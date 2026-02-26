2026年台日棒球國際交流賽進入第二日賽程，今（26）日晚間7時於臺北大巨蛋上演最受矚目的「中華隊VS軟銀鷹」之戰。去年轉戰日職福岡軟銀鷹的台灣「龍之子」徐若熙，首度披上象徵王牌的「18號」戰袍重返家鄉，代表日方擔任先發投手，正面迎戰正為第六屆世界棒球經典賽（WBC）集訓的中華隊。這場攸關中華隊打線檢驗的關鍵熱身賽，不僅吸引滿場球迷見證徐若熙的旅日進化成果，人氣啦啦隊CT Amaze也將全員出動，與看台上的萬名觀眾共同迎接這場台日頂尖對決。《NOWNEWS》也為讀者整理賽事資訊、轉播平台、兩隊球員名單、啦啦隊陣容供讀者參考。
2026年台日棒球國際交流賽26日賽事資訊
對戰組合： 經典賽中華隊 vs. 福岡軟銀鷹
比賽時間： 2026年2月26日 (四) 19:00
比賽地點： 臺北大巨蛋
戰略重點： 此戰為WBC前哨戰，由徐若熙代表軟銀鷹登板，檢驗中華隊打線對抗日職強投的能力。
2026年台日棒球國際交流賽轉播平台
台灣轉播： 緯來體育台、緯來精采台、緯來YouTube、7-ELEVEN
日本轉播： スポーツライブ＋、ホークスTV
2026年台日棒球國際交流賽球員名單
【中華隊陣容】
📍總教練：曾豪駒
📍教練團：高志綱、林岳平、王建民、彭政閔、高國輝、陳江和、張建銘、劉品辰、陳宗宏
📍投手：古林睿煬、孫易磊、張峻瑋、林昱珉、陳柏毓、莊陳仲敖、林維恩、沙子宸、胡智爲、林凱威、林詩翔、陳冠宇、張奕、曾峻岳、鄭浩均(註：徐若熙雖在中華隊大名單內，但本場代表軟銀出賽)
📍捕手：林家正、吉力吉撈．鞏冠、蔣少宏 內野手：鄭宗哲、李灝宇、張育成、林子偉、吳念庭、江坤宇、隆恩（Jonathon Long）
📍外野手：陳傑憲、林安可、陳晨威、費爾柴德（Stuart Fairchild）
【福岡軟銀鷹陣容】
📍投手：10上沢直之、11津森宥紀、18徐若熙、19大津亮介、29大江竜聖、30中村稔弥、39尾形崇斗、40杉山一樹、42伊藤優輔、49松本晴、63Darwinzon Hernandez、68木村光、156Luis Rodriguez
📍捕手：00渡邉陸、45谷川原健太、62海野隆司
📍內野手：0川瀬晃、5山川穂高、6今宮健太、24栗原陵矢、25庄子雄大、33廣瀨隆太、36Ikhine Itua、43井上朋也、52秋広優人、56髙橋隆慶、99野村勇
📍外野手：31正木智也、32柳町達、44笹川吉康、77山本恵大
2026年台日棒球國際交流賽CT AMAZE 啦啦隊應援班表
2/26應援女孩 （18位）：
峮峮、妮可、少鹽、小映、璦昀、蘿拉、秀秀子、丹丹、潔潔、岱縈、熊霓、彭彭、瑟七、Maggie、一七、一粒、妡0、恬魚。
📌當日場外活動 (2/26)
1. 合照見面會 (B2場外小舞台)
對象： CT AMAZE
資格： 官方商店消費 CT AMAZE 商品滿 $2500。
號碼牌： 13:00 於松菸三號倉庫發放 (限量60位)。
2. 扭蛋區開放
B2博物館區： 14:30 - 23:00
場內L2： 16:00 - 比賽結束
🌟賽後演唱會
演出嘉賓： 李聖傑
預計時長： 至少半小時 (依現場情況調整)。
2026年台日棒球國際交流賽全系列賽程
2/25 (三) 19:00： 軟銀鷹 vs. 中信兄弟 (賽後：超心動♡宣傳部 / Sandara Park)
2/26 (四) 19:00： 軟銀鷹 vs. 中華隊 (賽後：李聖傑)
2/27 (五) 15:00： 火腿鬥士 vs. 中華隊 (賽後：滅火器)
2/28 (六) 15:00： 火腿鬥士 vs. 味全龍 (賽後：JUN. K & Nichkhun / SHOWNU X HYUNGWON)
💡 溫馨提醒： 賽事當天進場時間為 16:00，請球迷朋友留意交通往返時間！
