新北市政府年度盛事「2026 新北春紛節」，將於今（21） 日登場，活動至 22日，地點就在新北大都會公園。新北市政府高灘地工程管理處表示，今年規劃三大主題展區及兩大春日體驗，邀請到范逸臣、告五人演出。《NOWNEWS今日新聞》整理3大舞台、2大體驗，還有表演卡司、節目表與交通資訊一次看。
今年「2026 新北春紛節」的活動主視覺，邀人氣插畫藝術家「卡肉老ㄙの波波冰狗室」跨界操刀，由筆下熱門 IP「波波冰狗室」的三位主角「趴皮」、「乖咪」與「柴柴」，帶領大眾重返最繽紛的青春年代。活動以「春紛好＿＿」的留白哲學，分別策劃「春紛好聲音」、「春紛好Chill」和「春紛好自得」三大主題區，以「集體記憶」為語言，透過三大舞台交織出跨時代的共感時刻。
🟡「2026新北春紛節」主要資訊：
日期：3月21日到22日
時間：下午1點到晚上8點
地點：新北大都會公園
官網：2026 新北春紛節
🟡「2026新北春紛節」三大舞台：
📍「春紛好聲音」主舞台：
主舞台今年獻上重磅陣容，由搖滾情歌王子范逸臣、超人氣Z世代天團告五人領軍，集結新生代都會三人組Blueburn、民謠創作樂團Theseus 忒修斯、千禧年饒唱創作新人PIZZALI、小男孩樂團主唱米非、寵物系樂團SONNIE桑尼、音樂新風潮引領者 NIO、民謠歌手蔡題謙Tee Train、新生代創作歌手黃號等實力卡司輪番獻唱；更引入打破舞台隔閡、讓全場同步沸騰的「慶記 KTV」。
📍「春紛好Chill」舞台：
捕捉 Z 世代脈動，融合網路人氣有氧老師Tjukadr 裘卡爾、明星教練 江振愷terry與原住民YouTuber-《阿嘟主義》布萊克薛薛及阿拉斯，攜手團員阿米濕等，並邀請街頭唱將音樂唱作人拾貳12、街頭唱將比安Piston與兒童界巨星「救援小英雄」現身見面會。
📍「春紛好自得」舞台：
有街頭藝人表演且提供點歌 KTV 讓民眾現場大展歌喉，並持續舉辦「小小攤主市集」，引導孩子在以玩具交朋友的過程中，體會愛物惜物的永續精神。
🟡「2026新北春紛節」兩大體驗：
高灘地工程管理處黃裕斌處長表示，全面啟動靈魂感官的兩大體驗另包含「春日好浪漫」與「MBTI 春日市集」。
📍「春日好浪漫」拍照區：
從 1950-1960 年代的美式公路自由靈魂、1980-1990 年代的追風少年速度美學，到現今的新舊共融復古流行重現，展現跨越半世紀的時光浪漫，把眾人的回憶點亮。
📍「MBTI 春日市集」：
以美食體驗形塑人格，全台首創將 150 個品牌攤位，消費滿 100 元可獲得該攤位所屬人格字母一枚，集齊任四個字母即可前往「春紛好手氣」攤位參與驚喜抽獎。
「MBTI 春日市集」匯聚全台指標性餐飲品牌，包含新北熱門麻糬「方人也鮮奶麻糬研究室」、咖啡迷必訪日系質感咖啡店「鬧蟬咖啡」、台北小吃新寵「饌堂-黑金滷肉飯」、來自桃園的排隊餐車「惡魔天使餐車」、道地馬來西亞料理「星馬快餐」、專注台灣本味的新世代炸雞「週末炸雞俱樂部」等。
更有「春日老饕計畫」，邀請三重名店「Hold 食雞」與「新北市三峽農會」強強聯手炸雞品茗饗宴。
春日市集完整店家：高清版由此下載
🟡「2026新北春紛節」交通資訊／新北大都會公園如何去：
📍搭臺北捷運：
民眾可搭乘臺北捷運中和新蘆線到達三重站後，於三重站的出口1依循引導指標進入新北大都會公園。
📍搭機場捷運：
搭乘桃園機運機場線到達A2站後，可於1A出口直接進入新北大都會公園。
📍搭高鐵：
▪️可於高鐵板橋站搭乘臺北捷運板南線到忠孝新生站轉乘中和新蘆線到達三重站後，於三重站的出口1依循引導指標進入新北大都會公園。
▪️可於高鐵臺北站搭乘臺北捷運淡水信義線到民權西路站轉乘中和新蘆線到達三重站，或搭乘臺北捷運板南線到忠孝新生站轉乘中和新蘆線到達三重站後，於三重站的出口1依循引導指標進入新北大都會公園。
📍搭公車：
▪️「捷運三重站」下車：步行約3分鐘至會場：62、232、227區、264及640(含A)線。
▪️「菜寮(重陽路)站」下車：步行約7分鐘至會場：14、227、227區、232、292、292副、621、640(含A)、662、803、806及忠孝幹線。
▪️「福祉里（宏仁醫院）站」下車：步行約1分鐘：227區、232、264及640(含A)線。
📍自行開車：
▪️國道1號：中山高速公路於三重交流道下直走重陽路4段→右轉新北大道一段→右轉水漾路二段經由10號越堤道即可進入新北大都會公園。
▪️國道3號：北二高於中和交流道下接64快速道路三重出口→右轉新北大道一段→右轉水漾路二段經由10號越堤道即可進入新北大都會公園。
▪️停車場：新北大都會公園周邊外圍付費停車場或停車格，相關訊息查詢上「新北市公共停車場查詢」網頁 。
資訊來源：2026 新北春紛節官網、新北水漾臉書、新北市政府高灘地工程管理處、新北市政府
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日期：3月21日到22日
時間：下午1點到晚上8點
地點：新北大都會公園
官網：2026 新北春紛節
📍「春紛好聲音」主舞台：
主舞台今年獻上重磅陣容，由搖滾情歌王子范逸臣、超人氣Z世代天團告五人領軍，集結新生代都會三人組Blueburn、民謠創作樂團Theseus 忒修斯、千禧年饒唱創作新人PIZZALI、小男孩樂團主唱米非、寵物系樂團SONNIE桑尼、音樂新風潮引領者 NIO、民謠歌手蔡題謙Tee Train、新生代創作歌手黃號等實力卡司輪番獻唱；更引入打破舞台隔閡、讓全場同步沸騰的「慶記 KTV」。
捕捉 Z 世代脈動，融合網路人氣有氧老師Tjukadr 裘卡爾、明星教練 江振愷terry與原住民YouTuber-《阿嘟主義》布萊克薛薛及阿拉斯，攜手團員阿米濕等，並邀請街頭唱將音樂唱作人拾貳12、街頭唱將比安Piston與兒童界巨星「救援小英雄」現身見面會。
有街頭藝人表演且提供點歌 KTV 讓民眾現場大展歌喉，並持續舉辦「小小攤主市集」，引導孩子在以玩具交朋友的過程中，體會愛物惜物的永續精神。
高灘地工程管理處黃裕斌處長表示，全面啟動靈魂感官的兩大體驗另包含「春日好浪漫」與「MBTI 春日市集」。
📍「春日好浪漫」拍照區：
從 1950-1960 年代的美式公路自由靈魂、1980-1990 年代的追風少年速度美學，到現今的新舊共融復古流行重現，展現跨越半世紀的時光浪漫，把眾人的回憶點亮。
📍「MBTI 春日市集」：
以美食體驗形塑人格，全台首創將 150 個品牌攤位，消費滿 100 元可獲得該攤位所屬人格字母一枚，集齊任四個字母即可前往「春紛好手氣」攤位參與驚喜抽獎。
「MBTI 春日市集」匯聚全台指標性餐飲品牌，包含新北熱門麻糬「方人也鮮奶麻糬研究室」、咖啡迷必訪日系質感咖啡店「鬧蟬咖啡」、台北小吃新寵「饌堂-黑金滷肉飯」、來自桃園的排隊餐車「惡魔天使餐車」、道地馬來西亞料理「星馬快餐」、專注台灣本味的新世代炸雞「週末炸雞俱樂部」等。
更有「春日老饕計畫」，邀請三重名店「Hold 食雞」與「新北市三峽農會」強強聯手炸雞品茗饗宴。
春日市集完整店家：高清版由此下載
📍搭臺北捷運：
民眾可搭乘臺北捷運中和新蘆線到達三重站後，於三重站的出口1依循引導指標進入新北大都會公園。
📍搭機場捷運：
搭乘桃園機運機場線到達A2站後，可於1A出口直接進入新北大都會公園。
📍搭高鐵：
▪️可於高鐵板橋站搭乘臺北捷運板南線到忠孝新生站轉乘中和新蘆線到達三重站後，於三重站的出口1依循引導指標進入新北大都會公園。
▪️可於高鐵臺北站搭乘臺北捷運淡水信義線到民權西路站轉乘中和新蘆線到達三重站，或搭乘臺北捷運板南線到忠孝新生站轉乘中和新蘆線到達三重站後，於三重站的出口1依循引導指標進入新北大都會公園。
📍搭公車：
▪️「捷運三重站」下車：步行約3分鐘至會場：62、232、227區、264及640(含A)線。
▪️「菜寮(重陽路)站」下車：步行約7分鐘至會場：14、227、227區、232、292、292副、621、640(含A)、662、803、806及忠孝幹線。
▪️「福祉里（宏仁醫院）站」下車：步行約1分鐘：227區、232、264及640(含A)線。
📍自行開車：
▪️國道1號：中山高速公路於三重交流道下直走重陽路4段→右轉新北大道一段→右轉水漾路二段經由10號越堤道即可進入新北大都會公園。
▪️國道3號：北二高於中和交流道下接64快速道路三重出口→右轉新北大道一段→右轉水漾路二段經由10號越堤道即可進入新北大都會公園。
▪️停車場：新北大都會公園周邊外圍付費停車場或停車格，相關訊息查詢上「新北市公共停車場查詢」網頁 。