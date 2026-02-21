我是廣告 請繼續往下閱讀

買10幾張金馬獎一直中100元、2000萬超級紅包也槓龜4張、1000元槓龜3張，賠了一萬多收尾了

▲網友分享今年刮刮樂戰績，表示購買2000萬超級紅包、1000元的1200萬大吉利都槓龜收場。（圖/記者張嘉哲攝）

彩券行員工終於說真話了！最虧錢刮刮樂公認3款曝光

雖然穩中獎看似無殺傷力，但其實保底獎項100元就佔據整體印刷數量750萬張中的432萬張，且回本率也沒有其他500元的刮刮樂高

▲500元面額的刮刮樂「金馬獎」也是彩卷行員工公認虧錢款，100元獎項超過印製數量一半以上。（圖/記者張嘉哲攝）

「高中獎率跟真實回本率完全不相等」

導致這2款都會有「假中獎」出現，就是有中獎但是不及刮刮樂面額的回本獎項

▲刮刮樂高額款式總中獎率雖然很高，但並不等於回本率，高中獎率也有許多賠錢的假中獎，許多人都是賠錢出場，報喜不報憂。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

刮刮樂春節最後銷售！全區間價位推薦一次看

▲2026過年刮刮樂全價位內行推薦款、特色亮點刮刮樂推薦款一圖速懂！（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

春節連假來到尾聲，最後一波刮刮樂買氣依舊非常旺，不少人都到彩券行去試試手氣，希望能夠幸運抱回大獎。不過彩券行員工就點名包括「100%中獎率的生肖年刮刮樂」、「2000萬超級紅包」、「12000萬大吉利」是多年經驗以來最不適合購買的刮刮樂，常常很多人買都是虧錢默默離開，不然就是賠光光。有網友在社群平台「Threads」分享「今年覺得刮刮樂真的沒那個運氣，，Threads一堆人中百萬我還以為是在普發，結果是我在做夢」。貼文曝光後，不少網友表示「同道中人，賠了一萬多，2000萬超級紅包一直凹到12張槓光」、「賠2萬路過，今年真的沒運氣，明年再説」；也有許多彩券行員工表示、「高額的中獎機率跟回本機率一直都是倒過來的，很多人不知道，下次買200、300、500的吧」。事實上，彩券行員工提到的「生肖刮刮樂」台彩每年都會應景推出，名字都是「金（該年生肖獎）」，今年輪到「金馬獎」，主打的就是100%中獎率，，因此如果要買500元刮刮樂，更多人傾向購買其他如「哈啾咪」、「五路財神」等款。而高額的刮刮樂容易虧錢的關鍵就在於，2000萬超級紅包中獎率69.33%、1200萬大吉利中獎率70%，看似很高，但是因為大獎金額高，，買過的人應該都有2000元中1000元、1000元中500元的情況，加上甚至還是會有槓龜的機會，一張2000元要是0元，真的是捶心肝。然而春節連續假期即將結束，刮刮樂迎來最後銷售巔峰，如果想要拼最後的希望，開工前試試手氣的話，《NOWNEWS》也整理全價位區間、特色刮刮樂推薦，不過有些款式可能已經完售，就看店家庫存囉！