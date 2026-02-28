我是廣告 請繼續往下閱讀

以色列28日白天對伊朗首都德黑蘭發動攻擊，襲擊地點包括最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的辦公室附近。但外媒指出，哈米尼已被轉移到安全地點。據《路透社》引述消息人士的話稱，伊朗最高領袖哈米尼不在德黑蘭，已被轉移到安全地點。以色列國防官員指出，以色列28日對伊朗的「軍事行動」是與美國協調進行，且這次行動已籌劃數月，發動日期也是「幾週前」就已確定。伊朗官媒稱，德黑蘭巴斯德區傳出爆炸聲，該區是哈米尼的住所和辦公室所在地，安保嚴密。至少有7枚飛彈擊中了該地區。德黑蘭市中心通往哈米尼官邸的道路已被當局封鎖，首都其他地區也響起了爆炸聲。以色列宣布對伊朗發動攻擊後，伊朗首都發生更多爆炸。當局尚未公佈襲擊造成的傷亡情況。此外，伊斯法罕、庫姆、卡拉季、克爾曼沙赫等城市以及首都德黑蘭均發生了攻擊事件。以色列媒體報導，目前伊朗境內共有約30個目標遭到襲擊，包括哈米尼辦公室、伊朗情報與國安機構。以色列這次攻擊的目標是彈道飛彈和飛彈發射器，以色列一直將其視為嚴重威脅。美國官員表示，美軍目前的打擊目標是軍事目標，以應對伊朗的軍事威脅並保護美軍美國總統川普在Truth Social發布影片，證實美國對以 朗發動軍事行動。