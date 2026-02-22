春節連假今（22）日來到最後一天，不少人都在過年時候到彩券行試手氣，但是戰績如何呢？就有網友分享自己過年刮刮樂的戰績，表示今天自己第一次購買2000元刮刮樂「2000萬超級紅包」，結果意外發現2000元的刮刮樂不僅會有沒有回本的獎項之外，其實中5000元實際上也才賺3000元，因為成本過高，貼文引起廣大迴響。
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「2000元的刮刮樂真的不是一般人可以玩的，中獎率竟然不等於回本率真的是完全不行，而且虧錢都是1000元起跳，默默的買了三張先中2000元，再凹一張下去全部輸光，明年真的乖乖玩300元、500元的刮刮樂就好」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「買兩張一張中1000，貼1000再加買一張，結果0元賠3000」、「假中獎真的超虧的，而且還會讓你多補錢繼續刮，然後輸光」、「5張全部都中1000，然後還是輸5000真的好氣」、「假中獎真的讓人感到很氣.....重點是成本超高中5000也只贏3000，槓龜就直接槓2000，不覺得比例很像怪怪的嗎？」
2000元刮刮樂超虧細節被抓包！一堆人學到教訓：不敢再玩
事實上，網友討論到所謂的「假中獎」，就是2000元刮刮樂不像其他的刮刮樂一樣「中獎率=回本率」，如果是一般中獎率等於回本率的刮刮樂，假設是500元的款式，那麼只要你中獎的話就一定會至少有500元獎金，可以拿回本金；但是2000元刮刮樂規則不是如此，會刮出比面額還低的1000元獎項，讓許多從未挑戰過高額刮刮樂的民眾嚇到直呼：「真的不敢再玩！」
雖然這張2000萬超級紅包總中獎率高達69.33%，但是其中有40％的機率就是刮到1000元的獎項，但全部都會被算進中獎機率當中，如果依照正常「中獎率等於回本率」的算法來看的話，這張2000萬超級紅包的回本率就只有29.33%，是今年台彩全款式31張倒數第二的，台彩其實都有公布獎金結構在官網，但民眾要真的深入研究才能了解。
2000元刮刮樂怎麼玩不會虧太多？集資合買最划算
那麼是不是2000元刮刮樂不能玩？其實也不盡全然，畢竟高額獎金2000萬、100萬、10萬中獎的也是大有人在，但如果你的預算有限、平常都是玩300元、500元刮刮樂的民眾，想要試試看2000萬超級紅包的話，最直接的方法就是「集資購買」。
集資購買會比你單買一張2000元風險低非常多，如果賠錢的話也能少賠非常多，《NOWNEWS》記者今年就跟友人集資買入5張2000萬超級紅包，結果記者自選的那張刮出0元，其他張友人選的則是有2張2000元、1張1000元、1張槓龜，集資購買輸贏一起承擔，變成記者本來要賠2000元，最後賠1000元收場。
因為已知2000萬超級紅包是高中獎率69.33%的情況下，除非衰到頂天，集資幾張槓龜幾張，否則理論上都一定都是虧比較少！只能說春節年假進入尾聲，刮刮樂銷售熱度高峰也會開始慢慢退燒，今年如果沒搞懂2000萬超級紅包刮刮樂真諦的民眾，明年再選擇適合自己的方法、想清楚再玩囉！
資料來源：台彩官網
《NOWNEWS》溫馨提醒您：刮刮樂不管是哪一款期望值都是負值，一直刮只會越刮越賠錢，建議民眾有中獎見好就收，購買刮刮樂應該量力而為，不要因為沉迷影響日常生活囉！
