▲王陽明（左1）昨日晚間邀請「韓哥」姜成鎬（中）車聚挨轟。（圖／翻攝自王陽明IG@sunnyboyyy）

未申請引爭議 違停與噪音擾民惹居民不滿

警方快打到場 開罰53件違規強化稽查

藝人王陽明於228連假期間，在台北南港內湖機廠停車場舉辦快閃車聚，並邀請電影《玩命關頭》系列中飾演「韓哥」的姜成鎬現身助陣，然而由於活動未事先申請，加上車流瞬間湧入，導致停車場與周邊道路嚴重壅塞，引發民怨。警方到場處理後開罰53件違規，對此王陽明也在今（1）日凌晨在社群上公開道歉，不過似乎還是無法平息民眾怒火。王陽明昨日在IG邀請車友到南港一停車場進行車聚，期間更是邀請「韓哥」姜成鎬到場，消息一出吸引上千名車迷到場朝聖，現場集結多輛改裝車與高性能跑車，場面相當壯觀。然而活動期間大量車輛聚集在住宅區附近，不少改裝車當場拉轉引擎製造聲浪，噪音問題引發民眾抱怨。隨後南港周邊居民陸續向警方檢舉，指稱違規停車與深夜喧鬧已影響生活品質，部分網友也在社群平台留言批評，認為選在住商混合區舉辦車聚欠缺妥善規劃，甚至質疑主辦單位未事前評估交通承載量，隨著負面聲浪升溫，整場原本以車會友的活動逐漸變調。台北市政府警察局臺北市政府警察局南港分局晚間7點多接獲通報後，立即啟動交通快打機制，動員警力進場疏導車流，同時針對違規停車及非法改裝車輛進行取締。警方統計，共開出53件違規罰單，包含違停與車輛改裝項目。現場在警方介入後交通逐步恢復順暢，但事件已在網路上掀起討論。面對爭議延燒，王陽明於凌晨在社群發文表示：「今晚真的太瘋狂了！」感謝車迷支持，也坦言未預料到活動規模會如此龐大，他同時向南港分局員警致意，承認造成困擾。從字裡行間可見，他對活動熱度感到驚喜，卻也對後續衍生問題有所反思，不過部分網友仍不買單，直言道歉過於輕描淡寫，認為主辦方應在事前完成申請與配套措施。