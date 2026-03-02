天后孫燕姿睽違12年重返台北開唱，並首度站上台北大巨蛋，5/15、5/17將舉辦《就在日落以後》巡迴演唱會，今（2）日官方正式公布售票資訊，孫燕姿對粉絲喊話：「5月15、17日我將帶著《就在日落以後》巡演來到台北大巨蛋，期待到時候和你們見面！」《NOWNEWS今日新聞》也替讀者們整理購票懶人包，3/18國泰世華CUBE信用卡卡友優先購票、3/19 Live Nation會員預購，3/20 KKTIX售票系統全面開賣。
孫燕姿演唱會日期、地點
時間：
2026/5/15(五) 19:30
2026/5/17(日) 18:30
地點：台北大巨蛋
票價：NT 6,380 / 5,880 / 5,380 / 4,880 / 4,380 / 3,880 / 2,880 / 2,380
孫燕姿演唱會座位圖
⚠️注意：下方所列區域的座位因所處位置，可能因較靠近舞台兩側，或因舞台設計、硬體設備或角度、控台、會場設施、安全防護設施等，導致主舞台視線遮蔽，可能無法看到完整表演，每區遮蔽情形各有不同，請於購買前審慎考慮，確定可接受才購票。
區域-特1, 特6, 102, 103, 112, 114, 123, 124, 202, 203, 223, 224
孫燕姿演唱會購票前注意事項：
孫燕姿演唱會優先購資格：
①註冊 Live Nation 會員：註冊 Live Naton會員後，至註冊EMAIL信箱，點擊確認信連結，啟用 Live Nation會員帳號。
②註冊 KKTIX 售票系統會員。
③點擊Live Nation「預售」選項，連至 KKTIX 售票頁面購買。
孫燕姿演唱會購票前注意事項：
- 購票前須先完成答題，回答正確後方可進行選購。
- 未滿10歲的兒童觀眾，皆需有至少一位成年人陪同。
- 每位會員每場限購4張。（若同一場次，已於國泰世華CUBE信用卡優先購階段購得2張，於Live Nation Taiwan會員預售階段購得1張，於正式開賣階段將可購票張數為1張，以此類推）
孫燕姿演唱會優先購資格：
- 國泰世華 CUBE 信用卡優先購 2026/03/18 (三) 12:00 ~ 23:59
- 優先購票僅開放票價前四高票種，僅限國泰世華 CUBE 信用卡卡友，且已完成實體卡開卡者，不適用其他卡別。
- 優先購票僅限透過 KKTIX 官網，每一會員每場限購4張，限量售完為止。
- 國泰世華CUBE信用卡卡友，在驗證頁面請輸入卡號前8碼。
- 更多訊息請參考：國泰世華活動頁面。
- Live Nation Taiwan會員預售 2026/03/19 (四) 12:00 ~ 23:59
- 每位購票者，皆須同時持有Live Nation Taiwan會員資格與KKTIX會員帳號。
- 請於Live Nation Taiwan會員預購截止前，完成Live Nation Taiwan會員註冊、個人資料填寫，並成功訂閱電子報。
- 登入 Live Nation 會員後，從官網點選「預售」，方可連至KKTIX售票頁面購票。
①註冊 Live Nation 會員：註冊 Live Naton會員後，至註冊EMAIL信箱，點擊確認信連結，啟用 Live Nation會員帳號。
②註冊 KKTIX 售票系統會員。
③點擊Live Nation「預售」選項，連至 KKTIX 售票頁面購買。
- KKTIX官網全面開賣 2026/03/20 (五) 12:00全面開賣
- 購票前請先「加入會員」並盡早完成手機及電子郵件地址驗證。（盡量不要使用Yahoo或Hotmail郵件信箱，以免因為擋信、漏信，導致無法收到「訂單成立通知信」。
- 在購票流程中 一旦無法確認訂單是否交易成功，請前往會員帳戶的「訂單」查詢您的消費資料。
- 購票成功後，演出前5天起開放全家機台取票（手續費每筆$30/4張為限）