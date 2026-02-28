中央氣象署表示，今（28）日華南雲雨區東移及東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，各地有短暫雨機會；周日東北季風減弱，各地早晚仍涼，華南雲雨區東移，中部、東北部有雨，下周一開工日起天氣更差，受到鋒面影響，各地有雨，下周二鋒面通過及東北季風再增強，雨勢最大，濕涼有感。
今日天氣：全台躲不過春雨！北台灣濕涼
氣象署表示，今日東北季風影響及華南雲雨區東移至臺灣上空，春雨綿綿，北臺灣整體溫度下降，天氣濕涼，北部及宜蘭整日溫度約在17至21度，中南部及花東早晚也偏涼，低溫約19至21度，高溫仍可以到24至28度。
天氣方面，各地雲量偏多，也會有局部短暫陣雨，不過整體的降雨強度並不是太強。
今天空氣品質
良好：竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖
普通：北部、雲嘉南、高屏空品區
明天天氣：周日東北季風減弱！短暫回溫
周日 東北季風減弱，各地早晚仍涼；華南雲雨區東移，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨，南部平地為多雲。周日東北季風減弱，溫度明顯回升，北部白天回到攝氏26度至27度，中南部有機會超過31度。
一周天氣：開工日鋒面逼近！下周一、下周二留意局部大雨
下周一開工日鋒面影響，北部及東北部地區有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨。下周二鋒面通過及東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼；西半部有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東半部地區有局部短暫陣雨。
下周三、下周四華南雲雨區東移，北部、東半部地區、中南部山區及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部平地亦有零星短暫陣雨；下周五雨勢趨緩，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，中南部平地為多雲。
資料來源：中央氣象署
