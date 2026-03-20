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▲孫燕姿大巨蛋演唱會使用答題機制，詢問2025年的台灣首站在哪裡，正確答案是高雄。（圖／翻攝自KKTIX官網）

天后孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會台北站，將於5月15日至17日在台北大巨蛋登場。今（20）日中午12點門票於KKTIX系統正式開賣，為防堵黃牛，主辦單位特別設置了購票考題，而 KKTIX 平台的排隊系統也發揮功效，網站整體運行順暢，約4萬張票券在短短8分鐘內完售。為了讓真正喜歡孫燕姿的歌迷能順利入場，本次售票特別加入了問答機制。當歌迷選好票價與張數後，必須正確回答下方問題：這項設計不僅考驗粉絲對巡演資訊的掌握度，也有效阻擋了部分搶票機器人的惡意程式。而且還考驗細心度，假如心急直覺地打下「台北」，那就答錯了，正確答案是「高雄」。有別於以往熱門演唱會開賣時常見的網頁白畫面或無限轉圈圈，這次 KKTIX 啟用了線上排隊機制和答題設定。從搶票實測畫面可見，中午12點一到，系統便會自動將湧入的流量導入等候室，並顯示「預計等候 1 minute(s)」，有效消化了瞬間的龐大流量，等候約1分多鐘就跳到購票頁面，可開始點選座位買票。儘管網站順暢且設有考題門檻，但因求票人數眾多，門票依舊光速消失。根據實測，開賣僅約4到5分鐘，各大票價區域（從 B2 層的 6,380 元到 L2 層的 4,380 元）就已陸續顯示「暫無票券」。到了12點08分，系統上雖然有可見能選擇張數，但若稍有遲疑或答錯題目，最後只能看著系統跳出「目前沒有可以購買的票券」的遺憾視窗。對於沒有搶到票的歌迷，目前只能等待系統清票，或是期盼主辦單位未來是否有加場的可能。