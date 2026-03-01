台彩「賓果BINGO」彩券日前開始春節加碼，今（1）日邁入第三天，在社群平台「Threads」上有不少中獎、槓龜的案例，話題度非常高，而延續去年的熱潮，許多人今年依舊都愛玩「三星電選四倍十期」，但不少人有了去年的經驗，開始瘋傳最新口訣，表示5星、6星的更能以小錢搏大錢，但《NOWNEWS》親身實測根本不好中，連彩券行老闆都表示：「其實非常難中獎」。
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「大家都在買三星電選四倍十期，我直接買六星電選十組，中5萬元好開心，第一次彩券中這麼多錢，250元CP值很高」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「沒有錯！五星、六星才是加碼有感，不用開倍率獎金就很夠了」、「五星電選十組一期！250元中2萬元超爽的」、「真的不玩三星電選四倍十期，成本太高通常也只中4000元，買六星250元就有機會中5萬」、「我都買五星電選兩倍十期，500元中10萬超爽」、「六星才是王道，加碼2000倍中獎很爽」。
賓果BINGO「三星電選四倍十期」玩錯了？最新口訣瘋傳原因曝光
而許多彩迷今年之所以不玩三星電選四倍十期，而改玩五星、六星的原因，是因為台彩賓果BINGO春節加碼的獎金五星、六星的倍數較高，成本也相對較低，以六星來看，原本6星中6獎金是1000倍，春節加碼直接變成2000倍，完全不需要開倍率，只要25元就有機會中5萬元。
以最夯的「三星電選四倍十期」來看，成本要1000元，任一期中獎是4000元；但如果是「六星電選十期」的話就只要250元，任一期中獎就是5萬元，而且任一期包括六星中5也有1200元、六星中四也有200元，不少人認為這才是「小錢搏大錢」。
賓果BINGO五星、六星超香？實測結果出爐「老闆認證超難中」
《NOWNEWS》記者日前也到彩券行實測購買「六星電選十組一期」3次，結果第一張只有一組6中3拿回25元、第二張全部槓龜、第三張則只有一組6中4拿回200元，最後總成本750元，拿回225元，虧損525元，再用組數來看，30組投注只有2組有中，中獎率其實超級低。
記者實際算出中獎率，賓果6星玩法「選6中6的機率為0.0042%」、「選6中5機率為0.2023%」，其實機率真的非常低。彩券行老闆表示：「雖然六星的成本較低、中獎金額也比較高，但是兌換過6星全中的彩券超級少，中獎機率很低，千萬不要亂開倍率嘗試。」
《NOWNEWS》溫馨提醒您：購買彩券應量力而為，不因沉迷而影響日常生活。
