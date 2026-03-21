中東戰事持續，美國川普政府當地時間週五晚上，頒發了臨時許可證，允許出售伊朗滯留在油輪上的石油。
根據《CNN》報導，這批石油多達1.4億桶，從美國能源資訊管理局（US Energy Information Administration）的數據來看，足以滿足全世界大約1.5天的石油需求。
報導指出，數十年來，美國陸續對伊朗石油實施制裁，尤其是2018年退出伊朗核協議後，川普政府就一直阻止伊朗原油的銷售。
據了解，臨時豁免政策為期1個月，有批評者質疑，這不排除會產生棘手影響，因美國、以色列正在與伊朗交戰，允許伊朗出售其受制裁的石油，是否等於變相資助它對抗美國及盟友。
不過，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）則表示，在美方持續執行「史詩怒火」（Operation Epic Fury）行動期間，這項措施頗具戰略意義，實則是在利用伊朗產出的原油來對抗德黑蘭政權，好在行動期間持續壓低油價，並強調這項臨時性的短期授權，嚴格限於「已在運輸途中」、目前正滯留在海上的石油，而非允許新的採購或生產，所以伊朗難以藉此獲得額外新收入，美國將繼續對伊朗及其進入國際金融體系的能力，施加最大壓力。
報導提到，戰爭爆發以來，伊朗仍在出售石油，而中國則是伊朗最大的客戶，伊朗允許其油輪通過被封鎖的荷姆茲海峽。近期全球油價不穩，一度飆升至每桶114美元，美國政府試圖在發動戰爭的同時，還要兼顧油價控制，包括上週取消對數億桶俄羅斯石油的制裁。
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報導指出，數十年來，美國陸續對伊朗石油實施制裁，尤其是2018年退出伊朗核協議後，川普政府就一直阻止伊朗原油的銷售。
據了解，臨時豁免政策為期1個月，有批評者質疑，這不排除會產生棘手影響，因美國、以色列正在與伊朗交戰，允許伊朗出售其受制裁的石油，是否等於變相資助它對抗美國及盟友。
報導提到，戰爭爆發以來，伊朗仍在出售石油，而中國則是伊朗最大的客戶，伊朗允許其油輪通過被封鎖的荷姆茲海峽。近期全球油價不穩，一度飆升至每桶114美元，美國政府試圖在發動戰爭的同時，還要兼顧油價控制，包括上週取消對數億桶俄羅斯石油的制裁。
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