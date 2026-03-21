114學年度HBL高中籃球聯賽決賽將在3月21日、22日於台北小巨蛋進行，四強決賽率先在21日登場。男子組晉級的4支球隊為東泰高中、能仁家商、松山高中及南湖高中；女子組方面則是北一女中、陽明高中、南山高中與永仁高中。《NOWNEWS》也為讀者整理本屆HBL將前往小巨蛋打決賽的男、女子組的8支球隊中的教練和球員、賽程、免費直播，供讀者參考。
🟡本文重點摘要
📍114學年度HBL決賽時間與地點
📍114學年度HBL決賽賽程
📍114學年度HBL轉播與直播資訊
📍114學年度HBL晉級四強隊伍與對戰組合
📍114學年度HBL賽史紀錄與衛冕軍
📍114學年度HBL決賽隊伍完整陣容名單
114學年度HBL決賽時間與地點
日期：3月21日（六）、3月22日（日）
地點：台北小巨蛋
114學年度HBL決賽賽程
⭐️3/21（六）
10:00 女生組｜北一女中 永仁高中
12:00 男生組｜東泰高中 南湖高中
16:00 女生組｜陽明高中 南山高中
18:00 男生組｜能仁家商 松山高中
⭐️3/22（日）
10:00 女生組季軍賽
12:00 男生組季軍賽
16:00 女生組冠軍賽（表演嘉賓：呂士軒）
18:00 男生組冠軍賽（表演嘉賓：盧廣仲）
114學年度HBL轉播與直播資訊
無法親臨小巨蛋的球迷，可透過以下平台同步收看：
電視轉播：民視台灣台（152頻道）、ELTA愛爾達電視。
網路直播：中華電信Hami Video、HBL官方網站（hbl.com.tw）。
👉完整賽程表、👉HBL 官網
114學年度HBL晉級四強隊伍與對戰組合
男子組
第1種子：東泰高中
第2種子：能仁家商
第3種子：松山高中
第4種子：南湖高中
【四強對戰組合】
東泰高中 vs 南湖高中
能仁家商 vs 松山高中
女子組
第1種子：北一女中
第2種子：陽明高中
第3種子：南山高中
第4種子：永仁高中
【四強對戰組合】
北一女中 vs 永仁高中
陽明高中 vs 南山高中
114學年度HBL賽史紀錄與衛冕軍
衛冕冠軍：
男子組：松山高中（上屆擊敗南山高中奪冠）
女子組：北一女中（上屆擊敗永仁高中封后）
歷史奪冠次數最多：
男子組：南山高中（8次）
女子組：淡水商工（13次）
114學年度HBL決賽隊伍男子組完整陣容名單
📍東泰高中（準決賽7勝0敗）
東泰今年寫下隊史準決賽最佳成績。總教練高丁國柱採取「全員皆兵」策略，場均失分僅65.1分，展現銅牆鐵壁般的防守。203公分中鋒羅雄威與大三元製造機紀伍柏俊一內一外，是東泰爭奪隊史首座金盃的最大本錢。
領隊：賴文政｜總教練：高丁國柱
球員名單：
許恩翔、蔣喆安、高丁子權、朱昊恩、紀伍柏俊
全億、李冠頡、羅雄威、陳頡睿、詹庾喆
黃冠瑜、張勝淇、田易弘、能得勝、吳楀軒
📍能仁家商（準決賽5勝2敗）
全隊平均身高僅 180 公分出頭的能仁，憑藉聯盟第一的三分火力挺進四強。隊長陳建勳在準決賽手感發燙，加上高一中鋒盧永茗逐漸扛起禁區，這支充滿韌性的球隊，絕對是各隊不容忽視的勁旅。
領隊：謝儀美｜總教練：李正豪
球員名單：
林子平、蘇以諾、陳建勳、呂宥叡、紀明志
蔡秉諺、簡鏞洧、廣承翰、蔡柏翰、盧永茗
李育誠、謝瑋恩、葉以勒、莊肇紘、王辰家
📍松山高中（準決賽4勝3敗）
衛冕軍松山高中本季磨合日益成熟，場均20.7次助攻高居四強之首。雖然看板球星劉廷寬深受傷病困擾，但日前的記者會中他表示腳的傷勢已經恢復至七、八成。若王浚善能在此刻覺醒，搭配強大3D火力任語璿，冠軍金盃就在眼前。
領隊：林昇茂｜總教練：葉韋喬
球員名單：
李品彥、劉廷寬、潘彥銘、任語璿、陳彥瑜
周昱陳、彭宥源、李亭均、賴浚鎰、王浚善
潘辰武、林彥呈、林奕嘉、黃品熏、呂書瑋
📍4.南湖高中（準決賽4勝3敗）
南湖高中本季進攻效率驚人，場均得分87.9分傲視群雄。靈魂人物幸宇勝回歸後戰力明顯升級，搭配「新人王」熱門陳泓宇與全能前鋒周佑承，南湖將以最強大的跑轟火網衝擊決賽舞台。
領隊：吉佛慈｜總教練：曾哲彥
球員名單：
張凱恩、林穎浩、林柏宇、張哲瑋、幸宇勝
楊鎧任、王以勒、陳泓宇、林暘恩、陳冠緁
嘟拔斯・伊斯卡卡夫特、謝宗恩、陳威丞、周佑承、葉庭宣
114學年度HBL決賽隊伍女子組完整陣容名單
📍北一女中（準決賽7勝0敗）
北一女中在本屆複賽展現宰制力，場均轟下87.6分、抄截高達26.9次。看板球星彭郁榛傷癒復出後狀態穩定，搭配高一新秀高子喬、張薰文的強勢表現，以「人人都是 Keyman」的核心精神，力拚用全勝姿態締造北一女王朝。
領隊：陳智源｜總教練：駱燕萍
球員名單：
陳姿宸、王若妍、陳柔安、彭郁榛、吳欣穎
張珈熒、張薰文、余穎柔、高子喬、彭郁婷
劉閔臻、蔡享恩、章宸語、蔡佳熹、張善筑
📍陽明高中（準決賽6勝1敗）
連續五年挺進四強的陽明高中，今年陣中擁有7名高三球員，經驗最為老練。隊長蘇衡與副隊長許語珊的「雙核心」組合在複賽展現強大火力，加上高一即戰力陳芯的成長，陽明今年展現出極厚實的戰力，誓言打破連年季軍的遺憾，衝擊隊史首冠。
領隊：蔡哲銘｜總教練：李台英
球員名單：
周妘、吳婧瑀、吳宣伶、王若臨、蘇衡
張妤昕、洪慈安、陳姸蓁、孫語婕、許語珊
洪佳靖、李怡嫻、陳芯、陳安樺、李若亜
📍南山高中（準決賽5勝2敗）
南山高中本季由傳奇球星文祺接掌兵符後磨合有成，複賽以第三名之姿重回小巨蛋。攻擊箭頭林念臻場均23.7分展現恐怖破壞力，搭配隊長馬慧文坐鎮禁區，南山雖在數據上不比北一女亮眼，但憑藉韌性十足的防守，絕對是四強中的最大變數。
領隊：吳崑助｜總教練：文祺
球員名單：
謝依臻、李愛、郭宥寧、王峟筑、林念臻
申苡南、許恩翎、黃子萱、林姝佑、黃苡涵
偕恩瑀、蘇穎、馬慧文、洪穎淇
📍永仁高中（準決賽4勝3敗）
以高一、二球員為骨幹的永仁高中，雖然複賽戰績較起伏，但展現了極佳的抗壓性。高一控球吳沛萱幾乎打滿全場展現大將之風，搭配禁區火力核心黃翊蓁，永仁將以「初生之犢不畏虎」的氣勢挑戰強敵北一女，力求再度上演逆襲戲碼。
領隊：余月琴｜總教練：時超傑
球員名單：
吳宜蓓、張嘉思、鍾靜文、黃湘詅、吳沛萱
劉恩妮、蔡溱秝、施姿羽、許馨予、陳靚璇
馬璿甯、黃翊蓁、謝羽涵、邱芷媗、錡芃亞
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📍114學年度HBL決賽時間與地點
📍114學年度HBL決賽賽程
📍114學年度HBL轉播與直播資訊
📍114學年度HBL晉級四強隊伍與對戰組合
📍114學年度HBL賽史紀錄與衛冕軍
📍114學年度HBL決賽隊伍完整陣容名單
日期：3月21日（六）、3月22日（日）
地點：台北小巨蛋
114學年度HBL決賽賽程
⭐️3/21（六）
10:00 女生組｜北一女中 永仁高中
12:00 男生組｜東泰高中 南湖高中
16:00 女生組｜陽明高中 南山高中
18:00 男生組｜能仁家商 松山高中
10:00 女生組季軍賽
12:00 男生組季軍賽
16:00 女生組冠軍賽（表演嘉賓：呂士軒）
18:00 男生組冠軍賽（表演嘉賓：盧廣仲）
無法親臨小巨蛋的球迷，可透過以下平台同步收看：
電視轉播：民視台灣台（152頻道）、ELTA愛爾達電視。
網路直播：中華電信Hami Video、HBL官方網站（hbl.com.tw）。
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114學年度HBL晉級四強隊伍與對戰組合
男子組
第1種子：東泰高中
第2種子：能仁家商
第3種子：松山高中
第4種子：南湖高中
【四強對戰組合】
東泰高中 vs 南湖高中
能仁家商 vs 松山高中
第1種子：北一女中
第2種子：陽明高中
第3種子：南山高中
第4種子：永仁高中
【四強對戰組合】
北一女中 vs 永仁高中
陽明高中 vs 南山高中
衛冕冠軍：
男子組：松山高中（上屆擊敗南山高中奪冠）
女子組：北一女中（上屆擊敗永仁高中封后）
歷史奪冠次數最多：
男子組：南山高中（8次）
女子組：淡水商工（13次）
📍東泰高中（準決賽7勝0敗）
東泰今年寫下隊史準決賽最佳成績。總教練高丁國柱採取「全員皆兵」策略，場均失分僅65.1分，展現銅牆鐵壁般的防守。203公分中鋒羅雄威與大三元製造機紀伍柏俊一內一外，是東泰爭奪隊史首座金盃的最大本錢。
領隊：賴文政｜總教練：高丁國柱
球員名單：
許恩翔、蔣喆安、高丁子權、朱昊恩、紀伍柏俊
全億、李冠頡、羅雄威、陳頡睿、詹庾喆
黃冠瑜、張勝淇、田易弘、能得勝、吳楀軒
全隊平均身高僅 180 公分出頭的能仁，憑藉聯盟第一的三分火力挺進四強。隊長陳建勳在準決賽手感發燙，加上高一中鋒盧永茗逐漸扛起禁區，這支充滿韌性的球隊，絕對是各隊不容忽視的勁旅。
領隊：謝儀美｜總教練：李正豪
球員名單：
林子平、蘇以諾、陳建勳、呂宥叡、紀明志
蔡秉諺、簡鏞洧、廣承翰、蔡柏翰、盧永茗
李育誠、謝瑋恩、葉以勒、莊肇紘、王辰家
衛冕軍松山高中本季磨合日益成熟，場均20.7次助攻高居四強之首。雖然看板球星劉廷寬深受傷病困擾，但日前的記者會中他表示腳的傷勢已經恢復至七、八成。若王浚善能在此刻覺醒，搭配強大3D火力任語璿，冠軍金盃就在眼前。
領隊：林昇茂｜總教練：葉韋喬
球員名單：
李品彥、劉廷寬、潘彥銘、任語璿、陳彥瑜
周昱陳、彭宥源、李亭均、賴浚鎰、王浚善
潘辰武、林彥呈、林奕嘉、黃品熏、呂書瑋
南湖高中本季進攻效率驚人，場均得分87.9分傲視群雄。靈魂人物幸宇勝回歸後戰力明顯升級，搭配「新人王」熱門陳泓宇與全能前鋒周佑承，南湖將以最強大的跑轟火網衝擊決賽舞台。
領隊：吉佛慈｜總教練：曾哲彥
球員名單：
張凱恩、林穎浩、林柏宇、張哲瑋、幸宇勝
楊鎧任、王以勒、陳泓宇、林暘恩、陳冠緁
嘟拔斯・伊斯卡卡夫特、謝宗恩、陳威丞、周佑承、葉庭宣
📍北一女中（準決賽7勝0敗）
北一女中在本屆複賽展現宰制力，場均轟下87.6分、抄截高達26.9次。看板球星彭郁榛傷癒復出後狀態穩定，搭配高一新秀高子喬、張薰文的強勢表現，以「人人都是 Keyman」的核心精神，力拚用全勝姿態締造北一女王朝。
領隊：陳智源｜總教練：駱燕萍
球員名單：
陳姿宸、王若妍、陳柔安、彭郁榛、吳欣穎
張珈熒、張薰文、余穎柔、高子喬、彭郁婷
劉閔臻、蔡享恩、章宸語、蔡佳熹、張善筑
連續五年挺進四強的陽明高中，今年陣中擁有7名高三球員，經驗最為老練。隊長蘇衡與副隊長許語珊的「雙核心」組合在複賽展現強大火力，加上高一即戰力陳芯的成長，陽明今年展現出極厚實的戰力，誓言打破連年季軍的遺憾，衝擊隊史首冠。
領隊：蔡哲銘｜總教練：李台英
球員名單：
周妘、吳婧瑀、吳宣伶、王若臨、蘇衡
張妤昕、洪慈安、陳姸蓁、孫語婕、許語珊
洪佳靖、李怡嫻、陳芯、陳安樺、李若亜
南山高中本季由傳奇球星文祺接掌兵符後磨合有成，複賽以第三名之姿重回小巨蛋。攻擊箭頭林念臻場均23.7分展現恐怖破壞力，搭配隊長馬慧文坐鎮禁區，南山雖在數據上不比北一女亮眼，但憑藉韌性十足的防守，絕對是四強中的最大變數。
領隊：吳崑助｜總教練：文祺
球員名單：
謝依臻、李愛、郭宥寧、王峟筑、林念臻
申苡南、許恩翎、黃子萱、林姝佑、黃苡涵
偕恩瑀、蘇穎、馬慧文、洪穎淇
以高一、二球員為骨幹的永仁高中，雖然複賽戰績較起伏，但展現了極佳的抗壓性。高一控球吳沛萱幾乎打滿全場展現大將之風，搭配禁區火力核心黃翊蓁，永仁將以「初生之犢不畏虎」的氣勢挑戰強敵北一女，力求再度上演逆襲戲碼。
領隊：余月琴｜總教練：時超傑
球員名單：
吳宜蓓、張嘉思、鍾靜文、黃湘詅、吳沛萱
劉恩妮、蔡溱秝、施姿羽、許馨予、陳靚璇
馬璿甯、黃翊蓁、謝羽涵、邱芷媗、錡芃亞