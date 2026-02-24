中央氣象署表示，今（24）日全台多雲到晴，西半部高溫上看29至30度，不過晚上起鋒面與東北季風接力報到，北部、東半部降雨機率提高，周五（2月27日）鋒面通過後天氣明顯轉陰。228連假期間，中部以北、宜花早晚低溫下探16度，且全台都有降雨機率。
今天天氣：早晚溫差大 白天上看30度
2月24日今天的天氣，氣象署指出，各地多雲到晴，只有基隆北海岸、東半部、恆春有局部短暫雨，西半部白天高溫26至29度，南台灣有機會上看30度，東半部25度左右，全台早晚低溫17至20度，要注意日夜溫差。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、馬祖、澎湖
橘色提醒：中部、雲嘉南、高屏、金門
環境部提及，環境風場為東南風，西半部位於背風側，清晨至上午西半部水平及垂直擴散條件較差，污染物易累積，且易有低雲或局部霧影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖地區為「普通」等級，竹苗以北可能短時間達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門地區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：鋒面通過 北部、東部降雨機率提高
2月25日明天的天氣，氣象署說明，鋒面通過、東北季風稍增強，北部、宜蘭白天高溫稍降，各地早晚亦涼；迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有局部短暫雨，桃園以北有零星短暫雨，北部、宜蘭白天高溫降到22至26度，中南部仍有30度，花東25至27度，各地低溫維持17至20度。
一周天氣：鋒面接力襲台 228連假雨下最多
氣象署提醒，周四晚上至周六，本周第二波鋒面襲台，降雨範圍擴大、時間拉長，中部以北、東半部都有短暫陣雨，南部山區也會飄雨，北部、東半部整天溫差不大，高溫21至22度，低溫17至19度，中南部高溫仍有25至27度，低溫約19至20度。
資料來源：中央氣象署、環境部
我是廣告 請繼續往下閱讀
2月24日今天的天氣，氣象署指出，各地多雲到晴，只有基隆北海岸、東半部、恆春有局部短暫雨，西半部白天高溫26至29度，南台灣有機會上看30度，東半部25度左右，全台早晚低溫17至20度，要注意日夜溫差。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、馬祖、澎湖
橘色提醒：中部、雲嘉南、高屏、金門
環境部提及，環境風場為東南風，西半部位於背風側，清晨至上午西半部水平及垂直擴散條件較差，污染物易累積，且易有低雲或局部霧影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖地區為「普通」等級，竹苗以北可能短時間達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門地區為「橘色提醒」等級。
2月25日明天的天氣，氣象署說明，鋒面通過、東北季風稍增強，北部、宜蘭白天高溫稍降，各地早晚亦涼；迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有局部短暫雨，桃園以北有零星短暫雨，北部、宜蘭白天高溫降到22至26度，中南部仍有30度，花東25至27度，各地低溫維持17至20度。
一周天氣：鋒面接力襲台 228連假雨下最多
氣象署提醒，周四晚上至周六，本周第二波鋒面襲台，降雨範圍擴大、時間拉長，中部以北、東半部都有短暫陣雨，南部山區也會飄雨，北部、東半部整天溫差不大，高溫21至22度，低溫17至19度，中南部高溫仍有25至27度，低溫約19至20度。