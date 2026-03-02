我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC經典賽中華隊宮崎練習日，投手林維恩進行熱身練習。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽(WBC)開打在即，中華隊大軍目前正於日本宮崎進行最後武裝備戰。隨著賽事逼近，大會也陸續發放中華隊的專屬裝備。不過，昨(28)日才剛與球隊會合的旅美左投林維恩，開心地在個人Instagram分享全新國家隊戰袍時，球衣背後的英文縮寫竟然「印錯了」，印成了「W.N.Lin」，這超鬧的插曲意外在網路上掀起一陣不小的騷動。仔細檢視林維恩分享的球衣照片，林維恩的英文拼音應為「Wei En Lin」，照理來說，球衣背面的名字縮寫應該是「W.E.Lin」。但令人啼笑皆非的是，大會發放的球衣上，竟赫然印著「W.N.Lin」。疑似將「恩(En)」直接「空耳」音譯成英文字母「N」的神級烏龍翻譯，立刻成為球迷間的熱門話題。消息一出，林維恩的貼文底下迅速湧入大量留言。由於國際賽事對於球員登錄名單與裝備規範極為嚴格，不少球迷第一時間的反應是擔憂林維恩的參賽資格：「這到時候上場會有疑慮吧？是當對方不會抗議嗎？」、「名字不對上不了場吧」、「不應該出這種包吧，大傻眼」。不過，在一片擔憂聲中，也有不少網友發揮幽默感苦中作樂，笑稱：「恩就直接翻譯成N沒毛病」、「我覺得蠻不錯耶，讀音剛好一樣」，甚至有網友拋出絕佳神回覆：「這題我會！所以蔡依林就直接變成1.0.TSAI了」，瞬間讓全網笑翻。對於這起突發的球衣烏龍事件，本報特派記者也在宮崎前線掌握了最新的處理進度。針對縮寫錯誤，中華隊後勤團隊在發現問題後，已經於第一時間火速向大會提出反應，並強烈要求大會協助重新製作。中華隊方面掛指出，後續絕對會讓林維恩拿到印有正確縮寫「W.E.Lin」的球衣，請球迷們無須擔心對手抗議或無法上場的疑慮，林維恩絕對能順利登板為台灣抗敵。