備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic），中華隊持續在臺北大巨蛋備戰，新成員台美混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今（27）日向中華隊報到，費爾柴德透露，自己跟林家正是好友，對於自己代表台灣出戰經典賽，林家正發揮作用，此外，費仔昨晚已經跟中華隊隊友見面，過去印象最深刻的隊友是張育成。談到與台灣選手的淵源，費爾柴德首先提到林家正，「我和Lyle在2020年和2021年一起在響尾蛇隊效力過。他是個很棒的人，也是我的好朋友。他確實在鼓勵我參賽方面發揮了作用。他對球隊、熱情的球迷以及這裡棒球的樂趣讚不絕口。所以，這對我來說是一個很大的動力。」費爾柴德昨晚抵達飯店後，也順利跟中華隊隊友相見歡，這是他第一次跟中華隊隊友們見到面。至於有印象的隊友，費爾柴德提到過去也效力過克里夫蘭守護者的張育成。「聽說他（張育成）在克里夫蘭守護者隊效力過幾年。」費爾柴德笑說，「昨晚在飯店才是我第一次有機會見到整支球隊。當時很多人都在吃晚餐，那是我們第一次見面。」