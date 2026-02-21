春節連假來到尾聲，最後一波刮刮樂買氣依舊非常旺，不少人都到彩券行去試試手氣，希望能夠幸運抱回大獎。不過彩券行員工就點名包括「100%中獎率的生肖年刮刮樂」、「2000萬超級紅包」、「12000萬大吉利」是多年經驗以來最不適合購買的刮刮樂，常常很多人買都是虧錢默默離開，不然就是賠光光。
有網友在社群平台「Threads」分享「今年覺得刮刮樂真的沒那個運氣，買10幾張金馬獎一直中100元、2000萬超級紅包也槓龜4張、1000元槓龜3張，賠了一萬多收尾了，Threads一堆人中百萬我還以為是在普發，結果是我在做夢」。
貼文曝光後，不少網友表示「同道中人，賠了一萬多，2000萬超級紅包一直凹到12張槓光」、「賠2萬路過，今年真的沒運氣，明年再説」；也有許多彩券行員工表示「生肖的真的很多100元沒辦法，高額的就是沒出大獎就有70%虧錢，這幾張基本都是地雷」、「生肖金X獎真的不推薦，很多客人以為保底中獎500元，一直跑來問，保底是100元啊！」、「高額的中獎機率跟回本機率一直都是倒過來的，很多人不知道，下次買200、300、500的吧」。
彩券行員工終於說真話了！最虧錢刮刮樂公認3款曝光
事實上，彩券行員工提到的「生肖刮刮樂」台彩每年都會應景推出，名字都是「金（該年生肖獎）」，今年輪到「金馬獎」，主打的就是100%中獎率，雖然穩中獎看似無殺傷力，但其實保底獎項100元就佔據整體印刷數量750萬張中的432萬張，且回本率也沒有其他500元的刮刮樂高，因此如果要買500元刮刮樂，更多人傾向購買其他如「哈啾咪」、「五路財神」等款。
而高額的刮刮樂容易虧錢的關鍵就在於「高中獎率跟真實回本率完全不相等」，2000萬超級紅包中獎率69.33%、1200萬大吉利中獎率70%，看似很高，但是因為大獎金額高，導致這2款都會有「假中獎」出現，就是有中獎但是不及刮刮樂面額的回本獎項，買過的人應該都有2000元中1000元、1000元中500元的情況，加上甚至還是會有槓龜的機會，一張2000元要是0元，真的是捶心肝。
刮刮樂春節最後銷售！全區間價位推薦一次看
然而春節連續假期即將結束，刮刮樂迎來最後銷售巔峰，如果想要拼最後的希望，開工前試試手氣的話，《NOWNEWS》也整理全價位區間、特色刮刮樂推薦，不過有些款式可能已經完售，就看店家庫存囉！
📍100元刮刮樂推薦：馬年行大運
📍200元刮刮樂推薦：金好鑽、金馬報喜、獎金嘉年華
📍300元刮刮樂推薦：海底大尋寶、無敵威力
📍500元刮刮樂推薦：金牌777、哈啾咪、五路財神
📍一定會中獎的刮刮樂推薦：金馬獎
📍回本率最高的刮刮樂推薦：金馬報喜
📍賺錢率最高的刮刮樂推薦：獎金嘉年華
📍體驗過年氣氛的刮刮樂推薦：馬年行大運
📍拼超高額獎金的刮刮樂推薦：2000萬超級紅包、1200萬大吉利
《NOWNEWS》溫馨提醒您：刮刮樂不管是哪一款期望值都是負值，一直刮只會越刮越賠錢，建議民眾有中獎見好就收，購買刮刮樂應該量力而為，不要因為沉迷影響日常生活囉！
