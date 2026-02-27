我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊持續在臺北大巨蛋備戰，新成員台美混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今（27）日向中華隊報到，上午出席品牌活動。費爾柴德對於「龍仔」隆恩（Jonathon Long）因傷退賽，感到很可惜，直言原本很期待2人一起征戰經典賽。談到加入中華隊的原因，「當我看到台灣贏得12強賽冠軍時，這絕對是一個動力。本屆中華隊除了費爾柴德，原本還有另一位混血球星隆恩，昨日卻因肘傷退賽，對此，費爾柴德表示，看到隆恩受傷的影片，感到很難過，「時機點很不湊巧，雖然我沒見過Jonathan，但他看起來是個很棒的人，我原本很期待在經典賽能和他一起比賽，我祝他一切順利，希望他早日康復。」談到加入中華隊的契機，費爾柴德坦言，是因為中華隊在世界12強賽奪冠，「當我看到台灣贏得12強賽冠軍時，這絕對是一個動力。這裡有很多優秀的人才。看到他們奪冠並成為其中的一份子，真的讓人很興奮。」此次加入中華隊，費爾柴德直言，只想讓台灣人民感到自豪，「我會為這支球隊和這次比賽竭盡全力。我會全力以赴，希望能為台灣在經典賽中再拿下一座冠軍。」談到與台灣選手的淵源，費爾柴德提到林家正，「我和Lyle在2020年和2021年一起在響尾蛇隊效力過。他是個很棒的人，也是我的好朋友。他確實在鼓勵我參賽方面發揮了作用。他對球隊、熱情的球迷以及這裡棒球的樂趣讚不絕口。所以，這對我來說是一個很大的動力。」除了林家正，費爾柴德也提到張育成，「聽說他在克里夫蘭守護者隊效力過幾年。不過，昨晚在飯店才是我第一次有機會見到整支球隊。當時很多人都在吃晚餐，那是我們第一次見面。」費爾柴德靦腆表示，覺得天生比較內向，「但這些年來我感覺自己有變得比較外向一點。雖然我傾向於內向，但我也能表現得很外向。」