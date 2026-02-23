想變有錢卻不想窮忙一輩子？理財大師吳淡如 近日登上謝哲青的 YouTube 頻道，分享「不費力才會贏」的致富邏輯。她指出，許多人理財失敗是因為「太想快點變有錢」，反而落入話術陷阱。吳淡如不僅大推 0050 等「市值型 ETF」 作為長期核心資產，更嚴厲示警，只要聽到投資產品名稱帶有「避險保本」4個字，幾乎百分之百都是騙局。
不只0050！揭秘市值型 ETF 的複利威力
吳淡如在影片中強調，真正能讓人翻身的不是頻繁短線進出，而是選對能與國家經濟一同成長的資產。她推崇以 0050（元大台灣50）或 S&P 500 為代表的 市值型 ETF，並算出一組震撼數字：只要每月規律存下不到 9000 元，搭配長期複利滾動，40 年後資產有機會達到 5000 萬元。她直言，投資不需要自作聰明研究 K 線圖，選對「市值型」產品長期放著，就是通往財富自由最穩健的捷徑。
理財大忌：示警「避險保本」4字是金融騙局
針對許多人追求的「穩賺不賠」，吳淡如特別引述「歐洲股神」安德烈．科斯托蘭尼（André Kostolany）在經典著作《一個投機者的告白》中的智慧，揭露金融圈不願說的真相。她提醒，銀行常推薦名稱複雜、標榜 「避險」 與 「保本」的產品。她強調，這類產品往往「保證了利息卻不保證本金」，許多投資人因迷信這四個字，反而錯失了真正的財富自由機會。
先存後花強迫理財，房產是抗通膨終極保險
除了選對工具，吳淡如 也分享了具體的實踐招式：「先存後花」。每個月薪水一領到，就強迫存下至少 20%，而非依賴痛苦的記帳。此外，她認為房地產是理財中「進可攻退可守」的工具，核心在於對抗貨幣貶值，並保障老後的生存尊嚴。她指出，真正的 財富自由 不只是存款數字，而是擁有一筆用不到的大筆資金，讓自己擁有不看人臉色的「選擇權」。
結語：實踐「RICH」思維，最好的投資點是現在
最後，吳淡如 鼓勵讀者實踐「RICH」財富思維：重構（Reframe）理財邏輯、增加（Income）無法被 AI 取代的硬實力。她重申，開啟 財富自由 之路最好的時間點是 20 年前，其次就是「現在」。不要再盲目打聽內線，選對 0050 這類市值型 ETF 並堅持長期持有，才是通往致富最正確的道路。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
