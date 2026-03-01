我是廣告 請繼續往下閱讀

我直接買六星電選十組，中5萬元好開心，第一次彩券中這麼多錢，250元CP值很高」。

▲台彩賓果加碼開始後，三星電選四倍十期依舊非常熱門，不過五星、六星的玩法因為高額獎金又能壓低成本，成為新興玩法。（圖/Threads）

賓果BINGO「三星電選四倍十期」玩錯了？最新口訣瘋傳原因曝光

以六星來看，原本6星中6獎金是1000倍，春節加碼直接變成2000倍，完全不需要開倍率，只要25元就有機會中5萬元。

▲賓果五星、六星的玩法在社群引爆熱烈討論，不少人認為是「小錢搏大錢」，比三星電選四倍十期成本低、獎金高，但中獎率相對更低。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

但如果是「六星電選十期」的話就只要250元，任一期中獎就是5萬元，而且任一期包括六星中5也有1200元、六星中四也有200元

賓果BINGO五星、六星超香？實測結果出爐「老闆認證超難中」

最後總成本750元，拿回225元，虧損525元，再用組數來看，30組投注只有2組有中，中獎率其實超級低。

▲記者實際購入「六星電選十組一期」一共三次對獎，總成本750元對中225元，虧損525元，雖然低投注有高報酬，但中獎率超級低。（圖/記者張嘉哲攝）

賓果6星玩法「選6中6的機率為0.0042%」、「選6中5機率為0.2023%」

但是兌換過6星全中的彩券超級少，中獎機率很低，千萬不要亂開倍率嘗試。」

