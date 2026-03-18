天后孫燕姿《就在日落以後》演唱會今年5月將首度登上台北大巨蛋，今（18）日國泰世華CUBE信用卡卡友可優先購票、明（19）日在理想國Live Nation的會員優先買，以及3月20日在KKTIX售票系統全面啟售，本次售票也需要先答題後購票，必須答對題目才能買票，《NOWNEWS今日新聞》特別整理孫燕姿相關考題預測，帶您在買票前先預習，讓購票更順利。
1.孫燕姿的出生地與國籍是哪個國家？
解答： 新加坡
2.孫燕姿在哪一年發行首張同名專輯，正式出道？
解答： 2000年
3.孫燕姿的英文名字是什麼？
解答： Stefanie
4.孫燕姿哪一首出道神曲，巧妙地融合了台灣傳統的閩南語童謠？
解答： 〈天黑黑〉
5.2023年在網路上爆紅，翻唱了多首華語經典歌曲的「虛擬歌手」現象，被網友稱為什麼？
解答： AI孫燕姿
6.在第12屆金曲獎上，孫燕姿打敗了哪位現在的亞洲天王歌手，拿下了一生只有一次的最佳新人獎？
解答： 周杰倫
7.「我懷念的是無話不說，我懷念的是一起作夢」這句神級歌詞出自哪一首歌？
解答： 〈我懷念的〉
8.哪一首歌是幾米繪本改編電影《向左走．向右走》的最知名主題插曲？
解答： 〈遇見〉
9.「用心酸微笑去原諒了，也翻越了，有昨天還是好的」是哪一首經典療傷情歌的歌詞？
解答： 〈開始懂了〉
10.在快歌〈綠光〉MV 中，孫燕姿大秀了哪一種經典舞蹈？
解答： 踢踏舞
11.哪一張專輯的同名主打歌MV，特別砸重金遠赴埃及拍攝？
解答： 《逆光》
12.充滿活力的神曲〈第一天〉，除了孫燕姿自己，還有哪兩個樂團參與創作與製作？
解答： 五月天、F.I.R. 飛兒樂團
13.「站在十字路的交點 該怎麼走 我卻只想回頭」是孫燕姿哪首歌的第一句？
解答： 〈雨天〉
14.孫燕姿的音樂恩師，也是幫她製作多首神曲的幕後推手，是哪一對著名的新加坡雙胞胎音樂人？
解答： 李偲菘、李偉菘
15.孫燕姿憑藉哪一張專輯，榮獲第16屆金曲獎的「最佳國語女演唱人獎」（金曲歌后）？
解答： 《Stefanie》
16. 孫燕姿2014年發行的哪一張專輯，名稱與一位17世紀的知名德國天文學家同名？
解答： 《克卜勒》（Kepler）
17.孫燕姿在出道前，畢業於新加坡的哪一所世界頂尖大學？
解答： 新加坡南洋理工大學（NTU）
18.孫燕姿在2011年發行了哪一張專輯，象徵她2007後，闊別樂壇4年後的正式回歸？
解答： 《是時候》
19.孫燕姿在2017年的專輯以哪位「荷蘭後印象派畫家」為靈感，大膽挑戰了極具藝術與瘋狂的風格？
解答： 《孫燕姿 NO. 13 作品：跳舞的梵谷》
20. 2020年，孫燕姿為了慶祝出道幾週年，無預警舉辦了驚喜線上直播演唱會？
解答：20 週年
● 國泰世華 CUBE 信用卡優先購
時間：2026/03/18 (三) 12:00 ~ 23:59
※ 優先購票僅開放票價前四高票種，僅限國泰世華 CUBE 信用卡卡友，且已完成實體卡開卡者。不適用其他卡別。
※ 優先購票僅限透過 KKTIX 官網，每一會員每場限購4張，限量售完為止。
※ 國泰世華CUBE信用卡卡友，在驗證頁面，請輸入卡號前8碼。
※ 更多訊息請參考：國泰世華活動頁面
孫燕姿《就在日落以後》優先購！3/19在理想國網站也可以買
需要留意的是，不管是3月18日國泰世華優先購，還是3月19日的理想國會員預售，都需要同時持有Live Nation Taiwan會員資格與KKTIX會員帳號。若要在3月19日使用理想國會員購票， 需要在當天中午12點到晚間11點59分Live Nation Taiwan會員預購截止前，完成Live Nation Taiwan網站會員註冊 ，完成個人資料填寫，並成功訂閱電子報，就能購買。
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2026/03/19 (四) 12:00 ~ 23:59
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※ LIVE NATION TAIWAN會員註冊及預購流程詳見：https://bit.ly/LNTPRESALE-KT
● 正式開賣
時間：2026/03/20 (五) 12:00全面開賣
網站：KKTIX
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解答： 新加坡
2.孫燕姿在哪一年發行首張同名專輯，正式出道？
解答： 2000年
3.孫燕姿的英文名字是什麼？
解答： Stefanie
4.孫燕姿哪一首出道神曲，巧妙地融合了台灣傳統的閩南語童謠？
解答： 〈天黑黑〉
5.2023年在網路上爆紅，翻唱了多首華語經典歌曲的「虛擬歌手」現象，被網友稱為什麼？
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6.在第12屆金曲獎上，孫燕姿打敗了哪位現在的亞洲天王歌手，拿下了一生只有一次的最佳新人獎？
解答： 周杰倫
7.「我懷念的是無話不說，我懷念的是一起作夢」這句神級歌詞出自哪一首歌？
解答： 〈我懷念的〉
8.哪一首歌是幾米繪本改編電影《向左走．向右走》的最知名主題插曲？
解答： 〈遇見〉
9.「用心酸微笑去原諒了，也翻越了，有昨天還是好的」是哪一首經典療傷情歌的歌詞？
解答： 〈開始懂了〉
10.在快歌〈綠光〉MV 中，孫燕姿大秀了哪一種經典舞蹈？
解答： 踢踏舞
11.哪一張專輯的同名主打歌MV，特別砸重金遠赴埃及拍攝？
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12.充滿活力的神曲〈第一天〉，除了孫燕姿自己，還有哪兩個樂團參與創作與製作？
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13.「站在十字路的交點 該怎麼走 我卻只想回頭」是孫燕姿哪首歌的第一句？
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14.孫燕姿的音樂恩師，也是幫她製作多首神曲的幕後推手，是哪一對著名的新加坡雙胞胎音樂人？
解答： 李偲菘、李偉菘
15.孫燕姿憑藉哪一張專輯，榮獲第16屆金曲獎的「最佳國語女演唱人獎」（金曲歌后）？
解答： 《Stefanie》
16. 孫燕姿2014年發行的哪一張專輯，名稱與一位17世紀的知名德國天文學家同名？
解答： 《克卜勒》（Kepler）
17.孫燕姿在出道前，畢業於新加坡的哪一所世界頂尖大學？
解答： 新加坡南洋理工大學（NTU）
18.孫燕姿在2011年發行了哪一張專輯，象徵她2007後，闊別樂壇4年後的正式回歸？
解答： 《是時候》
19.孫燕姿在2017年的專輯以哪位「荷蘭後印象派畫家」為靈感，大膽挑戰了極具藝術與瘋狂的風格？
解答： 《孫燕姿 NO. 13 作品：跳舞的梵谷》
20. 2020年，孫燕姿為了慶祝出道幾週年，無預警舉辦了驚喜線上直播演唱會？
解答：20 週年
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