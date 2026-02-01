YouTube頻道「老高與小茉」有600萬粉絲訂閱，他們去年10月因家中愛犬「力氣」罹患淋巴癌而停止拍片近3個月，直到2天前才在YouTube更新影片。這次老高罕見未露臉，讓網友相當擔心他的身心狀態，更出現關於老高已和小茉離婚的謠言。對此，老高夫妻目前暫無回應，但小茉過去曾在影片中說過，自己在中國還是單身，表示她與老高並未回國結婚，兩人僅在日本登記而已。
老高最新影片小茉神隱！網瘋猜離婚了
老高日前上傳2026年第一支影片，他提到因為力氣的關係，自己目前還沒有太多心力製作影片，但他覺得生活在逐步回到正軌中，他還是想繼續更新頻道、陪伴大家，因此這次選擇用「獻聲」的方式製作新影片，並未露臉。而老高過去拍片時，旁邊都有小茉陪伴，這次卻獨自為影片配旁白，顯得格外落寞，也讓粉絲好奇小茉去哪了？甚至出現關於兩人離婚的討論。
小茉自爆還是單身 和老高沒回中國登記結婚
事實上，小茉先前就曾在頻道中坦言，自己和老高並未回家鄉中國登記結婚，兩人長年定居日本、新加坡，僅在日本登記而已，當時小茉直言：「我在國內的身分證或是戶口本上，我還是單身耶，未婚」，老高則配合地回答：「是嗎？那你們（指粉絲）還有機會」，讓人笑翻。
力氣生病不是停更主因？網友好奇老高婚姻現況
而老高與小茉除了主頻道外，還有一個紀錄生活的副頻道「妙見神與方臉」，同樣破百萬追蹤，但該頻道上次更新也已是6年前了，因此這才有許多粉絲猜測，兩人的婚姻生活是否出狀況？力氣生病恐怕不是老高停更頻道的主因。
更有不少網友在影片下方留言，「根本不是力氣生病，小茉有別的男人」、「除了力氣離世，老高還不知道怎麼跟觀眾交代跟小茉婚姻的失敗」、「我希望這是假消息！一句好久不見我都快哭了！」大家都期待老高出面澄清，但他目前沒有回應。
影片來源：老高與小茉YouTube、名人留聲機YouTube
