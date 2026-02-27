我是廣告 請繼續往下閱讀

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）去（2025）年財報揭露，備受矚目的美國亞利桑那廠（TSMC Arizona）去年獲利161.41億元，不過，日本熊本廠（JASM）則呈現虧損97.67億元。而台積電2025年共計取得各國政府補助款達762.58億元。根據台積電揭露最新合併財報顯示，海外子公司去年盈虧數額不一，其中外界認為最燒錢的美國亞利桑那廠第一座晶圓廠於2024年第4季量產4奈米製程，去年獲利161.41億元，反倒是日本熊本廠出現虧損97.67億元，而正在建廠中的歐洲德國廠（ESMC）也虧損6.88億元，至於中國子公司獲利116.38億元、南京廠獲利274.53億元。雖然台積電對各海外投資設廠盈虧數字沒有特別說明，不過，載明TSMC Arizona、德國廠（ESMC）、JASM及台積電南京等子公司，分別取得美國、德國、日本及中國政府的補助款，投入補貼不動產、廠房及設備的購置成本，還有建造廠房與生產營運所產生部分成本與費用。台積電2025年總計獲利各國政府補助款達762.58億元，2024年也拿到751.64億元，累計有1514.22億元，各子公司分別與當地政府簽署補助合約，合約內容包含應遵守的建廠時程及其他條件。另TSMC Arizona得針對符合資格的投資，申請投資金額的25%作為投資補助。