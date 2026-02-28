我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市知名金錢豹酒店驚傳噩耗！在中部酒店圈叱吒風雲20多年的董事長王其俊，26日因糖尿病併發多重器官衰竭辭世，消息一出震撼地方商界與酒店業界。這間被視為中部最高檔酒店品牌的龍頭，如今痛失掌舵人，外界也關注後續接班布局與集團未來走向。金錢豹酒店長年是台中指標性酒店品牌，在中部市場具有高度代表性。王其俊自2005年接手經營後，強調高端定位與品牌形象重塑，逐步將金錢豹打造成中部規模最大、裝潢與服務皆走高檔路線的酒店品牌，在競爭激烈的市場中站穩一席之地。據了解，王其俊近年飽受糖尿病困擾，最終因併發多重器官衰竭病逝，享壽不詳。消息傳出後，集團內部震驚不已，已全力處理後事相關事宜，對外則低調證實噩耗。回顧金錢豹發展歷程，創辦人袁昶平早年在台中酒店市場打下基礎，事業版圖一度橫跨餐廳、教育及房地產等領域，後來退居幕後擔任總裁，並於2005年將經營重任交棒給王其俊。兩人同為眷村出身、情誼深厚，也被外界視為革命情感的合作夥伴。王其俊接掌後延續品牌優勢，並在裝潢規模與市場定位上持續升級，帶動營收成長。對於外界最關心的接班問題，金錢豹方面目前尚未公布具體人選與規劃。相關人士僅表示，內部營運仍維持正常運作，管理團隊穩定，將以穩定軍心與市場為優先，避免外界過度揣測造成波動。