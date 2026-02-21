我是廣告 請繼續往下閱讀

全家禮盒、福袋6.9折！紅帽子「藍紅金」3款全降價

▲全家禮盒6.9折出清，三合一方塊酥禮盒只要124元。（圖／記者黃韻文攝）

🟡全家便利商店2月21日起部份禮盒6.9折，特價清單一覽：

以下為《NOWNEWS》記者核對多間門市6.9折貼紙商品，比對整理DM特價表，實際需以各門市販售價格為主。

▲全家禮盒6.9折優惠，實際以各門市販售價格為主。（圖／全家、記者整理）

全家福袋6.9折了！399元福袋⭢276元

▲原價399元福袋包括摺疊置物箱款、鋪棉包，打折後只要276元。（圖／記者黃韻文攝）

▲原價699元佩佩豬福袋變483元，內褲兔造型毯福袋原價799元、折後價552元。（圖／記者黃韻文攝）

▲全家福袋6.9折。（圖／記者黃韻文攝）

7-11禮盒刷出「5折價」！撿便宜得勤勞巡店碰運氣

▲有民眾分享大年初五在7-11門市刷到「5折禮盒」，但半價品項還不多。（圖／翻攝畫面）

全聯過年禮盒出清開跑！「蛋捲禮盒」119元狂搬

義美杏福禮運巧克力酥片餅278元⭢167元

義美濃脆夾心酥禮盒238元⭢142元

義美職人煎餅禮盒268元⭢161元

義美經典蛋捲禮盒309元⭢185元

義美蛋捲綜合禮盒198元⭢119元

義美花漾布拉格綜合西點禮盒298元⭢179元

義美蛋捲禮盒269元⭢161元

義美享享拌飯團員開飯禮盒398元⭢298元

▲全聯過年禮盒優惠，義美煎餅禮盒161元。（圖／民眾授權提供）

▲全聯過年禮盒優惠，義美蛋捲禮盒最低來到每盒119元。（圖／民眾授權提供）

▲全聯過年禮盒優惠，義美拌飯禮盒降至298元。（圖／民眾授權提供）

2026年長達9天的春節連假即將結束，《NOWNEWS今日新聞》整理超商、超市禮盒優惠清單重點一次看。農曆新年進入尾聲，民眾結束走春拜年行程，伴手禮購買需求降低，超商、超市過年禮盒在大年初五出現第一波跳水價！，多款海苔禮盒也砍至186元。，今（21）日凌晨0時活動折扣一生效，就有民眾開始「跑店」掃貨，直呼是紅帽子禮盒最佳入手時機：「又開始掃高（紅）帽子了，馬上掃了三盒。」除了全家禮盒6.9折，全家福袋也同步優惠，原價599元系列福袋如內褲兔手提行李箱、雙子星箱型保冷袋，6.9折後可用414元入手。佩佩豬福袋原價699元、打折後483元；內褲兔造型毯福袋原價799元、折後價552元；1599元系列福袋如Care Bears 26吋前開行李箱，6.9折後變成1104元。◾399元福袋⭢特價276元◾599元福袋⭢特價414元◾699元福袋⭢特價483元◾799元福袋⭢特價552元◾1599元福袋⭢特價1104元全家APP首頁「地圖趣」可快速查找6.9折禮盒、福袋，快速查詢住家附近全家門市有哪些福袋、禮盒庫存，不過地圖資訊只是參考，還是依各門市實際存量為主。7-11春節禮盒並非全門市同步打折，向來採各店自行出清的模式，優惠時間、品項內容非全台門市一致。，目前知名大品牌如喜年來、紅帽子仍是原價，一般品牌如義美有6.9折優惠，而5折禮盒則是少部份小品牌，想搶便宜只能親自「巡田水」碰運氣。根據往年經驗，，通常元宵節過後禮盒就會全面撤除，因此時間越晚，促銷禮盒品項會變多、折扣也可能下到半價5折，但熱門商品也許早就被清空。若是有很想下手的目標商品及福袋，未必要堅守到最後一刻賭4折、5折價出現，不妨趁6.9折還有貨時先下手。還沒過完年就已有許多民眾在詢問打聽，全聯過年禮盒預計何時出清，不過根據過往經驗，全聯禮盒鮮少有大規模出清活動，網友討論指出：「全聯通常檔期過後，會陸續撤除商品，並退給廠商，通常不會有打折出清」、「大部分廠商其實會來回收」、「全聯不是寄賣制？沒賣完還廠商就好啦，何需賠售。」雖然全聯不像全家、7-11會推出全面促銷，不過單款破盤可是很夠力，，路過民眾大讚「超便宜的」。不過全聯和7-11一樣，並非主打全台門市統一降價，各門市價格及特價時間可能有所不同，建議可禮貌詢問店員是否有相關優惠活動。