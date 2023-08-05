比老高還更會賺！小茉「驚人背景」起底 夫妻移居新加坡原因曝光
YouTube頻道「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」以講述懸學題材的故事走紅，頻道訂閱數更高達585萬人，顯見其高人氣。不過，近日卻陷入「抄襲爭議」，遭到其他YouTuber踢爆，其影片都是抄襲日本YouTube頻道，讓不少觀眾非常傻眼，夫妻倆的背景也引起不少人好奇。對此，YouTuber「Owen蔗糖男」也拍攝影片揭露兩人背景，更直言「小茉的財力似乎更勝老高」，也解謎夫妻倆移居新加坡的首要原因。
記者張嘉哲/綜合報導
「Owen蔗糖男」表示，老高現年42歲，本業為金融行業IT顧問，在22歲的時候移居日本，並且在26歲透過友人認識小自己一歲的小茉，兩人在認識隔年就結婚，由於老高睡前習慣講故事給小茉聽，所以頻道「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」才因此誕生，並且在2018年5月上傳第一支影片。
隨後短短的3個月就達到10萬訂閱，10個月的時間，老高與小茉就拿到百萬訂閱的獎牌，是一項非常難超越的紀錄，後來看設了副頻道「妙見神與方臉」，結果只花了一個月就突破百萬訂閱，而也在百萬訂閱之後更新了4支影片後，頻道就停更了。「Owen蔗糖男」解釋「會創立副頻道是因為小茉想要看破百萬訂閱可以用多快的時間，但破了百萬之後又停更，顯見小茉是完全不缺錢」。
至於小茉的背景，「Owen蔗糖男」也提到「試算老高一支影片價值200萬台幣，一年就靠著頻道賺進3億元，但其實小茉才是真有硬實力的另一半，小茉爸爸開醫院，自己的本業則是投資房地產，包括老高的房子、車子都是妻子贈送，過去影片中也常常出現小茉提著愛馬仕限量的包款，其實不難看出小茉的財力更勝老高一籌。」
「Owen蔗糖男」也說「2021年老高夫妻因工作移居新加坡，但大部分人都認為是要節稅，因為在日本所得稅要繳45%，但是在新加坡只要繳稅22%，可以少繳一半的稅，也因此新加坡往往吸引很多高淨值的人士在那裡居住」。