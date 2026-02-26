繼全家福袋年後出清69折後，7-11春節福袋也開始出清了，即起至3月8日起，指定品項都有第二件5折優惠，搶手的行李箱、氣炸鍋通通都有特價，換算下來約7.5折，按照過往出清檔期以及網友建議，按照往年經驗，3月8日活動結束後，下一波會先下殺買一送一，最後一波特價則是5折，不過屆時熱門品項多以完售，想搶購行李箱不建議等到最後出清。
🟡7-11福袋出清殺7.5折！買一送一還得等等
7-11春節福袋指定品項，即起至3月8日前，第二件只要5折，若購買兩件價格相同的福袋，平均每件下殺7.5折，28寸行李箱以及微波爐特價只要1500元、氣炸鍋則是1275元。
按照過往出清檔期以及網友建議，接下來3月8日活動結束後，福袋會先開跑買一送一優惠，最終階段則是單件5折，不過屆時熱門的行李箱、小型家電大多已完售，或者一家店難有兩個庫存都是心儀款式，建議如果想要買行李箱、家電款式的福袋，可以在第二件5折就先下手，會有比較多選擇。
🟡7-11春節福袋第二件5折，特價清單：
🟡全家便利商店禮盒、福袋69折
全家便利商店年後也率先出清禮盒、福袋，包括紅帽子禮盒「藍、紅、金」3款都有優惠，其中「紅帽子禮盒藍款」特價470元。全家APP首頁「地圖趣」可快速查找6.9折禮盒、福袋，一鍵快速查詢住家附近全家門市哪裡有庫存，不用一間一間跑，不過要注意，地圖資訊只是參考，還是依各門市實際存量為主。
最推薦的是可以趁6.9折入手新春福袋，聯名IP為全家獨家，款式不會與其他超商撞款，自然沒有比價問題，雖全家福袋歷年折扣有機會跌到買一送一、5折「最低價」，不過到半價時庫存稀少，熱門品項如推車、行李箱多以完售，有瞄準的IP或福袋品項，建議趁現在入手。
