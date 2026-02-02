百萬YouTuber「老高與小茉」近日傳出婚變，老高的最新影片只有旁白配音，與以往小茉陪在身邊錄影的形式不同，加上頻道停更3個月，這才引發外界揣測。而過去網紅「華語YT之王」分析，老高與小茉頻道年收入破3億，但兩人結婚多年卻沒有生小孩。對此，43歲的小茉曾坦言，是因為自己不想打破目前的平衡，如果要照顧小孩，老高勢必要減少其中一個工作來陪伴孩子，因此他們沒這個打算。
老高為什麼不生小孩？小茉吐真相：不想打破平衡
老高與小茉過去曾在頻道透露，兩人2004年移居日本，2009年在當地結婚，網友從兩人對話的線索中得知，小茉屬豬、老高屬雞，推估她今年應該43歲了。而老高與小茉婚後遲遲沒有生小孩，只養了愛犬力氣，原因為何外界眾說紛紜。最多人謠傳的說法是小茉不想生，所以老高尊重她。
不過兩人過去在開直播QA時被問到這題，小茉就曾解釋，「有沒有想要一個小孩？當然會想看看自己的孩子長什麼樣，僅此而已」。老高在一旁聽了哈哈大笑，配合地說：「這個應該以後可以拿AI來模擬」。小茉接著繼續透露自己不想要小孩的原因：「因為我覺得，我不想打破這個平衡，我覺得現在剛剛好」。
生小孩老高必須放棄部份工作！小茉自嘲幫不上忙
小茉接著轉頭詢問老高意見，老高也認同這個想法，表示如果要很好的教育小孩，必須要花費很多心力，小茉笑說：「我怕你太忙了，可能要孩子就得放棄一個工作，因為我可能幫不上很多忙」。老高也回應：「對，那必須的、肯定的，你想把3個事情都做好那是幾乎沒有可能的，一個人能有多大的能力啊？是吧？」
老高婚變傳聞未證實！小茉鬆口夫妻未回中國登記
從兩人當時的對話可得知，他們很享受當頂客族的生活，而老高語氣相當寵妻，與小茉三觀也很吻合，也難怪兩人可以在一起這麼久。至於婚變傳言只是網友的揣測，目前老高未出面證實。小茉之前則在頻道分享過，他們僅在日本登記，沒有回到家鄉中國結婚，所以在中國的法律上來說，她還是單身，老高當時還開玩笑說其他粉絲「還有機會（追小茉）」，讓觀眾都笑翻。
影片來源：老高與小茉YouTube、名人留聲機YouTube
