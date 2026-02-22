2026年農曆春節9天連假進入尾聲，明（23）日將迎來開工日，許多上班族也準備收假、回到工作崗位。不過，有民眾發現，今年從除夕到初五，街上營業的餐廳明顯變少，不禁好奇：「台灣餐飲業覺醒了？」貼文曝光後，也釣出不少老闆直言，關鍵在於「人事成本太高」。
台灣一堆餐廳開始休過年了！覺醒原因曝光：人力成本太高
昨（21）日有民眾在社群平台Threads發文表示，「有沒有人覺得，今年餐飲業好像覺醒了？」並分享觀察到的現象，指出不少店家選擇在過年期間休息，一路從除夕放到初五才開工。
原PO也曾從事餐飲業，回想剛出社會時，「曾經上過過年連12天的班，那時候真的覺得人快累死了」，後來詢問仍在餐飲業的朋友，才得知主要原因在於現在工讀生人事成本提高，因此才出現這樣的改變。
貼文曝光後，引來大批餐飲從業人員留言回應，「現在有營業的還會加過年服務費，但也合理」、「以前過年都上班上到行屍走肉」、「過年出餐量太大、奧客多，不如休息實在，而且人力又貴」、「以前大多沒照勞基法，累壞員工，現在00後會直接檢舉，很多老闆怕麻煩就照規定來」、「不是餐飲業醒了，是人力雙倍薪還不一定請得到人，還要備9天庫存，不調整菜單過年還可能被網路公審」。
也有不少餐飲業老闆出面證實，「工讀生上班要雙倍薪，加上現在很多老闆是30、40歲，也想陪小孩過年」、「我接手後每年春節都從小年夜休到初五，有時還連休8天，該休息就休息，不要等失去健康才後悔」、「過年雙倍薪，工讀生一小時要400元，真的請不起」、「生意看似變好，但其實沒多賺，等於做白工」、「朋友說過年開店是賠本生意，乾脆不開」。
事實上，自2026年元旦起，台灣最低時薪已調升至196元。若時薪人員於春節期間（農曆除夕至正月初三）出勤，雇主須依法加倍發給工資，也就是時薪至少為原約定時薪的兩倍（最低工資×2），等於過年期間工讀生每小時可領392元。若一天工作8小時，單日薪水超過3100多元，對打工族群而言確實相當可觀的收入，但對老闆們而言，卻是難以承受的高額成本。
資料來源：台北市政府勞動局
