台彩電腦型彩券「賓果BINGO！BINGO」春節加碼又來了！繼去年春節因為社群掀起「三星電選四倍十期」熱烈討論後，幫助銷售額衝破40億元，今年台彩過年反而沒有加碼，而是將其當為壓軸，擺在元宵節檔期最後5天加碼！《NOWNEWS》特別整理賓果加碼時間、獎金倍率加碼多少、賓果玩法、什麼是三星電選四倍十期、三星電選四倍十期中獎率等資訊，提供民眾一文看懂。
🟡本文重點摘要
📍台彩「賓果BINGO」基本玩法介紹
📍台彩「賓果BINGO」加碼時間、獎金倍率怎麼調整
📍台彩「賓果BINGO」三星電選四倍十期是什麼
📍台彩「賓果BINGO」三星電選四倍十期中獎率
📍台彩「賓果BINGO」其他玩法
📍台彩「賓果BINGO」6000元實測結果
台彩「賓果BINGO」基本玩法介紹
「賓果BINGO」是台彩2008年推出的彩券，最大特色是每5分鐘就會開獎一次，每天開獎次數高達204期，單注投注金額為25元，是典型「以小搏大」的彩券類型。改款彩券一共有四種玩法，分別為「星號玩法」、「猜大小」、「猜單雙」以及「超級獎號」。
「星號玩法」：有分1星至10星，選幾個號碼就是幾星，每期台彩會從80個號碼中開出20個獎號，只要對中相對應的星號以及球數就可得到對應的倍數，例如玩3星中3顆，就可以獲得20倍獎金等於500元
「猜大小」：猜開出的20顆號碼中大得多還是小得多（41號至80號算大）
「猜單雙」：猜開出的20顆號碼單數多還是雙數多
「超級獎號」：每一期最後一顆開出幾號預測，賠率固定48倍
台彩「賓果BINGO」加碼時間、獎金倍率調整
今年的賓果跟去年春節不同，今年改在元宵節檔期才開始加碼，台彩公告於2月27日（五）至3月3日（二）賓果連續加碼5天，其實這打破台彩自98年啟動春節加碼以來，17年的最低紀錄，像去年跟著大樂透連續加碼20天，今年卻只有5天，不少彩迷有些失望，縮水原因台彩並未正面回應，僅強調，今年延續去年最受歡迎的「三星電選四倍十期」玩法，主要是很想滿足彩迷期待。
而今年的賓果加碼，猜大小、猜單雙、超級獎號的倍數皆沒調整，只有基本1至6星玩法的9個獎項獎金有上升，原本1星中1獎金是2倍50元，提高至3倍75元；2星中2本來是3倍75元，提高至6倍150；大家最愛玩的3星中3獎金本來20倍500元，提高至40倍1000元；其中最高的則是6星中6，原單注獎金是1000倍25000元，變成2000倍5萬元。
台彩「賓果BINGO」三星電選四倍十期是什麼？
去年沒跟到賓果加碼的民眾，一定會好奇大家瘋玩的「三星電選四倍十期」是什麼，其實看完上面的介紹就從字面翻譯就很簡單理解，就是「利用電腦選號購買賓果三星玩法（三個號碼），投注開倍率4倍，同張彩券可對10期（即50分鐘分出勝負）」；同理，如果購買「五星電選四倍十期」，就是「電腦選號選購賓果5顆號碼（五星玩法），投注倍率開4倍，同張彩券可對10期」，以此類推。
因為倍率開4倍的關係，使得一期的成本就會是25元X4=100元，購買10期就是1000元成本；假設幸運對中1期的話，原本獎金是3星中3「20倍500元」，但因為開4倍所以變成2000元，但因為過年加碼基本獎金是「40倍1000元」，所以乘上倍率4倍，獎金就會變成4000元。
台彩「賓果BINGO」中獎率一次看！三星電選四倍十期中獎率是多少？
記者也實際算出台彩春節加碼的1星至6星玩法中獎率給民眾看，其中大家最愛玩的「三星電選四倍十期」的中獎率其實才1.28％左右，中2顆號碼的機率是13.65%，不中獎的機率高達85.1%，其實沒有大家想像中的好中，只不過大家經常報喜不報憂，在社群平台會看到貼文當然都是中獎貼文，進而讓人產生「倖存者偏差」，民眾還是要自己做好風險評估，以下是台彩賓果1至6星的中獎機率總覽，只列出有獎金加碼部分的玩法：
1星玩法：選1中1機率為25%
2星玩法：選2中2機率為6.0126%
3星玩法：選3中3機率為1.2803%
4星玩法：選4中4機率為0.2308%
4星玩法：選4中3機率為4.3157%
5星玩法：選5中5機率為0.0324%
5星玩法：選5中4機率為1.0644%
6星玩法：選6中6機率為0.0042％
6星玩法：選6中5機率為0.2023%
台彩「賓果BINGO」只能買三星電選四倍十期？其他玩法一次看
其實沒有一定要買三星電選四倍十期，賓果的玩法其實很多變，尤其在春節加碼的時候因為倍率問題，所以延伸的玩法更多，像是「三星電選四倍十期」跟「四星電選四倍十期」的成本其實都是1000元，不過四星的如果中三顆的話也有錢拿，雖然過年加碼也只有6倍，也就是4中3可以拿回600元，但是如果萬一4中4，獎金是變成8000元，加上4中3又比3中3更容易，因此四星電選四倍十期也是不少人會選擇的玩法之一。
台彩「賓果BINGO」6000元實測結果！彩券就是負期望值的產物
《NOWNEWS》記者去年也有跟友人共同實測，總計集資買入6000元的賓果彩券，結果即便有人中獎整體還是虧錢，記者個人買下包括「四星電選四倍十期」、「五星電選兩倍十期」、「六星電選兩倍十期」，最終總成本2000元只有中獎200元，倒賠1800元。
其他友人4位買入「三星電選四倍十期」3張、「四星電選四倍十期」1張，其中三星電選四倍十期依序中獎為600元、200元、4000元；四星的則中獎600元，總計成本4000元雖然倒賺，但加上記者這邊購入的，整體還是倒賠400元，而且也不難看出7張彩券只有1張三星中獎，賓果其實沒有想像中好中，一如往常，彩券就是一種負期望值的產物，民眾要購買還是要評估風險以及自己的荷包。
資料來源：台彩官網
《NOWNEWS》溫馨提醒您：購買彩券應量力而為，不因沉迷而影響日常生活。
