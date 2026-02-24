我是廣告 請繼續往下閱讀

台彩「賓果BINGO」基本玩法介紹

最大特色是每5分鐘就會開獎一次，每天開獎次數高達204期

每期台彩會從80個號碼中開出20個獎號，只要對中相對應的星號以及球數就可得到對應的倍數

▲台彩賓果四種玩法一次看，單注25元，是典型以小博大的彩券遊戲。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

台彩「賓果BINGO」加碼時間、獎金倍率調整

台彩公告於2月27日（五）至3月3日（二）賓果連續加碼5天

▲2026台彩春節加碼時程，賓果BINGO將從2月27日一直加碼到3月3日元宵節，一共五天。（圖／台彩官網）

▲2026賓果BINGO春節加碼倍率調整一圖看懂。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

台彩「賓果BINGO」三星電選四倍十期是什麼？

就是「利用電腦選號購買賓果三星玩法（三個號碼），投注開倍率4倍，同張彩券可對10期（即50分鐘分出勝負）」

但因為過年加碼基本獎金是「40倍1000元」，所以乘上倍率4倍，獎金就會變成4000元。

▲賓果三星電選四倍十期就是「利用電腦選號購買賓果三星玩法（三個號碼），投注開倍率4倍，同張彩券可對10期（即50分鐘分出勝負）」。（圖/記者張嘉哲攝）

台彩「賓果BINGO」中獎率一次看！三星電選四倍十期中獎率是多少？

其中大家最愛玩的「三星電選四倍十期」的中獎率其實才1.28％左右，中2顆號碼的機率是13.65%，不中獎的機率高達85.1%，其實沒有大家想像中的好中，

3星玩法：選3中3機率為1.2803%

4星玩法：選4中4機率為0.2308%

4星玩法：選4中3機率為4.3157%

▲台彩賓果1星至6星中獎率一圖看懂，三星電選四倍十期中獎率其實才1.28%左右。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

台彩「賓果BINGO」只能買三星電選四倍十期？其他玩法一次看

不過四星的如果中三顆的話也有錢拿，雖然過年加碼也只有6倍，也就是4中3可以拿回600元，但是如果萬一4中4，獎金是變成8000元

▲賓果的玩法多變，不一定要買三星，也有人會玩四星拼中三星回血、中四星奪80倍獎金。（圖/記者張嘉哲攝）

台彩「賓果BINGO」6000元實測結果！彩券就是負期望值的產物

總計成本4000元雖然倒賺，但加上記者這邊購入的，整體還是倒賠400元