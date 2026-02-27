我是廣告 請繼續往下閱讀

數學老師的破關秘笈！「這星等」CP 值最高

▲專家精算 BINGO BINGO 賓果賓果各星等玩法，發現加碼期間「三星」的期望值提升高達 27.51，成為本次活動公認的 CP 值之王。（圖／記者張嘉哲攝）

▲台彩賓果四種玩法一次看，單注25元，是典型以小博大的彩券遊戲。（圖／Gemini AI／記者張嘉哲監製）

▲單注中獎獎金只要超過 5,000 元，就必須扣稅，獎金瞬間少掉20.4%。（示意圖／記者徐銘穗攝）

專家心態提醒：

BINGO BINGO 新手獎金與對獎懶人包

▲賓果賓果「三星中二」原本獎金是50元，但春節加碼期間變4倍，來到200元。（圖/記者張嘉哲攝）

台彩 BINGO BINGO 賓果賓果近期搜尋熱度狂飆！隨著限時 5 天（2/27 至 3/3）的短期加碼活動開跑，許多彩迷都想趁機試試手氣。網路上瘋傳的「三星四倍十期」到底怎麼玩？怎麼買最容易回本？對此，知名數學老師李祥特別拍片精算，揭開加碼活動背後的真實「期望值」。他不僅公開 CP 值最高的買法，更強力示警有「2種玩法」雖然獎金高，但中獎後還要被扣重稅，算下來反而容易吃虧！李祥老師直言，不管台彩怎麼加碼，博弈的長期期望值永遠是「負數」（一定會有人賠錢）。但在這次短期的加碼活動中，一星到六星的期望值都有所提升，精算後發現「三星」的期望值提升最多（增加 27.51），是加碼期間最划算的選擇！近期竄升熱搜的買法其實很簡單，就是一套 1000 元的投注策略：玩法選擇 3 星BINGO 基本一注是 25 元，買 4 倍就是單期 100 元。連續買 10 期不中斷。 因此，花費計算為：4倍 × 10期 × 25元 = 1,000元。很多玩家以為星等越高越好，但老師特別提醒：強烈不建議買五星與六星！ 網路上很多人都在問「賓果要扣稅嗎」，答案是肯定的：單注中獎獎金只要超過 5,000 元，就必須扣 20% 的所得稅以及千分之四的印花稅，等於總共要被扣掉 20.4% 的獎金。我們以基本玩法直接算給你看：原本獎金 7,500 元，扣完 20.4% 稅金（1,530元）後，實拿只剩 5,970 元。原本獎金 25,000 元，扣完 20.4% 稅金（5,100元）後，實拿只剩 19,900 元。因為這兩種星等只要全中，就會直接跨過扣稅門檻，扣完稅後反而大幅削弱了加碼的效益，得不償失！如果不想一次砸 1000 元，老師建議優先「調降倍數」（例如降為兩倍，總花費變 500 元），但要「保留期數」。因為期數一旦減少，就等於要在短短幾期內「一翻兩瞪眼」，資金波動太大風險也更高。期望值長期為負，請當作娛樂消遣，切忌為了把刮刮樂輸掉的錢贏回來而下重本（例如砸 10 萬買 100 張），妥善控制注金才是王道！跟風買了彩券卻不知道怎麼看？以下整理近 24 小時 Google 搜尋與 PTT 最常見的新手問題：這題超多人問！如果以基本注（一注 25 元、1 倍）來算，三星的獎金結構如下：• 三星中 3： 獎金 500 元。• 三星中 2： 獎金 50 元。（如果你是買上述的 4 倍玩法，中二獎金就是 200 元喔！）• 三星中 1： 0 元。（沒錯，三星中一或槓龜都是沒有獎金的，別白跑一趟彩券行！）BINGO BINGO 是電腦自動開獎，每天從早上 07:05 開始，一直到晚上 23:55，每 5 分鐘就會開獎一次。除了直接看彩券行內的電視螢幕轉播外，你也可以記下自己的期數與號碼，上台灣彩券官網查詢每期的開獎號碼。最強也最準確的工具，就是官方推出的「台灣彩券 APP」！下載後，只要打開 APP 裡面的「對獎小幫手」功能，直接掃描彩券上的 QR Code 條碼，系統就會一秒告訴你有沒有中獎、中了多少錢，完全不用自己對號碼對到眼花！