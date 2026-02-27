2026 年 228 和平紀念日連假預計將湧現大量旅遊與返鄉車潮，高速公路局預估連假前兩天（2/27-2/28）為南向尖峰，後兩天則轉為北向收假尖峰 。為節省旅行時間，建議用路人避開壅塞時段，出發前參考官方長途替代道路規劃 ，並善用連假期間每日 0 至 5 時暫停收費等措施分散車流 ；透過「1968 App」掌握即時路況並彈性調整路線，才能確保假期行車平安順暢。
🟡 228連假高乘載管制時間、路段
本次連假僅針對國道 5 號實施北向高乘載，西部國道全線則無管制：
● 實施日期： 2 月 28 日（週六）至 3 月 1 日（週日）。
● 實施時間： 每日 13:00 至 18:00。
● 管制路段： 國道 5 號北向「蘇澳、羅東、宜蘭及頭城」交流道之入口匝道。
● 管制人數： 小型車須乘載 3 人（含）以上方可進入。
🟡 228連假國道收費措施
為降低用路人負擔並分散尖峰車流，連假期間實施以下優惠方案（如下圖 ）：
● 暫停收費： 每日 00:00 至 05:00 全線免收費 。
● 單一費率： 打 75 折（無 20 公里免費里程）。
● 路段差別費率： 國 3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率後再 8 折 。
🟡 228連假國道匝道封閉措施
根據高公局規劃，特定熱門入口將實施封閉，請用路人提前改道：
◾ 2 月 27 日（週五）：
● 00:00-12:00：封閉國 5 石碇、坪林南向入口。
● 05:00-12:00：封閉國 1 平鎮系統、埔鹽系統南向入口。
◾ 2 月 28 日（週六）：
● 05:00-12:00：封閉國 1 埔鹽系統、國 5 石碇、坪林南向入口。
● 12:00-21:00：封閉國 1 虎尾、埔鹽系統及國 3 西濱北向入口。
● 全天（0-24時）： 封閉國 1 西螺北向入口往服務區匝道。
● 12:00-21:00：封閉國 3 南投服務區聯外便道。
◾ 3 月 1 日（週日）：
● 12:00-21:00：封閉國 1 虎尾、埔鹽系統及國 3 西濱北向入口。
● 全天（0-24時）： 封閉國 1 西螺北向入口往服務區匝道。
● 12:00-21:00：封閉國 3 南投服務區聯外便道。
🟡 避開塞車！國道「好走時段」建議
◾ 南向（2/27及28日）：
● 西部國道： 建議早上 6 時前或中午 12 時後出發 。
● 國道 5 號： 建議早上 5 時前或下午 5 時後出發 。
◾ 北向（2/28及3/1日）：
● 西部國道： 南部地區建議 9 時前出發，中部地區建議 12 時前出發 。
● 國道 5 號： 建議早上 9 時前出發 。
🟡 國道塞車怎麼辦？長途替代道路懶人包
當國道主線壅塞時，高公局建議改走以下替代道路以節省時間 ：
● 國 5 頭城至坪林（北向）： 建議改走 台 9 線 。
● 國 1、國 3 新竹至台南（雙向）： 建議改走 台 61 線 。
● 國 6 舊正至台中地區（雙向）： 建議改走 台 63 線 。
● 國 3 霧峰至國 1 台中系統、國 3 中港系統： 建議改走 台 74 線及國 4 。
🟡 行車平安提醒
● 路肩開放： 2 月 26 日機動增加開放，2 月 27 日至 3 月 1 日針對易壅塞路段增開 35 處及延長 17 處路段路肩 。
● 禁止施工： 2 月 26 日 12 時至 3 月 1 日 24 時，國道全線暫停施工 。
● 專注駕駛： 高公局呼籲在進出交流道、服務區或休息站時，請勿使
🟡高速公路即時路況（➡️點此看影像）
民眾可利用《高速公路1968》、《幸福公路》2大交通APP，能查詢主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段、新春參拜熱點等路況，並依當下道路交通情況規劃最佳行車路線。
📍《高速公路1968》 APP
◾iOS下載➡️點此連結
◾Android下載➡️點此連結
📍《幸福公路》 APP
◾iOS下載➡️點此連結
◾Android下載➡️點此連結
資料來源：交通部高速公路局
資料來源：交通部高速公路局