中獎率竟然不等於回本率真的是完全不行，而且虧錢都是1000元起跳

▲網友討論2000元刮刮樂「2000萬超級紅包」會有中獎1000元的問題，讓人想再凹，結果全部輸光光，引起共鳴。（圖/Threads）

2000元刮刮樂超虧細節被抓包！一堆人學到教訓：不敢再玩

但是2000元刮刮樂規則不是如此，會刮出比面額還低的1000元獎項，讓許多從未挑戰過高額刮刮樂的民眾嚇到直呼：「真的不敢再玩！」

但是其中有40％的機率就是刮到1000元的獎項，但全部都會被算進中獎機率當中

這張2000萬超級紅包的回本率就只有29.33%，是今年台彩全款式31張倒數第二的

▲2000元刮刮樂獎金結構解析一圖看懂，雖然總中獎率69.33%，但實際上因為有1000元獎項「假中獎」關係，買這張刮刮樂反而是倒過來有70.67%會虧錢。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2000元刮刮樂怎麼玩不會虧太多？集資合買最划算

最直接的方法就是「集資購買」。

集資購買輸贏一起承擔，變成記者本來要賠2000元，最後賠1000元收場。

▲2000元的刮刮樂採用集資的方法購買承擔風險較小，因為總中獎率69.33%，絕大多數絕對能賠得比較少。（圖/記者張嘉哲攝）

因為已知2000萬超級紅包是高中獎率69.33%的情況下，除非衰到頂天，集資幾張槓龜幾張，否則理論上都一定都是虧比較少！