全聯買一送一活動再度引爆話題！絕對要列入2026全聯牛奶推薦清單、被顧客譽為神級全聯牛奶的「鮮乳坊」，繼春節推出「1+1」挺酪農活動後，近日又悄悄祭出超狂的全聯優惠，930ml 裝鮮乳兩大瓶只要 105 元。超高 CP 值一上架就遭到內行顧客狂掃搶購。這波破盤價不僅讓死忠鐵粉直呼太划算，更讓許多想撿便宜的婆媽哀號，連跑了三家門市都遺憾撲空。
全聯優惠掀旋風！鮮奶 2 大瓶 105 元引發搶購潮
這波熱潮源自臉書社團「全聯消費經驗老實說」的顧客分享，有民眾驚喜發現鮮乳坊（豐樂牧場）祭出「1+1 第二瓶我挺你」的隱藏版全聯買一送一活動。由於該品牌平時單價較高，立刻有內行人出面背書：「這本來就不便宜，原價直接送真的超划算！」記者全家也喜歡喝鮮乳坊鮮奶，單瓶價格約在100~120元間。目前小時達官網也是一瓶105元，「1+1」105元不是先漲價再打折，十分划算。
不過，超殺價格也讓各地門市陷入缺貨危機。從台北三重、桃園、彰化到台南與高雄鳳山，許多消費者崩潰回報「架上全空」、「跑好多家都沒有」，甚至有店員提醒需拿「廠商包膜好的」才享折扣。幸好仍有幸運兒在中和安邦店與台南安南區成功結帳，大讚這款全聯牛奶真的買到賺到，更有人幫家人一口氣狂掃三組。
獸醫把關的全聯牛奶！鮮乳坊挺好農造就頂級口感
能在超市引發如此瘋狂的搶購熱潮，鮮乳坊的背景確實不容小覷。成立至今已 11 年，它是全台唯一由乳牛獸醫師龔建嘉親自發起建立的品牌。回顧 2015 年食安風暴，為了拯救辛勤的無名酪農，他發起群眾募資，短短兩個月便獲得逾5000人支持，成功催生了這份白色的力量。
該品牌主打獸醫現場把關、無成分調整且堅持公平交易。邁入第 11 個年頭，他們不再自稱小農，而是將這些堅持高品質的夥伴尊稱為「好農」。莊園級的濃郁口感，也讓它成為許多家庭的心頭好，絕對是「2026全聯牛奶推薦」的必買清單。下次逛超市若剛好遇到這波全聯優惠，千萬別猶豫，直接放入購物車就對了！
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這波熱潮源自臉書社團「全聯消費經驗老實說」的顧客分享，有民眾驚喜發現鮮乳坊（豐樂牧場）祭出「1+1 第二瓶我挺你」的隱藏版全聯買一送一活動。由於該品牌平時單價較高，立刻有內行人出面背書：「這本來就不便宜，原價直接送真的超划算！」記者全家也喜歡喝鮮乳坊鮮奶，單瓶價格約在100~120元間。目前小時達官網也是一瓶105元，「1+1」105元不是先漲價再打折，十分划算。
獸醫把關的全聯牛奶！鮮乳坊挺好農造就頂級口感
能在超市引發如此瘋狂的搶購熱潮，鮮乳坊的背景確實不容小覷。成立至今已 11 年，它是全台唯一由乳牛獸醫師龔建嘉親自發起建立的品牌。回顧 2015 年食安風暴，為了拯救辛勤的無名酪農，他發起群眾募資，短短兩個月便獲得逾5000人支持，成功催生了這份白色的力量。
該品牌主打獸醫現場把關、無成分調整且堅持公平交易。邁入第 11 個年頭，他們不再自稱小農，而是將這些堅持高品質的夥伴尊稱為「好農」。莊園級的濃郁口感，也讓它成為許多家庭的心頭好，絕對是「2026全聯牛奶推薦」的必買清單。下次逛超市若剛好遇到這波全聯優惠，千萬別猶豫，直接放入購物車就對了！