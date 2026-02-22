我是廣告 請繼續往下閱讀

美國林肯號（USS Abraham Lincoln）、福特號（USS Gerald R. Ford）航母，外加超過50架戰機，近日持續往歐洲及中東集結，有美媒披露，國防部（戰爭部）已向川普提供打擊伊朗的多種方案，其中一種是「斬首」伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）父子。綜合《紐約時報》、《Axios》等外媒報導，美軍近來從卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）撤離數百名士兵，先前伊朗已多次警告，一旦受襲，中東區域的美軍基地都將成報復目標。去年6月，美國介入以色列、伊朗衝突，大舉轟炸伊朗核設施後，伊朗就曾彈襲烏代德基地，以此表達不滿。與此同時，衛星圖像和飛行數據顯示，美國在約旦的穆瓦法克·薩爾蒂空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）則部署了60多架軍用飛機，為該基地正常駐紮飛機數量的3倍，顯示該基地或已成美國打擊伊朗的重要樞紐。1名川普的顧問透露，五角大廈已提交各種方案給川普，其中一個就是剷除哈米尼跟他兒子莫賈塔巴（Mojtaba Khamenei），甚至是伊朗其他宗教代表人物，但最終川普會選擇哪個方案則是未知數。另1名消息人士則宣稱，川普政府考慮容許伊朗進行象徵性的鈾濃縮方案，前提是不會為伊朗製造核武留下任何可能性。原文連結：