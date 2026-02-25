年後有不少通路春節禮盒、福袋開始特價出清，像是全聯、四大超商都陸續推出活動，像是義美禮盒許多都下殺到不用200元就能帶回家，不過因為數量有限，導致許多人都撲空。近日就有網友發現，全聯販售的眾多牛奶品牌當中，一款名為「鮮乳坊」的牛奶，在最近推出「春節挺酪農」的活動，原價224元的兩罐鮮奶，現在竟然打五折只要112元，平均一罐才56元，讓不少人婆媽瘋搶表示：「這真的太划算了！買到了很開心。」
有網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「過年結束前去逛全聯，看到鮮乳坊罕見打折買1送1欸！兩瓶只要112元會不會太便宜了啦」、「鮮乳坊春節挺酪農1+1只要112元，過年一定要相挺一下的啦！」只見貼出的照片，全聯貨架上出現鮮乳坊旗下的「豐樂鮮乳」同捆包，外面貼紙寫著「春節挺酪農，1+1加倍分享」，只要112元單瓶價格就能帶回2瓶鮮乳坊豐樂鮮乳，讓不少婆媽眼睛全亮。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「有問過店員，真的是買1送1沒錯，就是112元」、「是這一袋2瓶112元沒錯！我在全聯看到只剩一組，馬上拿下」、「原本去買禮盒的，結果義美蛋捲都被買光了，意外看到這組牛奶直接拿下，112元超划算」、「鮮乳坊很好喝，很少大特價的，這波真的撿到便宜」、「我過年前就已經買到兩組了，沒想到還有！下班再殺去看看」、「鮮乳坊真的很少大特價，我也有帶回一組，這波活動超佛心的！」
全聯禮盒價崩先不管了！鮮乳坊官方證實「2罐112元」瘋搶
由於該消息放出之後，不少人也表示自己在年節時看到這組優惠，但是全聯的價牌上寫著「單瓶112元，兩瓶208元，平均一瓶104元」，導致有民眾以為這是要一次購買兩瓶208元，所以沒有購入，但鮮乳坊同捆包貼紙上，寫的很明確是「1+1加倍分享」，底下還有字樣寫「贈送豐樂鮮乳930ml一瓶」，讓人霧煞煞到底要看哪個優惠才是正確的。
有民眾也到鮮乳坊粉絲專頁反應，官方也出面回應證實就是「2罐112元」，鮮乳坊表示：「此限量活動是春節挺酪農的限定活動，像您貼文圖中這樣『透明帶綁在一起』的綁售組合，請店員刷一瓶930ml的$112元即可，因為各門市貨量不同，建議在門市有看到朋友們趕快一起買起來挺酪農吧！」
鮮乳坊在台經營成立11年！全台唯一乳牛獸醫成立品牌
而說到鮮乳坊大家應該已經不陌生，小農鮮乳品牌推薦名單中經常都能看見其蹤影，它是在2014年台灣食安問題嚴重時，有鮮乳大廠品牌受到消費者抵制，苦了那些辛勤的酪農，2015年1月，乳牛獸醫師龔建嘉（阿嘉）發起「白色的力量，自己的牛奶自己救」募資專案，短短2個月獲得超過5000位贊助者支持，累計608萬募資總額，奠定了「鮮乳坊」品牌的誕生。
如今鮮乳坊在台經營超過11年，成為全台唯一乳牛獸醫成立的鮮乳品牌，秉持「獸醫現場把關」、「嚴選單一牧場」、「無成分調整」、「公平交易」，提供最高品質的鮮乳給消費者。到了2024年，鮮乳坊已經不對外自居是「小農鮮乳品牌」，因為看見美味合作酪農夥伴的努力打拼，改稱他們為「好農」，透過莊園級鮮乳，希望帶給市場消費者有更好的選擇。如果你也是鮮乳坊的愛好者，那麼全聯這檔優惠也別錯過，2罐112元實在是相當便宜呀！
資料來源：我愛全聯好物老實說、鮮乳坊官網
