HBL決賽隊伍完整陣容名單

▲114學年度HBL高中籃球聯賽總決賽將於本週末在台北小巨蛋震撼登場。（圖／記者朱永強攝）
▲114學年度HBL高中籃球聯賽總決賽將於本週末在台北小巨蛋震撼登場。（圖／記者朱永強攝）
114學年度HBL決賽時間與地點

日期：3月21日（六）、3月22日（日）
地點：台北小巨蛋

114學年度HBL決賽賽程

⭐️3/21（六）
10:00 女生組｜北一女中 🆚 永仁高中
12:00 男生組｜東泰高中 🆚 南湖高中
16:00 女生組｜陽明高中 🆚 南山高中
18:00 男生組｜能仁家商 🆚 松山高中

▲114學年度HBL四強決賽賽程。（圖／取自HBL高中籃球甲級聯賽官方臉書）
▲114學年度HBL四強決賽賽程。（圖／取自HBL高中籃球甲級聯賽官方臉書）
⭐️3/22（日）
10:00 女生組季軍賽
12:00 男生組季軍賽
16:00 女生組冠軍賽（表演嘉賓：呂士軒）
18:00 男生組冠軍賽（表演嘉賓：盧廣仲）

▲114學年度HBL季軍賽、冠軍賽賽程。（圖／取自HBL高中籃球甲級聯賽官方臉書）
▲114學年度HBL季軍賽、冠軍賽賽程。（圖／取自HBL高中籃球甲級聯賽官方臉書）
114學年度HBL轉播與直播資訊

無法親臨小巨蛋的球迷，可透過以下平台同步收看：
電視轉播：民視台灣台（152頻道）、ELTA愛爾達電視
網路直播：中華電信Hami VideoHBL官方網站（hbl.com.tw）。
👉完整賽程表、👉HBL 官網

114學年度HBL晉級四強隊伍與對戰組合

男子組
第1種子：東泰高中
第2種子：能仁家商
第3種子：松山高中
第4種子：南湖高中

【四強對戰組合】
東泰高中 vs 南湖高中
能仁家商 vs 松山高中

▲114HBL男生組準決賽賽果，晉級四強隊伍東泰高中、能仁家商、松山高中、南湖高中。（圖／取自HBL高中籃球聯賽官網）
▲114HBL男生組準決賽賽果，晉級四強隊伍東泰高中、能仁家商、松山高中、南湖高中。（圖／取自HBL高中籃球聯賽官網）
女子組
第1種子：北一女中
第2種子：陽明高中
第3種子：南山高中
第4種子：永仁高中

【四強對戰組合】
北一女中 vs 永仁高中
陽明高中 vs 南山高中

▲114年HBL女生組準決賽賽果，晉級四強隊伍北一女中、陽明高中、南山高中、永仁高中。（圖／取自HBL高中籃球聯賽官網）
▲114年HBL女生組準決賽賽果，晉級四強隊伍北一女中、陽明高中、南山高中、永仁高中。（圖／取自HBL高中籃球聯賽官網）
114學年度HBL賽史紀錄與衛冕軍

衛冕冠軍：
男子組：松山高中（上屆擊敗南山高中奪冠）
女子組：北一女中（上屆擊敗永仁高中封后）

歷史奪冠次數最多：
男子組：南山高中（8次）
女子組：淡水商工（13次）

▲去年HBL女子組冠軍賽北一女中以96：84擊敗永仁高中完成甲級女子組二連霸。（圖／記者葉政勳攝 , 2025.03.09）
▲去年HBL女子組冠軍賽北一女中以96：84擊敗永仁高中完成甲級女子組二連霸。（圖／記者葉政勳攝 , 2025.03.09）
114學年度HBL決賽隊伍男子組完整陣容名單

📍東泰高中（準決賽7勝0敗）

東泰今年寫下隊史準決賽最佳成績。總教練高丁國柱採取「全員皆兵」策略，場均失分僅65.1分，展現銅牆鐵壁般的防守。203公分中鋒羅雄威與大三元製造機紀伍柏俊一內一外，是東泰爭奪隊史首座金盃的最大本錢。

領隊：賴文政｜總教練：高丁國柱
球員名單：
許恩翔、蔣喆安、高丁子權、朱昊恩、紀伍柏俊
全億、李冠頡、羅雄威、陳頡睿、詹庾喆
黃冠瑜、張勝淇、田易弘、能得勝、吳楀軒

▲東泰今年寫下隊史準決賽最佳成績。總教練高丁國柱採取「全員皆兵」策略，場均失分僅65.1分，展現銅牆鐵壁般的防守。（圖／記者朱永強攝 , 2026.03.17）
▲東泰今年寫下隊史準決賽最佳成績。總教練高丁國柱採取「全員皆兵」策略，場均失分僅65.1分，展現銅牆鐵壁般的防守。（圖／記者朱永強攝 , 2026.03.17）
📍能仁家商（準決賽5勝2敗）

全隊平均身高僅 180 公分出頭的能仁，憑藉聯盟第一的三分火力挺進四強。隊長陳建勳在準決賽手感發燙，加上高一中鋒盧永茗逐漸扛起禁區，這支充滿韌性的球隊，絕對是各隊不容忽視的勁旅。

領隊：謝儀美｜總教練：李正豪
球員名單：
林子平、蘇以諾、陳建勳、呂宥叡、紀明志
蔡秉諺、簡鏞洧、廣承翰、蔡柏翰、盧永茗
李育誠、謝瑋恩、葉以勒、莊肇紘、王辰家

▲全隊平均身高僅 180 公分出頭的能仁，憑藉聯盟第一的三分火力挺進四強。（圖／記者朱永強攝 , 2026.03.17）
▲全隊平均身高僅 180 公分出頭的能仁，憑藉聯盟第一的三分火力挺進四強。（圖／記者朱永強攝 , 2026.03.17）
📍松山高中（準決賽4勝3敗）

衛冕軍松山高中本季磨合日益成熟，場均20.7次助攻高居四強之首。雖然看板球星劉廷寬深受傷病困擾，但日前的記者會中他表示腳的傷勢已經恢復至七、八成。若王浚善能在此刻覺醒，搭配強大3D火力任語璿，冠軍金盃就在眼前。

領隊：林昇茂｜總教練：葉韋喬
球員名單：
李品彥、劉廷寬、潘彥銘、任語璿、陳彥瑜
周昱陳、彭宥源、李亭均、賴浚鎰、王浚善
潘辰武、林彥呈、林奕嘉、黃品熏、呂書瑋

▲松山高中在本屆賽事中表現穩健，八強賽場均助攻高達20.7次，位居四強之首；投籃命中率42.7%同樣傲視群雄。（圖／記者朱永強攝 , 2026.03.17）
▲松山高中在本屆賽事中表現穩健，八強賽場均助攻高達20.7次，位居四強之首；投籃命中率42.7%同樣傲視群雄。（圖／記者朱永強攝 , 2026.03.17）
📍4.南湖高中（準決賽4勝3敗）

南湖高中本季進攻效率驚人，場均得分87.9分傲視群雄。靈魂人物幸宇勝回歸後戰力明顯升級，搭配「新人王」熱門陳泓宇與全能前鋒周佑承，南湖將以最強大的跑轟火網衝擊決賽舞台。

領隊：吉佛慈｜總教練：曾哲彥
球員名單：
張凱恩、林穎浩、林柏宇、張哲瑋、幸宇勝
楊鎧任、王以勒、陳泓宇、林暘恩、陳冠緁
嘟拔斯・伊斯卡卡夫特、謝宗恩、陳威丞、周佑承、葉庭宣

▲南湖高中今年不僅延續傳統的跑轟速度，更在八強期間修正了籃板劣勢，場均45.4 籃板位居四強之冠。（圖／記者朱永強攝 , 2026.03.17）
▲南湖高中今年不僅延續傳統的跑轟速度，更在八強期間修正了籃板劣勢，場均45.4 籃板位居四強之冠。（圖／記者朱永強攝 , 2026.03.17）
114學年度HBL決賽隊伍女子組完整陣容名單

📍北一女中（準決賽7勝0敗）

北一女中在本屆複賽展現宰制力，場均轟下87.6分、抄截高達26.9次。看板球星彭郁榛傷癒復出後狀態穩定，搭配高一新秀高子喬、張薰文的強勢表現，以「人人都是 Keyman」的核心精神，力拚用全勝姿態締造北一女王朝。

領隊：陳智源｜總教練：駱燕萍
球員名單：
陳姿宸、王若妍、陳柔安、彭郁榛、吳欣穎
張珈熒、張薰文、余穎柔、高子喬、彭郁婷
劉閔臻、蔡享恩、章宸語、蔡佳熹、張善筑

▲北一女中在本屆複賽展現宰制力，場均轟下87.6分、抄截高達26.9次。（圖／記者朱永強攝 , 2026.03.17）
▲北一女中在本屆複賽展現宰制力，場均轟下87.6分、抄截高達26.9次。（圖／記者朱永強攝 , 2026.03.17）
📍陽明高中（準決賽6勝1敗）

連續五年挺進四強的陽明高中，今年陣中擁有7名高三球員，經驗最為老練。隊長蘇衡與副隊長許語珊的「雙核心」組合在複賽展現強大火力，加上高一即戰力陳芯的成長，陽明今年展現出極厚實的戰力，誓言打破連年季軍的遺憾，衝擊隊史首冠。

領隊：蔡哲銘｜總教練：李台英
球員名單：
周妘、吳婧瑀、吳宣伶、王若臨、蘇衡
張妤昕、洪慈安、陳姸蓁、孫語婕、許語珊
洪佳靖、李怡嫻、陳芯、陳安樺、李若亜

▲連續五年挺進四強的陽明高中，今年陣中擁有7名高三球員，經驗最為老練。（圖／記者朱永強攝 , 2026.03.17）
▲連續五年挺進四強的陽明高中，今年陣中擁有7名高三球員，經驗最為老練。（圖／記者朱永強攝 , 2026.03.17）
📍南山高中（準決賽5勝2敗）

南山高中本季由傳奇球星文祺接掌兵符後磨合有成，複賽以第三名之姿重回小巨蛋。攻擊箭頭林念臻場均23.7分展現恐怖破壞力，搭配隊長馬慧文坐鎮禁區，南山雖在數據上不比北一女亮眼，但憑藉韌性十足的防守，絕對是四強中的最大變數。

領隊：吳崑助｜總教練：文祺
球員名單：
謝依臻、李愛、郭宥寧、王峟筑、林念臻
申苡南、許恩翎、黃子萱、林姝佑、黃苡涵
偕恩瑀、蘇穎、馬慧文、洪穎淇

▲南山高中贏球，球員們開心擁抱。（圖／高中體總提供）
▲南山高中贏球，球員們開心擁抱。（圖／高中體總提供）
📍永仁高中（準決賽4勝3敗）

以高一、二球員為骨幹的永仁高中，雖然複賽戰績較起伏，但展現了極佳的抗壓性。高一控球吳沛萱幾乎打滿全場展現大將之風，搭配禁區火力核心黃翊蓁，永仁將以「初生之犢不畏虎」的氣勢挑戰強敵北一女，力求再度上演逆襲戲碼。

領隊：余月琴｜總教練：時超傑
球員名單：
吳宜蓓、張嘉思、鍾靜文、黃湘詅、吳沛萱
劉恩妮、蔡溱秝、施姿羽、許馨予、陳靚璇
馬璿甯、黃翊蓁、謝羽涵、邱芷媗、錡芃亞

▲以高一、二球員為骨幹的永仁高中，雖然複賽戰績較起伏，但展現了極佳的抗壓性。（圖／記者朱永強攝 , 2026.03.17）
▲以高一、二球員為骨幹的永仁高中，雖然複賽戰績較起伏，但展現了極佳的抗壓性。（圖／記者朱永強攝 , 2026.03.17）
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