天后孫燕姿睽違12年重返台北開唱，並首度站上台北大巨蛋，5/15、5/17將舉辦《就在日落以後》巡迴演唱會，今（2）日官方正式公布售票資訊，孫燕姿對粉絲喊話：「5月15、17日我將帶著《就在日落以後》巡演來到台北大巨蛋，期待到時候和你們見面！」NOWNEWS今日新聞》也替讀者們整理購票懶人包，3/18國泰世華CUBE信用卡卡友優先購票、3/19 Live Nation會員預購，3/20 KKTIX售票系統全面開賣。

我是廣告 請繼續往下閱讀

  • 孫燕姿演唱會日期、地點
  • 孫燕姿演唱會票價
  • 孫燕姿演唱會座位圖
  • 孫燕姿演唱會購票注意事項
  • 孫燕姿演唱會優先購資格

孫燕姿演唱會日期、地點

時間：

2026/5/15(五) 19:30

2026/5/17(日) 18:30

地點：台北大巨蛋

票價：NT 6,380 / 5,880 / 5,380 / 4,880 / 4,380 / 3,880 / 2,880 / 2,380


孫燕姿演唱會座位圖

▲孫燕姿大巨蛋演唱會座位圖。（圖／Make Music提供）
▲孫燕姿大巨蛋演唱會座位圖。（圖／Make Music提供）
⚠️注意：下方所列區域的座位因所處位置，可能因較靠近舞台兩側，或因舞台設計、硬體設備或角度、控台、會場設施、安全防護設施等，導致主舞台視線遮蔽，可能無法看到完整表演，每區遮蔽情形各有不同，請於購買前審慎考慮，確定可接受才購票。

區域-特1, 特6, 102, 103, 112, 114, 123, 124, 202, 203, 223, 224


孫燕姿演唱會購票前注意事項：

  1. 購票前須先完成答題，回答正確後方可進行選購。
  2. 未滿10歲的兒童觀眾，皆需有至少一位成年人陪同。
  3. 每位會員每場限購4張。（若同一場次，已於國泰世華CUBE信用卡優先購階段購得2張，於Live Nation Taiwan會員預售階段購得1張，於正式開賣階段將可購票張數為1張，以此類推）

孫燕姿演唱會優先購資格：

  • 國泰世華 CUBE 信用卡優先購 2026/03/18 (三) 12:00 ~ 23:59
  1. 優先購票僅開放票價前四高票種，僅限國泰世華 CUBE 信用卡卡友，且已完成實體卡開卡者，不適用其他卡別。
  2. 優先購票僅限透過 KKTIX 官網，每一會員每場限購4張，限量售完為止。
  3. 國泰世華CUBE信用卡卡友，在驗證頁面請輸入卡號前8碼。
  4. 更多訊息請參考：國泰世華活動頁面

  •  Live Nation Taiwan會員預售 2026/03/19 () 12:00 ~ 23:59
  1. 每位購票者，皆須同時持有Live Nation Taiwan會員資格KKTIX會員帳號
  2. 請於Live Nation Taiwan會員預購截止前，完成Live Nation Taiwan會員註冊、個人資料填寫，並成功訂閱電子報。
  3. 登入 Live Nation 會員後，從官網點選「預售」，方可連至KKTIX售票頁面購票。
📝 會員預售步驟：

①註冊 Live Nation 會員：註冊 Live Naton會員後，至註冊EMAIL信箱，點擊確認信連結，啟用 Live Nation會員帳號。

②註冊 KKTIX 售票系統會員

③點擊Live Nation「預售」選項，連至 KKTIX 售票頁面購買。

▲點擊Live Nation「預售」選項，連至 KKTIX 售票頁面購買。（圖／Live Nation官網）
▲點擊Live Nation「預售」選項，連至 KKTIX 售票頁面購買。（圖／Live Nation官網）
  • KKTIX官網全面開賣 2026/03/20 () 12:00全面開賣
  1. 購票前請先「加入會員」並盡早完成手機及電子郵件地址驗證。（盡量不要使用Yahoo或Hotmail郵件信箱，以免因為擋信、漏信，導致無法收到「訂單成立通知信」。
  2. 在購票流程中 一旦無法確認訂單是否交易成功，請前往會員帳戶的「訂單」查詢您的消費資料。
  3. 購票成功後，演出前5天起開放全家機台取票（手續費每筆$30/4張為限）
▲孫燕姿大巨蛋演唱會門票於3/20在KKTIX全面開賣。（圖／理想國提供）
▲孫燕姿大巨蛋演唱會門票於3/20在KKTIX全面開賣。（圖／理想國提供）

相關新聞

快訊／孫燕姿宣布大巨蛋開唱！5月15、17日登場　門票KKTIX開賣

孫燕姿凌晨送上大禮！新單曲〈飛瀑而下〉上線　歌迷：已循環播放

GD、孫燕姿票房6.5億只是開始！外界敲碗泰勒絲　寬姐鬆口再等等

馬年本命年旺翻天！周杰倫要開演唱會　孫燕姿、梁靜茹天后齊發威