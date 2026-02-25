我是廣告 請繼續往下閱讀

看到鮮乳坊罕見打折買1送1欸！兩瓶只要112元會不會太便宜了啦

只要112元單瓶價格就能帶回2瓶鮮乳坊豐樂鮮乳，讓不少婆媽眼睛全亮。

▲網友分享自己在全聯看到牛奶品牌「鮮乳坊」正在春節優惠，2瓶只要112元相當便宜，引爆熱烈討論。（圖/我愛全聯好物老實說）

全聯禮盒價崩先不管了！鮮乳坊官方證實「2罐112元」瘋搶

讓人霧煞煞到底要看哪個優惠才是正確的。

▲全聯的標價牌跟廠商的活動內容看起來有點出入，有民眾不知道是不是買一送一，錯過購買機會。（圖/我愛全聯好物老實說）

官方也出面回應證實就是「2罐112元」，鮮乳坊表示：「此限量活動是春節挺酪農的限定活動，像您貼文圖中這樣『透明帶綁在一起』的綁售組合，請店員刷一瓶930ml的$112元即可

▲有民眾日前買下鮮乳坊春節挺酪農組合，確實為2瓶112元，鮮乳坊官方也證實這是春節限定活動，2罐930ml的豐樂鮮乳就是112元，不是208元。（圖/我愛全聯好物老實說）

鮮乳坊在台經營成立11年！全台唯一乳牛獸醫成立品牌

乳牛獸醫師龔建嘉（阿嘉）發起「白色的力量，自己的牛奶自己救」募資專案，短短2個月獲得超過5000位贊助者支持，累計608萬募資總額

▲乳牛獸醫師龔建嘉（阿嘉）2015年透過募資活動，成功創建鮮乳坊招牌，成為全台唯一乳牛獸醫成立的鮮乳品牌。（圖/鮮乳坊官網）

因為看見美味合作酪農夥伴的努力打拼，改稱他們為「好農」，透過莊園級鮮乳，希望帶給市場消費者有更好的選擇。