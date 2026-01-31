600萬訂閱YouTuber「老高與小茉」去年10月因家中11歲愛犬「力氣」罹患淋巴癌而停止拍片工作，昨（30）日「老高與小茉」回歸更新，以不露臉、純語音方式吐露心聲，惹來許多粉絲議論近況，就有網友於社群Threads爆料老高與小茉離婚，以肯定口吻指出「根本不是力氣生病，小茉有別的男人」，引發超過330萬人關注，對此《NOWNEWS今日新聞》傳訊求證老高，直至截稿前尚未收到回應。
老高時隔3個多月更新影片，透過YouTube頻道發布「2026，好久不見」影片，以不露臉、純語音方式喊道：「好久不見，從去年10月開始，因為力氣生病了，我們這邊就停更了，也讓這個7年幾乎沒有停更的一個頻道，沉默了一段時間」，並透露目前生活逐步回歸正軌，將以自己的節奏恢復重啟頻道，「彼此陪伴是我人生的重要意義。」
此片一出，粉絲見只有老高一人拍片、語氣沉重許多，不同以往講故事給小茉聽的激昂與雀躍感，有網友於影片留言區驚爆內幕，「根本不是力氣生病，小茉有別的男人」、「除了力氣離世，老高還不知道怎麼跟觀眾交代跟小茉婚姻的失敗。」社群Threads便有人擔憂老高和小茉離婚，「我希望這是假消息！一句好久不見我都快哭了！」
對此《NOWNEWS今日新聞》傳訊求證老高，直至截稿前尚未收到回應。
老高、小茉甜蜜互動日常 粉絲喊快生一個
老高與小茉平時在影片中經常展現甜蜜互動，小茉也曾分享惡整老高的趣事，某次她帶著「力氣」去寵物店洗澡，返家時故意掉包，結果老高一眼察覺：「妳是不是抱錯狗了？」讓小茉笑到合不攏嘴，這些溫馨橋段讓不少粉絲直呼：「快生個孩子吧！」希望見證他們的幸福日常。
🔺老高全文
親愛的大家，我是老高。
今天懷著沉重的心情通知大家——我們的家人「力氣」，被確診為淋巴癌。它現在的情況不是很樂觀，我們也一直在和醫生緊密溝通，積極治療。希望它能不痛不怕、被愛包圍。
自即日起，我們會把全部時間與心力放在陪伴與照顧力氣上，讓它在接下來的日子裡安心治療。因此，頻道的所有影片將暫停更新，恢復時間未定。望大家體諒。
謝謝你們這些年對力氣的愛，也感謝每一次在留言裡對它的呼喚與關心。請給我們一點時間與空間，專心陪它走好每一步。
再次感謝每一位在這裡的你。
—— 老高與小茉
我是廣告 請繼續往下閱讀
老高時隔3個多月更新影片，透過YouTube頻道發布「2026，好久不見」影片，以不露臉、純語音方式喊道：「好久不見，從去年10月開始，因為力氣生病了，我們這邊就停更了，也讓這個7年幾乎沒有停更的一個頻道，沉默了一段時間」，並透露目前生活逐步回歸正軌，將以自己的節奏恢復重啟頻道，「彼此陪伴是我人生的重要意義。」
此片一出，粉絲見只有老高一人拍片、語氣沉重許多，不同以往講故事給小茉聽的激昂與雀躍感，有網友於影片留言區驚爆內幕，「根本不是力氣生病，小茉有別的男人」、「除了力氣離世，老高還不知道怎麼跟觀眾交代跟小茉婚姻的失敗。」社群Threads便有人擔憂老高和小茉離婚，「我希望這是假消息！一句好久不見我都快哭了！」
對此《NOWNEWS今日新聞》傳訊求證老高，直至截稿前尚未收到回應。
老高與小茉平時在影片中經常展現甜蜜互動，小茉也曾分享惡整老高的趣事，某次她帶著「力氣」去寵物店洗澡，返家時故意掉包，結果老高一眼察覺：「妳是不是抱錯狗了？」讓小茉笑到合不攏嘴，這些溫馨橋段讓不少粉絲直呼：「快生個孩子吧！」希望見證他們的幸福日常。
親愛的大家，我是老高。
今天懷著沉重的心情通知大家——我們的家人「力氣」，被確診為淋巴癌。它現在的情況不是很樂觀，我們也一直在和醫生緊密溝通，積極治療。希望它能不痛不怕、被愛包圍。
自即日起，我們會把全部時間與心力放在陪伴與照顧力氣上，讓它在接下來的日子裡安心治療。因此，頻道的所有影片將暫停更新，恢復時間未定。望大家體諒。
謝謝你們這些年對力氣的愛，也感謝每一次在留言裡對它的呼喚與關心。請給我們一點時間與空間，專心陪它走好每一步。
再次感謝每一位在這裡的你。
—— 老高與小茉